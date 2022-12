Koovee nappasi jo neljännen voittonsa putkeen ja otti Kiekko-Vantaalta kuusi pistettä kolmeen päivään

Kooveen ykkösketju oli pelipäällä kotivoitossa Kiekko-Vantaasta jääkiekon Mestiksessä.

Tampereen Koovee on kovaa vauhtia nousemassa kohti suoraa pudotuspelipaikkaa jääkiekon Mestiksessä. Kuluneen viikon tuplakohtaaminen Kiekko-Vantaan kanssa toi tamperelaisryhmälle täydet kuusi pistettä. Seitsemäntenä oleva Koovee on neljän ottelun voittoputkessa, kuudes sija on kahden pisteen päässä.

Keskiviikkona Koovee haki 5–2-vierasvoiton Vantaalta ja back-to-back -hengessä voitti vantaalaiset Hakametsässä perjantaina 5–0 (2–0, 3–0, 0–0).

Neljän pelin voittoputkesta tekee vakuuttavan se, että Kiekko-Vantaa lähti perjantain otteluun taulukon kolmosena ja sitä aiemmin kaatui sarjakakkonen Ketterä.

”Pelattiin kauden ehjintä peliä nämä kaksi ottelua. Peli oli hyvin hanskassa”, Kooveen päävalmentaja Miikka Kuusela iloitsi C Moren haastattelussa.

Kooveen ykköshyökkäysvitja Samu Markkula–Santtu Hakanen–Okko Kangasniemi ja taidokas ykköspuolustajapari Santeri Airola–Oskari Kantola näyttivät Kiekko-Vantaalle esimerkkiä laatujääkiekosta. Kooveen maalilla Samu Pakarinen pelasi komean nollan 30 torjunnalla.

”Veskaripeli lämmittää ja saatiin onnistumisia laajalla rintamalla”, Kuusela kertoi.

Koovee sai maalitilinsä auki avauserässä kahdella maalilla, kun ensin Kantola ja sitten pakkipari Airola osuivat. Kun toisen erän alkuun Koovee lisäsi johdoksi 4–0, riitti se Kiekko-Vantaan maalivahti Samuli Tervolle, joka otettiin vaihtoon. Samalla ottelu oli käytännössä ohitse ja voittaja selvä.

Ykkösketjun pelaajat tekivät neljä maalia, kun Airolan ja Kantolan lisäksi osuivat Markkula ja Hakanen. Nelikko summasi tehot 1+1. Maalitilastoihin pääsi myös Verneri Metsänen.

Ilveksen sopimuspelaaja Airola on ottanut isoa roolia Kooveen takalinjoilla. Hyökkäystehojen lisäksi Airola esitti puolustuspäässä muutaman todella esimerkillisen puolustussuorituksen. Ilves-valmennus varmasti laittaa Airolan vahvat otteet Mestiksessä muistiin.

”Lähdettiin jatkamaan siitä, mihin keskiviikon hyvän esityksen jälkeen jäätiin”, Airola tuumi C Moren haastattelussa.

Ennen voittoputkea Koovee oli ajautunut neljän pelin tappioputkeen. Niinpä suunnanmuutos oli enemmän kuin tarpeen ja tällä hetkellä meno vaikuttaa todella vahvalta.

”Kävimme maajoukkuetauolla läpi koko peliä. Ollaan saatu onnistumisia ja sitä kautta itseluottamus on noussut”, Kooveen puolustaja Elias Ruusu kertoi. Ruusu nappasi perjantaina syöttöpisteen.

Koovee saa voittoputken jälkeen hieman hengähtää, sillä seuraavat pelit ovat ensi viikon perjantaina ja lauantaina. Silloin Koovee matkaa vierasreissulle ensin Iisalmeen ja sitten Joensuuhun.