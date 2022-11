Pahin pelko toteutui Rukalla ja norjalaistähden bluffi paljastui – Iivo Niskanen on jättimäisen haasteen edessä

Venäläiset puuttuvat kansainvälisestä urheilusta, mikä näkyy karulla tavalla miesten hiihdossa.

Aamulehti

Marraskuussa 2001 Kuopiossa lykittiin hiihdon maailmancupin miesten 15 kilometrin perinteisen kisa. Osallistujien paremmuusjärjestys kansallisuudet lueteltuna oli seuraava: Norja, Norja, Norja, Norja, Norja, Norja, Norja, Norja.

Kun tämä kausi jatkuu Lillehammerissa ja Beitostölenissä, ei olla kaukana vastaavanlaisesta tulosliuskasta. Norja saa sinne mukaan kansallisen ryhmänsä, joka on täynnä kivenkovaa laatua.

Venäläiset puuttuvat tällä hetkellä kansainvälisestä urheilusta, mikä näkyy karulla tavalla varsinkin miesten hiihdossa. Pahimmat pelot toteutuivat Rukalla. Niin lauantaina kuin sunnuntaina miesten kärkikymppiin mahtui kuusi norjalaista. Perjantain sprintissä Norjan miehet ottivat neloisvoiton. Norjalaismiehet jättivät viikonloppuna vain yhden palkintosijan muille maille.

Norjan hallintaan on tietysti saatu vuosien varrella tottua. Tällä kertaa tilanteen tekee toisenlaiseksi se, että toivoa paremmasta ei juuri ole. Venäläisten puuttuminen tarkoittaa sitä, että kymmenkunta ehdotonta huippuhiihtäjää on sivussa.

Norja saa Johannes Høsflot Klæbon johdolla rellestää lähes mielensä mukaan. Toivonkipinä lepattaa sinikeltaisena. Kokenut Calle Halfvarsson, 33, on vuosien vaikeuksien jälkeen nousemassa takaisin huipulle. Ruotsalainen saa tukea ennakkoluulottomalta maanmieheltään William Poromaalta, 21.

Klæbon leiristä kuului kummia maailmancupin kauden alla. Hiihdon supertähti kärsi harjoituskaudella takareisivammasta. Klæbo ja hänen taustajoukkonsa kertoivat jopa MM-kisojen olevan vaarassa.

Nyt puheet ovat paljastuneet bluffiksi. Vamma varmasti on totta, mutta sen vakavuutta on enää vaikea uskoa. Klæbo on kisannut Norjassa ja maailmancupissa sprintin karsinnat mukaan laskien kuusi starttia ja voittanut ne kaikki.

Klæbon meno näytti Rukalla, jos mahdollista, entistäkin vakuuttavammalta. Norjalaisen perinteisen potkussa ja liu’ussa oli sellaista rentoutta ja tehoa, että jopa Iivo Niskasella saa olla paras päivänsä hänen voittamiseksi.

Klæbo ei ole enää yhteislähtöjen ja loppukirien varassa. Hänen kapasiteettinsa on kovaa luokkaa myös väliaikalähdöissä, joissa esimerkiksi Niskasen voittohaaveet ovat.

Naisten hiihdossa pakka on mukavasti levällään. Venäjällä ei ollut naisissa lähellekään samanlaista asemaa kuin miehissä.

Voittokone Therese Johaug on nyt eläkkeellä, joten muille on jaossa taas pitkästä aikaa kolme palkintosijaa kahden sijaan.

Norjalaiset eivät ole jääneet tyhjän päälle, vaikka joukkueessa ei ole enää ylivertaista tähteä. Norjalaisia mahtui viestijoukkueellinen kymmenen kärkeen Rukalla. Kansallinen hätätila on peruttu.

Valtikka on kuitenkin Ruotsilla, jolla on heittää tämän hetken kovimmat kortit niin sprinttiin kuin normaalimatkoille. Frida Karlsson vaikuttaa olevan entistä etevämpi taktisesti, mikä tekee hänen lyömisensä vaikeaksi.

Krista Pärmäkoskella ja Kerttu Niskasella on jälleen mitalisaumat MM-kisoissa, mutta kunnon ja vireen on noustava vielä roimasti.