Taitoluistelija Jenni Saarinen ilmoitti yllättäen päättävänsä uransa ja jätti valmentajansa kanssa sille tunteikkaat jäähyväiset – tällaiset ovat suunnitelmat uran jälkeen

Kooveen luistelija ilmoitti yllättäen päättävänsä uransa. ”En ole enää nauttinut arkitekemisestä niin paljon.”

Aamulehti

Kun I'll Take Care Of You hiljenee Espoon areenalla, Jenni Saarisen sisällä alkaa pauhu. Kun hän kiittää GP-kisan suomalaisyleisöä, hän jättää sille samalla hyvästit.

Tamperelainen tarjoaa vapaaohjelmansa jälkeen kisan suurimman yllätyksen: ura päättyy saman tien.

”Oli aika tunteellista ja haikeaa, mutta samalla olen tosi helpottunut”, Saarinen sanoo tovi kilpailun jälkeen.

Kuka? Taitoluistelija Jenni Saarinen Syntynyt: 9.3.1999 Asuinpaikka: Tampere Seura: Koovee Valmentajat: Minna Järvinen, Michael Huth, Jarkko Näppilä Koreografi: Adam Solya Ennätykset: Kokonaispisteet 181,20, lyhytohjelma 68,71, vapaaohjelma 121,14. Arvokisat: Olympialaisissa 25:s (2022), MM-kisoissa 24:s (2021) ja 25:s (2022), EM-kisoissa 33:s (2020) ja 18:s (2022), hallitseva Suomen mestari, Pohjoismaiden mestari 2019.

Lauantai on Saariselle päivä, johon on vaikea valmistautua. Itku meinaa tulla tasaisin väliajoin. Myös lähipiirillä on vaikeuksia pitää tunteet kasassa. Valmentaja Minna Järviselle vaikein päivä oli torstai, kun Saarinen luisteli GP-kisan harjoituksissa ensimmäisen kerran.

”Tuli kyyneleet silmiin. Minun oli tosi vaikeaa katsoa sitä ohjelmaa. Kun siitä selvisi, kisapäivät menivät jonkinlaisessa sumussa”, Järvinen sanoo.

Ulkopuoliset tuskin arvasivat, miksi kaksikko halasi toisiaan niin tunteikkaasti suoritusten jälkeen Espoon areenalla.

”On kiitollinen ja tyhjä olo, mutta toki myös harmittaa”, valmentaja kertoo.

Vapaaohjelmaan Saarinen saa rennon tunnelman. Suoritus ei täysin onnistu, mutta pisteet 95,95 eivät paina tällä hetkellä oikeastaan lainkaan.

Kauteen valmistautuminen on ollut kesästä lähtien vaikeaa muun muassa sairastelujen takia. Takana puolestaan on uran suurimman haaveen ja tavoitteen täyttyminen: esiintyminen olympiajäällä.

Jo kesän aikana lopettaminen tuli Saarisen, 23, ajatuksiin. Vielä tuolloin hän työnsi tuntemukset syrjään ja haki uutta virtaa muun muassa oheisharjoittelua muokkaamalla.

Maanantaina Saarinen teki kuitenkin ratkaisunsa. Ura päättyy Espoossa.

”En ole enää nauttinut arkitekemisestä niin paljon. Ei vain ollut samanlaista paloa tähän kauteen. Puuttui taistelutahto”, hän perustelee. ”Arki on ollut hankalaa jonkin aikaa.”

Edes kahden kuukauden päässä siintävät EM-kotikisat eivät kääntäneet luistelijan päätä.

”En ollut edes ajatellut niin pitkälle. Alkoi tuntua siltä, että tämä on tässä. Halusin jättää jäähyväiset kotona. Arkitekeminen ei ollut niin laadukasta, että en välttämättä olisi edes ansainnut paikkaa sinne.”

Valmentaja Minna Järvinen on tehnyt pitkään yhteistyötä Jenni Saarisen kanssa. ”Hän on valovoimainen luistelija ja esiintyjä”, Järvinen luonnehtii.

Tampereen Kooveen taitoluisteluharjoituksiin ilmestyi aikoinaan viisivuotias tyttö, joka jäi heti valmentaja Minna Järvisen mieleen. Kaukalossa luisteli temperamenttinen, iloinen ja eloisa urheilijanalku, joka osoitti nopeasti kovan kilpailuviettinsä. Jos treenikaveri osasi hypyn, jota Saarinen ei vielä taitanut, hän harjoitteli niin kauan, että oppi sen myös. Usein se tapahtui jo saman tunnin aikana.

Hyvä harjoittelutaito on ollut yksi Saarisen vahvuuksista. Hän olisi voinut pärjätä jossain muussakin lajissa.

”Jenni on monella tapaa ihana, mutta myös haastava valmennettava. Jos minua on joku urheilija vuosien varrella kouluttanut valmentajaksi, niin hän. Ja erittäin hyvällä tavalla”, Järvinen kertoo ja naurahtaa.

Saarinen onnistui ensimmäisissä kolmoishypyissä ja kaksoisaxelissa jo kymmenenvuotiaana. Se oli Järviselle selkeä merkki. Kun tuollaiset hypyt hallitsee jo hyvissä ajoin ennen murrosikää, on mahdollista oppia myös vaikeimpia suorituksia.

Ura ei mennyt luotisuoraa eteen- ja ylöspäin. Saarinen koki vaikeimmat hetkensä 16–18-vuotiaana. Ylikunto ja burnout iskivät. Tamperelainen harkitsi jo vakavissaan lopettamista. Tuolla hetkellä taitoluistelija Emmi Peltonen oli lähdössä Vierumäelle leirille. Hän pyysi Saarisen mukaansa, eikä suostunut ottamaan kielteistä vastausta.

”Menin sitten, ja siitä lähti uusi nousu pikkuhiljaa”, Saarinen muistelee. ”Olen siitä hänelle kiitollinen. Tiesin, että minulla on vielä annettavaa luisteluun, enkä halunnut luovuttaa.”

Päätöksen ensimmäinen palkinto tuli Finlandia Trophy -kilpailussa syksyllä 2019, samalla jäällä, jossa ura lauantaina päättyi. Saarinen luisteli tuolloin uran parhaiksi jääneet vapaaohjelma- ja kokonaispisteet.

”Silloin pystyin näyttämään, mihin minusta on. Se harmittaa, etten saanut sitä useammin esiin, mutta siksi tämä on urheilua. Jos kaikki siihen pystyisivät, niin kaikki sen tekisivät.”

Se suurin haave, olympialaiset, toteutui Pekingin jäällä viime talvena. ”On ollut hetkiä, jolloin en ole uskaltanut edes unelmoida siitä.”

Kilpailu-ura on nyt ohi, mutta taitoluistelu pysyy. Saarinen on jo suorittanut ensimmäiset valmentajakurssinsa. Hän on myös valmentanut Kooveen nuoria taitoluistelijoita muutaman tunnin viikossa. Parin viikon päästä on jo ensimmäinen kisareissu valmentajana edessä.

”Se on tosi ihanaa hommaa”, Saarinen sanoo.

Suunnitelmissa on myös alkaa tehdä koreografeja. ”Se on tosi mieluista ja monipuolista ja tuntuu, että minulla on siihen annettavaa. Koen, että se on ollut vahvuuteni myös luistelijana.”

Tuon vahvuuden poistuminen jättää ison aukon suomalaiseen taitoluisteluun.