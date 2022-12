Nokian KrP:n valmennukselta yllätysveto – ”Hän tuo x-factoria, jota harvalta tästä sarjasta löytyy”

Nico Jonaeson on pelannut viime aikoina puolustajana. Sunnuntaina hänen virheellään oli kova hinta.

Aamulehti

Nokian KrP menetti jo hyppysissä olleen voiton miesten salibandyliigassa. Jyväskylän Happee haki Raholasta 5–3 (0–1, 1–1, 4–1) -voiton.

Ottelu näytti jo venyvän jatkoajalle 3–3-lukemissa, mutta Happee pääsi iskemään yllättäen vain hetki ennen summeria. Nico Jonaeson antoi alimmaisena pelaajana harhasyötön, jonka jälkeen Markus Salmi pääsi läpiajoon. Jonaeson joutui rikkomaan, ja Happeelle tuomittiin rangaistuslaukaus. Teuvo Kinnunen harhautti varmasti ja nosti pallon maalin kattoon.

Peliä jäi jäljelle vain 18 sekuntia eikä KrP ennättänyt enää tasoittaa. Sen sijaan Kinnunen iski vielä tyhjiin.

”Oli pelillisesti ja asenteellisesti hyvä peli verrattuna aiempiin otteluihin. Emme vain lyöneet paikoista sisään. Meillä oli ensimmäisessä ja toisessa erässä mahdollisuus lähteä karkuun”, Nokian KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen sanoo.

Kotijoukkue meni kolmannen erän alussa 3–1-johtoon Olli Arkkilan osumalla. Häntä ennen Joona Rantala osui ylivoimalla ja Joonatan Kovanen tasakentin.

KrP onnistui suurimman osan ajasta puolustuspelissään. Happeen peli pyöri parhaiden maalisektorien ulkopuolella.

”Meidänkin datan mukaan tämä oli meidän peli, mutta näin se joskus urheilussa menee”, Kainulainen sanoo.

Hänellä olikin selkeä kehityskohde mielessä.

”Hyökkäämistä olemme jumpanneet jo jonkin aikaa ja se on mennyt eteenpäin. Jos joulupukilta voi jo jotain toivoa, niin voisimme ottaa maalintekoon kliinisyyttä.”

Nokian KrP:n maalinteko tökki sunnuntaina. Joonatan Kovanen ei onnistunut ohittamaan Pietari Jääskeläistä hyvästä paikasta.

Ottelun ratkaisu ei saanut Janne Kainulaista katumapäälle. Nico Jonaeson on pelannut muutamassa viime ottelussa puolustajana tutun hyökkääjän roolin sijaan. Nyt hänelle sattui alimpana pelaajana virhe.

”Ehkä siinä olisi voinut vähän pelikelloa pelata. Pelaaja näki siellä jonkin ratkaisun. Jos pallo olisi mennyt läpi, niin en tiedä, olisimmeko sitten tehneet maalin. Sitten puhuisimme eri asioista.”

Vaikka Jonaesonille tuli nyt kriittinen harhasyöttö, juuri pallollinen peli on syy, jonka takia hänet on puolustajaksi siirretty. Pelinavaaminen on Jonaesonille tuttua puuhaa myös hyökkääjänä.

”Hän on vääntänyt siinä hyvin, niin on saanut jatkaa sillä tontilla”, Kainulainen toteaa.

”Hän tuo pallolliseen peliin x-factoria, jota harvalta tästä sarjasta löytyy. Saamme hänen vahvuudet vielä paremmin käyttöön kuin sentterinä.”

Joona Rantala iski ylivoimalla. Hän on liigan pistepörssin yhdeksäs tehoin 13+14=27.

Kun Jonaeson pelaa puolustajana, riittää KrP:n kentällisessä hyökkäysosaamista vaikka muille jakaa. Sunnuntaina viisikossa pelasivat hänen kanssaan Henri Johansson, Juuso Ahola, Valtteri Viitakoski ja Eemil Ukkonen.

Kainulainen on mielissään, miten kentällisen peli pyörii, mutta sunnuntaina maalipaikat jäivät vain hyödyntämättä.

Tämä oli Jonaesonille kolmas ottelu puolustajan paikalla. Ensimmäinen takaiskumaali tuli vasta Happee-pelin kolmannessa erässä.

”Hänellä on niin hyvä pelikäsitys, että hän ei edes joudu juuri kamppailutilanteisiin vääntämään. Hän katkoo syöttöjä ja lukee peliä ja puolustaa niin, ettei omalle puolustettavalle edes syötetä. Hän on myös yksi joukkueen nopeimpia kavereita, joten ei hän häviä siinäkään”, päävalmentaja Janne Kainulainen kehuu.

Happee nousi voitollaan sarjassa Nokian KrP:n edelle neljänneksi. Taistelu sarjakärki TPS:n takana on todella tasaista, kun viisi joukkuetta on kolmen pisteen sisällä.

KrP kohtaa seuraavaksi Eräviikingit Raholassa ensi lauantaina.