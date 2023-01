Salibandykenttien pelätyin maalintekokone on Nokialla: kolmeen edellispeliin syntynyt huimat 35 osumaa ja alkukauden vaikeudet ovat unohtunutta aikaa

Nokian KrP voitti Nurmon Jymyn kotikentällään miesten salibandyliigassa ja sai taas täyteen kymmenen tehtyä maalia.

Aamulehti

Nokian KrP on viime peleissä miesten salibandyliigassa ollut komeassa maalintekovireessä. Kun kolmeen edelliseen liigapeliin nokialaisryhmä on tehnyt kaikkiaan 35 maalia, ei kolme peräkkäistä voittoa ole ihme.

KrP teki Nurmon Jymyä vastaan aiemmin tammikuussa kymmenen osumaa, FBC Turun verkkoon peräti 15 ja maanantaina uudestaan Jymyä vastaan kymmenen maalia. Raholan liikuntahallissa KrP löylytti sarjan kymmenentenä olevaa Jymyä maalein 10–4 (4–2, 2–0, 4–2). Välissä oli cupin tappio Classicille, mutta liigakaukaloissa nokialaiset ovat löytäneet vastustajan maalin kiitettävästi.

KrP:n 169 tehtyä runkosarjamaalia tähän mennessä on kauden isoin lukema.

”Olemme viime peleissä onnistuneet viimeistelyssä. Syksyllä ei oikein mennyt sisään. Olemme treenanneet paljon ja on ollut iso teema, miten luodaan maalipaikkoja”, paljastaa KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen.

”Samalla on tullut rentoutta, kun monelle pelaajalle on tullut onnistumisia.”

Jymy-voitto nosti KrP:n sarjassa kolmanneksi. Nurmolaisjoukkue on ollut vuosien aikana Nokialle oiva vastus: kaikki seitsemän keskinäistä liigakohtaamista ovat päättyneet KrP:n voittoon.

KrP alusti voittonsa loistavalla alulla. Mikko Laakso avasi maalihanat 58 sekunnin jälkeen ja peli oli 4–1, kun oli pelattu 11 minuuttia.

”Olen tyytyväinen alkuun, vaikka numerot hieman valehtelivat. Se vei peliä oikeaan suuntaan ja helpotti loppua”, Kainulainen kertoi vahvan alun tärkeydestä.

Mikko Laakso, Valtteri Viitakoski ja Henri Johansson nautiskelivat kaksi maalia mieheen. Laakso pelaa upeaa kautta: KrP:n pisteykkösen ja koko pörssin nelosen saldo on nyt 24+23=47 ja Laakso on pisteen päässä viime kauden saldostaan, vaikka runkosarjaa on vielä useampi peli jäljellä.

”Laaksosta kun puhutaan, hän on todella määrätietoinen treenaaja, joka kyselee pelistä ja on aina aamulla harjoituksissa valmis oppimaan”, Kainulainen kehuu tähtihyökkääjäänsä.

Ilahduttava uutinen KrP:lle oli, että maalivahti Miro Tuomala palasi kokoonpanoon ensi kertaa tällä kaudella selkävaivojen jälkeen. Vielä ei ollut kuitenkaan pelivuoro, vaan maalilla oli Miki Saarinen.

”Varmaan lähiaikoina Miro nähdään kentällä. Olemme edenneet maltilla, että saadaan hänet 60 minuutin kuntoon”, päävalmentaja taustoittaa.

KrP jatkaa pelejään torstaina kärkipään kamppailulla TPS:n vieraana.