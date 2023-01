Koovee nappasi kauden ensimmäisen sarjapisteen jatkoajalle venyneessä paikallisottelussa – Alisa Pöllänen iski Classicin voitto-osuman

Classicin Sofiina Sutinen viimeisteli ottelussa kaksi liigauransa ensimmäistä maalia.

Aamulehti

Naisten salibandyliigan tamperelaisjoukkueiden kaudet ovat sujuneet hyvin päinvastaisilla tavoilla. A-lohkon toisena oleva Classic voitti sarjajumbona olevan Kooveen kauden kolmannessa paikallisväännössä Lempäälän areenassa lukemin 9–8 (2–1, 4–3, 2–4, 1–0).

Toisin kuin aiemmat kohtaamiset, jotka Classic voitti murskalukemin, tämän ottelun ratkaisua jouduttiin hakemaan jatkoajalta saakka. Tämä tarkoitti samalla sitä, että Koovee taisteli itselleen kauden ensimmäisen sarjapisteen.

Lue lisää: Koovee ja Classic kohtasivat kauden toisessa naisten salibandyliigan paikallispelissä

Sinnikäs vierasjoukkue ei luovuttanut, vaikka Classic karkasi pahimmillaan neljän maalin karkumatkalle Sofia Lappalaisen, Johanna Homin ja Kristiina Kauppilan minuutin sisään maaleilla. Toisen erän alussakin lukemat olivat jo 7–4, mutta Kooveen Susanna Laurilan, Anika Holopaisen ja Siiri Syrjäsen maaleilla peli oli jälleen tasan. Sofiina Sutisen illan toisella osumalla Classic oli jo kiinni voitossa, mutta Holopaisen hattutempun kasaan saanut osuma siivitti vieraat jatkoajalle ensimmäistä kertaa tällä kaudella.

Jatkoajalla voiton Classicille ratkaisi kuitenkin kokenut entinen maajoukkuekonkari Alisa Pöllänen.

”Hankala ottelu meille. Loimme tekopaikkoja pitkin peliä, mutta emme viimeistelleet. Se vei puolustuspelaamisesta virtaa. Hieman ehkä asenne jäi vajaaksi. Ehkä vähän luulimme, että pääsisimme helpommalla”, Classicin päävalmentaja Jarkko Rinne harmitteli voitosta huolimatta.

Maajoukkueessakin pelaava Johanna Homi teki ottelussa yhden maalin.

Viime kaudella B-liigaa Blue Foxissa pelannut Sofiina Sutinen siirtyi tälle kaudelle Classiciin. Ensimmäistä A-liigakautta ovat vaivanneet sairastelut ja loukkaantumiset. Hyvän alkukauden jälkeen Sutinen palasi lauantaina kaukaloon ja viimeisteli samalla liigauransa kaksi ensimmäistä maalia.

”Hyvältä tuntuu. Ensimmäinen maali tuli itsellekin yllätyksenä, mutta toinen tuli erittäin hienosta syötöstä Kauppilalta”, eteläpohjalaisen FBC Remixin kasvatti Sutinen sanoo.

Sutinen siirtyi Tampereelle, koska kaipasi seuraavaa askelta omalle uralle ja Classic vaikutti seuralta, jossa asiat hoidetaan hyvin.

”Olen viihtynyt. Asiat ovat täällä juuri kuten ajattelin ja pelaajista huolehditaan.”

Alisa Pöllänen (kuvassa keskellä) vastasi ottelun voitto-osumasta.

Sysimusta kausi

Kooveen kausi on ollut sysimusta: joukkue on sarjassa viimeisenä ja hävinnyt kaikki seitsemäntoista otteluaan. Nyt Kooveella on kasassa yksi sarjapiste. Joukkueen maaliero on peräti 132 maalia pakkasen puolella.

”Tässä kun valoa ei taivaalta ihan hirveästi riitä eikä palkintoja ole monista hyvistä yrityksistä huolimatta tullut, tunnelma joukkueessa on ollut vähän kireälläkin. Mutta pidettiin valmennuksen kanssa palaveria ja pelaajat myös keskenään ja löimme lukkoon tavoitteen, että lähdemme ottamaan seuraavan askeleen emmekä tyydy pelkkään kehittymiseen, Kooveen päävalmentaja Joel Heine sanoi.

Lue lisää: Kooveen salibandykausi alkoi niin poikkeuksellisesta tilanteesta, että pelaajatkin kummastelivat sitä – nuori ryhmä alkoi kuroa takamatkaa kiinni harjoittelemalla supertähtien kanssa

Toki Koovee lähti kauteen karmivista lähtökohdista. Kun Classicin runkopelaajisto pysyi kasassa ja vahvistui paikallisen seuran avainpelaajilla, Koovee tarvitsi lisäaikaa sarjaan ilmoittautumiseen, kun pelaajia haalittiin kokoon viimeiseen asti. Käytännössä koko joukkue meni uusiksi viime kauden jälkeen.

”Kauhean moni ei varmaan olisi silloin lyönyt 9–8-jatkoaikatappiolle rahaa siinä vaiheessa vuotta. Niin vain saimme laadukkaalta kärkiporukalta nyt pisteen. Tämä oli iso piste seuraavia pelejä varten, tämä tuo monelle niin paljon uskoa ja itseluottamusta tähän hommaan”, Heine jatkoi.

21 ottelun mittaista runkosarjaa on Kooveella jäljellä neljän, Classicilla viiden ottelun verran. Liiga laajenee ensi kaudella 12 joukkueeseen, joten Koovee ei voi karsiutua tänä vuonna liigasta. Pudotuspelipaikankin se voi vielä saavuttaa karsintojen kautta voittamalla B-lohkon voittavan joukkueen. Tällä hetkellä todennäköinen vastus on Saipa.

”Pudotuspelipaikka on yhä tavoitteemme. Sitä ennen runkosarjasta ainakin yksi voitto, niin on itseluottamus taas parempi”, Heine totesi.