Akaa-Volley voitti sarjajumbon kolmessa erässä, mutta peli ei ollut läpihuutojuttu – ”Olimme kahdessa ensimmäisessä erässä perässä”

Akaa-Volley jatkoi mainiota kauttaan miesten lentopalloliigassa, kun se voitti kotikentällään odotetusti Kyky-Betsetin lukemin 3–0 (25–20, 25–21, 25–15).

Tasoero oli selvä. Akaa-Volley on sarjakakkonen, joka nousi voitolla kärkipaikalle ja on hävinnyt tällä kaudella vain kaksi peliä. Sarjanousija, jumbosijalla majaileva Kyky-Betset on puolestaan voittanut vain kaksi ottelua.

Akaa-Volleyn päävalmentaja Olli Kunnarin mukaan kyseessä ei ollut kuitenkaan mikään leppoisa päiväkävely. Haastaja pisti ennakkosuosikin paikoin tiukoille, vaikka lukemat olivat selvät.

”Olimme kahdessa ensimmäisessä erässä perässä puolivälin pakeilla. Erien lopuilla olimme vahvoja ja viimeinen erä oli selvä. Kun voitimme 3–0, tasoero näkyi, mutta ei tämä ollut mikään läpihuutojuttu”, Kunnari sanoi.

Päävalmentajan mielestä peli ratkesi siihen, että Akaa-Volleyn keskittyminen pysyi kasassa koko pelin ajan.

”Pelillisesti hyökkäys toimi tosi hyvin, samoin torjunnat. Siinäpä olivat avaimet tänään voittoon.”

Kunnari nosti muutaman pelaajan, jotka nousivat erityisesti esiin.

”Passari Anton Välimaa pelasi hienon pelin. Hän otti useita torjuntoja, hyvää puolustamista hyvän passipelin lisäksi. Hakkuri Ali Fazli oli myös hyvällä pelipäällä. Hän teki paikoistaan hyvällä prosentilla pisteitä”, Kunnari kehui.

Akaa-Volleyn kausi jatkuu ensi viikon lauantaina VaLePan vieraana.