Minettien vaikuttava dynastia sai jatkoa – uusi ohjelma MM-kisoihin oli tietoinen riski, joka toi hopeaa

Yksikään joukkue ei ole ollut niin kovassa liidossa viime vuosina joukkuevoimistelun MM-kisoissa kuin Minetit. Kolmen seuran edustajista koostuva joukkue otti jo kahdeksannen perättäisen MM-mitalinsa.

Minetit ei kyennyt uusimaan maailmanmestaruuttaan joukkuevoimistelun MM-kisoissa Itävallan Grazissa viikonloppuna. Tampereen Sisun, jyväskyläläisen Illusionin ja Sport Club Vantaan edustajista koostuva Minettien joukkue saavutti yhteispisteet 38,200, joka riitti MM-hopeaan.

Maailmanmestaruuden vei Bulgarian maajoukkue tuloksella 38,550. MM-pronssia otti pääkaupunkiseutulainen Gloria.

Kaikesta huolimatta Mineteissä oltiin sunnuntaisen loppukilpailun jälkeen hyvillä mielin. Joukkueessa oli paljon aikuisten MM-kisojen ensikertalaisia. Viime vuoden mestarijoukkueesta mukana oli nyt vain kaksi: Iinu Häkkinen ja Adaliina Niininen. Muut hopeajoukkueeseen kuuluvat olivat Ellen Aspholm, kapteeni Sanni Hartman, Sara Hyötyläinen, Katariina Järventausta, Anna Miettinen, Lara Pietilä ja Sini Tapio.

Joukkue onnistui kaiken lisäksi parantamaan suoritustaan lauantain alkukilpailusta tiukassa paikassa. Pisteet nousivat 0,4:llä finaalissa.

”Täytyy olla tyytyväinen siihen, että saimme onnistuneemman suorituksen kuin eilen. Oli tosi hyvä suoritus, yksi kauden parhaista. Vahva kokonaisuus”, Minettien valmentaja Teija Kukkala kommentoi sunnuntai-iltana.

Tuloksia MM-kisat 2022 Tuloksissa ensin alkukilpailun ja finaalin pisteet, sitten yhteistulos. 1.Maajoukkue, Bulgaria 19,050 + 19,500 =38,550 2.Minetit, Suomi 18,900 + 19,300= 38,200 3.Gloria, Suomi 18,700 + 18,800= 37,500 4.Siibisabad, Viro 18,500 + 18,950= 37,450 5.Team Shoin Phoenix, Japani 18,300 + 18,450= 36,750 6.Team Zonja, Tšekki 16,800 + 17,450 =34,250 7.Ritmica Barcelona, Espanja 16,650 + 16,950= 33,600 8.Velbajd Team, Bulgaria 16,400 + 16,500= 32,900 9.Karmelity, Kazakstan 16,050 + 16,500= 32,550 10.Kerbez, Kazakstan 16,350 + 16,100= 32,450

MM-hopealla Minettien dynastia vahvistui entisestään. Vuoden 2015 maailmanmestaruuden jälkeen joukkue on saavuttanut joka vuosi joko MM-kultaa tai -hopeaa. Mestaruuksia Mineteillä on kolme.

”Ei huono ollenkaan.”

Vahva Bulgaria

Pettymystä ei Minettien riveistä huokunut. Hopea näytti alkukilpailun jälkeen MM-kultaa todennäköisemmältä, sillä bulgarialaisjoukkue johti jo ensimmäisen päivän jälkeen.

”Näimme itsekin, että Bulgarialla oli selkeitä virheitä alkukilpailussa. Heidät kuitenkin laitettiin 0,15 pisteellä Minettien ohi. Takaa-ajoasemasta on aina vähän haastavampaa kiriä rinnalle tai ohi. Useasti alkukisa jo vähän kertoo, millainen kisan luonteesta tulee”, Kukkala selvittää.

Sunnuntaina Bulgaria onnistui erinomaisesti ja keräsi esityksellään huikeat pisteet 19,500. Maksimipisteet ovat 20.

Voitto oli historiallinen, sillä vain kahdesti joukkuevoimistelun MM-kisahistoriassa voitto on mennyt Suomen ja nyt hyökkäyssodan vuoksi kisapannassa olevan Venäjän ulkopuolelle. Mestaruuteen on yltänyt kahdesti virolainen joukkue: vuonna 2001 GC Piruett ja vuonna 2007 GC Janika.

”Me emme olisi voineet tehdä enää yhtään paremmin omalta kohdaltamme oikeastaan. Siihen täytyy olla tosi tyytyväinen.”

