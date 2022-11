Minetit kirii kohti maailmanmestaruutta virheestä huolimatta – Suomalainen Gloria pudotti kestomenestyjän finaalista ja kisaa mitaleista

Bulgarian maajoukkue sai parhaat pisteet joukkuevoimistelun MM-kisojen alkukilpailussa Itävallan Grazissa. Tampereen Sisun Minetit lähtee loppukilpailuun toiselta sijalta ja pääkaupunkiseudun Gloria kolmannelta paikalta.

Minetit onnistui nostoissa alkukilpailussa, vaikka kokoonpanoon on pitänyt tehdä vielä hiljattain muutoksia. Ohjelma sujui lauantaina paremmin kuin perjantain virallisessa harjoituksessa, kertoi valmentaja Teija Kukkala. Kuva alkuviikolta joukkueen harjoituksista.

Aamulehti

Minetit aloitti joukkuevoimistelun MM-kisoissa Itävallan Grazissa vahvasti. Tamperelaisseuran voimistelijat saivat alkukilpailussa 18,900 pistettä. Maksimipisteet ovat 20. Joukkue lähtee toiselta sijalta loppukilpailuun, ja on hyvin mukana mestaruustaistossa.

”Me olemme siinä uskossa, että meidän tekemisemme riittää, jos voimistelijamme kykenevät tekemään oman maksiminsa ja sellaisia suorituksia kuin esimerkiksi kotona harkkasalilla, näyttämään oman parhaansa”, Minettien valmentaja Teija Kukkala kertoi.

MM-kisoihin Minetit osallistuu uudella ohjelmallaan, jonka teemana on elämäntarina filminauhana.

Ennen arvokisoja kilpailutoistoja uuden ohjelman kanssa ei ole vielä paljoa, ja vain pari kuukautta sitten kokoonpanoon piti tehdä muutoksia, kun kapteeni Sanni Hartman loukkaantui. Hartman oli Minettien ohjelmassa nostettavana, ja hänen tilalleen piti vaihtaa urheilijaa.

Tuloksia Alkukilpailu 1. Maajoukkue, Bulgaria 19,050 pistettä 2. Minetit, Suomi 18,900 3. Gloria, Suomi 18,700 4. Siidisabad, Viro 18,500 5. OVO Team, Suomi 18,450 6. Team Shoin Phoenix, Japani 18,300 7. Team Zonja, Tšekki 16,800 8. Ritmica Barcelona, Espanja 16,650 9. Velbajd Team, Bulgaria 16,400 10. Kerbez, Kazakstan 16,350 11. Sofia Sport Team, Bulgaria 16,150 12. Karmelity, Kazakstan 16,050

Nyt nostot olivat yksi Minettien vahvuuksista.

”Vaikeusosat olivat minun mielestäni tosi vahvoja. Ne ovat vähän jännittäviä, nostot ja muut, jotka vaativat yhteistyötä ja taitoa. Niihin voimme olla oikein tyytyväisiä”, Kukkala arvioi.

Valmentajan mukaan joukkue pystyi lauantaina maksimisuoritukseensa, vaikka ohjelmaan mahtui yksi selvä virhe. Lopussa yksi voimistelijoista käveli nostoa päin.

”Pienestä törmäyksestä suoritustuomarit ovat varmasti kymmenyksiä vähentäneet.”

Alkukilpailussa vain Bulgarian maajoukkue sai yli 19 pistettä. Viime vuonna, jolloin venäläisetkin olivat mukana, neljä joukkuetta ylitti tuon rajan.

Kukkala ei kokenut, että tuomarilinja olisi ollut erityisen tiukka. Hänen mukaansa enemmän näkyi se, että monet joukkueet ovat vaihtaneet ohjelmaansa ja ehtineet kisaamaan sillä vasta vähän aikaa. Toisaalta esimerkiksi suomalaisjoukkueiden valmistautuminen on ollut hivenen rikkonainen, koska Malesian maailmancup jäi väliin.

Kokonaisuutena Minetit oli suoritukseensa tyytyväinen.

”Jokainen kisa vie kokonaisuutta eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa huomiseen päivään. On varma fiilis. Aina alkukisa on jännittävä, mihin omat rahkeet riittävät. Uskon, että huomenna saamme asteen verran vapautuneemman suorituksen”, Kukkala lupaili.

OVO Team karsiutui

Suomalaisjoukkueiden kohdalla nähtiin yksi yllätys, sillä pääkaupunkiseudun joukkueista Gloria selvitti tiensä MM-finaaliin ensimmäistä kertaa. Gloria on noussut hiljalleen kohti Suomen kärkeä. Tänä vuonna joukkue voitti molemmat MM-näyttökilpailut.

Minettien ohella lajin kestomenestyjiin kuuluva OVO Team oli alkukilpailun viides saatuaan 18,450 pistettä. Loppukilpailussa OVO Teamia ei nähdä, sillä maakiintiön vuoksi finaaliin selviää korkeintaan kaksi joukkuetta per maa.

Aiemmin lauantaina käytiin myös nuorten MM-kisojen alkukilpailu, jossa Minetit Junior oli ykkönen pistein 18,800. Joukkueeseen kuuluvat Tilda Holappa, Jenni Hyytiäinen, Ella Koskinen, Minttu Malinen, Minttu Mikkola, Serafiina Niininen ja Lilja Peurakoski.

Ohjelmassa kävi muutama virhe, joita Minetit Junior lähtee parantamaan loppukilpailuun.

Nuorten alkukilpailu oli suomalaisten ylivoimaa, sillä OVO Junior Team sijoittui toiseksi pisteillä 18,500 ja Sanix Valens Junior neljänneksi tuloksella 18,250.

Loppukilpailussa joukkueet esittävät uudelleen saman ohjelman kuin alkukilpailussa. Loppusijoitukset ratkeavat kahden päivän yhteispisteillä.

Naisten loppukilpailu alkaa sunnuntaina kello 15. Kisaa voi katsoa Let’s Go! Graz -nimiseltä Youtube-kanavalta suorana.