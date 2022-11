Tampereen Pyrintö otti tärkeän voiton – Päävalmentaja Miikka Sopanen myönsi kahden kitkerän tappion kaihertaneen: ”Tässä pelissä oli eksralataus”

Tampereen Pyrintö voitti kotonaan Kataja Basketin ottelussa, jossa se pelasi erityisen vahvan avauserän.

Aamulehti

Tampereen Pyrintö katkaisi orastavan tappioputkensa, kun se voitti kotikentällään sarjanelosen Kataja Basketin lukemin 106–83 (32–19, 27–28, 21–22, 26–14).

Tampereen Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen oli voitetun pelin jälkeen odotetusti tyytyväisenä.

”Voitetun pelin jälkeen fiilis ei ole huono. Joukkueen valmius oli tosi hyvä. Olimme kurinalaisempi ja fyysisempi joukkue kuin vastustaja, ja suurimman osan ajasta tiesimme, mitä teemme”, Sopanen sanoi.

Pyrinnöllä oli takanaan niukat tappiot paikallisottelussa BC Nokian vieraana ja niin ikään vieraskentällä juuri Kataja Basketia vastaan.

”Tämä oli iso peli. Meillä oli viime viikolla kaksi tappiota peleistä, joissa oli olo, että meidän olisi pitänyt voittaa. Homma oli hallussa ja olimme parempia kuin vastustaja, mutta sössimme kahdesti lopussa. Tässä pelissä oli siksi eksralataus”, Sopanen kertoi.

Vahva avauserä

Pyrintö voitti ensimmäisen ja viimeisen erän selvin lukemin. Joukkue tuli todella vahvasti otteluun.

”Tulimme peliin tosi hyvin. Siksi avauserä oli hyvä. Teimme oikeita asioita tarpeeksi hyvin. Viimeisessä erässä peli ratkesi, ja pisteitä tuli meille loppua kohti”, Sopanen sanoi.

”Kulminaatiopiste oli kolmas erä. Vastustaja tuli tasoihin, mutta otimme uudestaan johtoaseman, emmekä päästäneet irti otteesta.”

Pyrinnön parhaat pistesiepot olivat ulkomaalaisvahvistukset Ike Smith (22), Daytone Jennings (21) ja LJ Thorpe (20). Päävalmentaja korosti kuitenkin joukkuetta, eikä yksilöitä.

”Olimme maltillisia ja yhtenäisiä. Se näkyi sitten myös henkilökohtaisissa pisteissä. Pelaajat tekivät kuitenkin laajalla rintamalla pisteitä”, Sopanen tähdensi.

Tampereen Pyrinnön kausi jatkuu ensi viikon keskiviikkona 30.11. sarjakakkosen Kobrien vieraana Lapualla. Joukkueet kohtasivat runkosarjan avausottelussa Tampereella, jolloin Kobrat vei pistepotin.

”Tietyllä tavalla lähtökohta on sama kuin tähän peliin. Ei ole enää tiukkaa tappiota alla, mutta kalavelkoja on maksamatta. Nälkää ja motivaatiota löytyy. Heillä on hyvä joukkue, mutta menemme peliin hyvällä itseluottamuksella”, Sopanen kertoi.