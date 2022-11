Kooveen 17-vuotias Emil Järventie teki ensimmäiset maalinsa aikuisten sarjoissa, kun joukkue nousi voittoon Imatran Ketterästä – Päävalmentaja: ”Hän itse on eniten odottanut, koska hanat aukeavat”

Taustaketjujen pelaajat nousivat sankareiksi, kun Koovee voitti voittomaalikisassa Imatran Ketterän lukemin 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 0–0, 1–0).

Aamulehti

Kooveen lauantai-ilta tarjosi hienoja tarinoita Mestiksessä. Koovee nousi Imatran Ketterää vastaan kahden maalin takaa johtoon kolmannessa erässä ja voitti lopulta voittomaalikisassa lukemin 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 0–0, 1–0).

Emil Järventie osui kahdesti ja teki ensimmäiset maalinsa aikuisten sarjoissa. Taustalta löytyi myös yllättävämpi maalintekijä, voimahyökkääjä Ville Nieminen.

Kooveen päävalmentaja Miikka Kuusela oli hyvillään siitä, että ykköskentän takaa nousi uusia ratkaisijoita.

”Täytyy muistaa, että nämä olivat Järventien ensimmäiset maalit aikuisten sarjoissa. Luulen, että hän itse on eniten odottanut, koska hanat aukeavat. ”Andy” (Nieminen) tekee omaa hommaansa illasta toiseen. Hänen roolinsa ei ole maalien tekeminen, mutta olemme puhuneet, että olisi hyvä välillä osuakin”, Kuusela kuvaili illan sankareita.

Nousu lähti pukukopista

Kuusela antoi pelin jälkeisen haastattelun puhelimitse, ja taustalta vaadittiin vielä yhden pelaajan nostamista esille. Samu Pakarinen vakuutti maalin suulla.

”Taustalla huudetaan, että maalivahtiakin täytyy kehua. Hän oli voittomaalikisassa erinomainen ja otti pari torjuntaa peräjälkeen hyvällä itseluottamuksella”, Sopanen sanoi.

Kaksi ensimmäistä erää olivat Kooveelta vaisuja, mutta kolmannessa erässä joukkue löysi uuden vaihteen pelaamiseensa.

”Olimme pari erää varpaillaan, emmekä saaneet koneesta irti sitä, mitä Ketterän tasoista porukkaa vastaan pitäisi saada. Kolmanteen erään jätkät kaivoivat kopista jostain lisäbuustia ja saimme tehoja. Ketterälle on tehty tosi vähän maaleja. Kun me pystyimme tekemään kolme viimeiseen erään, se on kova juttu”, Kuusela kehui.

Hän korosti, että muutos lähti pelaajista. Pelillisesti mitään erityistä ei muutettu kolmanteen erään

”Emme muuttaneet mitään taktisesti. Jätkät kaivoivat pukukopissa ihan itse draivin kolmanteen erään.”

Kooveen kausi jatkuu keskiviikkona 30.11. vieraissa sarjakolmonen Kiekko-Vantaata vastaan.

”Pelistä tulee erilainen Vantaalla. Täytyy tutkia heidän pelaamistaan. He pelasivat viimeksi Latviassa, ja siellä on aika erilainen kenttä, niin täytyy katsoa heidän edellisiä kotipelejään”, Kuusela summasi.