Minetit harjoitteli ohjelmaansa viimeiseen asti omassa kotisalissaan Ikurissa. Joukkueessa harmitti se, etteivät kaikki parhaat joukkueet olleet mukana, kun Venäjä oli suljettu sen aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Kuva MM-kisaviikon harjoituksista.

Erityiskiitoksen Kukkala antaa siitä, ettei virheitä nyt tullut. Minettien ohjelma oli nousujohteinen.

”Ohjelman loppupuolella oli huikea fiilis. Oikein urheilulliselta ja hyvältä näytti joukkueen kokonaisuus kaikin puolin.”

Valmennusjohto lähti juhlistamaan hopeaa ruokailulla, sillä pitkä päivä oli painettu ainoastaan aamupalan voimalla. Kukkala uskoi, että urheilijatkin osaavat nauttia saavutuksestaan.

”Se on yhteinen tavoite ja unelma. MM-mitali on suurelle osalle ihan ensimmäinen laatuaan. Uskon, että he sitä vähän juhlistavat ja arvostavat korkealle. Vaikka tavoittelemme maailmanmestaruutta ja olimme sitä puolustamassa, varmasti tämä tuntuu koko ajan vain makeammalta.”

Tietoinen riski

Gloria on tahkonnut samalla ohjelmalla koko vuoden kuin millä se otti MM-pronssia. Minetit puolestaan alkoi työstää vasta kesäkuussa uutta kilpailuohjelmaansa, jonka teemana on elämäntarina filminauhana.

Uudessa ohjelmassa on paljon liikkeitä, sillä se on tehty vuodenvaihteessa voimaan astuvia sääntömuutoksia silmällä pitäen.

Kukkalan mukaan uusi kilpailuohjelma oli tietoinen riski. Hänen mukaansa riskin ottaminen ei kuitenkaan liittynyt siihen, että lajin mahtimaa Venäjä ei saanut osallistua MM-kisoihin. Sen sijaan Minetit halusi alkaa harjoitella jo vaikeampaa ohjelmaa, koska he voivat jatkaa samalla ohjelmalla ensi vuoden alussa.

”Suomalaisilla on ehkä enemmänkin tekemistä piruettien ja dynaamisten tasapainojen kanssa, koska meillä ei ole ehkä niin vahvaa balettitaustaa kuin itäblokin mailla on. Halusimme kehittää myös sitä ja omia urheilijoitamme kohti tulevaa sääntömuutosta ja vaikeustason lisäämistä.”

Muun muassa upeita nostoja sisältävällä ohjelmalla Minettien on tarkoitus kilpailla myös toukokuun EM-kotikisoissa, jotka järjestetään Vantaalla. Silloin tavoitteena on voittaa mestaruus.

Tausta Aiemmat MM-mitalistit 2021 1. Minetit 2. Madonna (RUS) 3. Expressia (RUS) 2019 1. Madonna 2. Minetit 3. OVO Team 2018 1. Madonna 2. Minetit 3. Expressia 2017 1. Minetit 2. Expressia 3. OVO Team 2016 1. Expressia 2. Minetit 3. Madonna 2015 1. Minetit 2. Expressia 3. Bulgarian maajoukkue 2014 1. Madonna 2. Bulgarian maajoukkue 3. Expressia Mestaruus meni kolmannen kerran Suomen ja kisoista pannassa olleen lajin mahtimaan, Venäjän ulkopuolelle.

Mineteille nuorten mestaruus

Nuorten, eli alle 16-vuotiaiden maailmanmestaruuden vei ylivoimaiseen tyyliin Tampereen Sisun Minetit Junior. Joukkue johti jo alkukilpailun jälkeen, jossa se keräsi 18,800 pistettä. Finaalissa tamperelaisjoukkue paransi vielä hienoihin pisteisiin 19,100. Siten Minetit Junior keräsi yhteispisteet 37,900.

”Tänään juniorit suoriutuivat oikein hyvin. Eilen oli muutamia virheitä, mutta heilläkin vahva tekeminen kantoi mestaruuteen”, Kukkala kehui suojattejaan.

Odotettavissa on, että nuorten mestarijoukkueesta osa voimistelijoista siirtyy naisten edustusjoukkueeseen. Tähän vaikuttavat jo ikärajatkin.

”Toivomme, että tulevaisuus on kirkas.”

Nuorten MM-hopeaa otti Bulgarian maajoukkue tuloksella 37,550 ja MM-pronssia pääkaupunkiseudun OVO Junior Team yhteispisteillä 37,250.

Ensi vuonna joukkuevoimistelun MM-kisat käydään Kazakstanin Almatyssä marraskuun lopussa.