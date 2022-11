Saudi-Arabian mahdollinen MM-kisojen isännyys puhuttaa. YK:n mukaan maassa on teloitettu kahden viime viikon aikana ainakin 17 ihmistä.

Saudi-Arabia haluaa järjestää jalkapallon MM-kisat 2030. Viime viikot on puhuttu käynnissä olevien kisojen isäntämaan Qatarin epäkohdista. Qatarin isännyydelle ei voi tehdä enää yhtään mitään, mutta keskustelu tulevaisuudesta on herännyt.

Lue lisää: Lempääläläinen Tarmo Lyytikäinen kertoo, miksi hän boikotoi Qatarin MM-kisoja: ”ajatus saisi minut raivon partaalle”

Millaisiin maihin kisat voidaan myöntää jatkossa? Millaiselle maalle kisat myönnettäisiin, jos Saudi-Arabia saa haluamansa?

YK:n ihmisoikeuskomission tiedottaja Elizabeth Throssell kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersilla, että Saudi-Arabiassa on teloitettu 12 henkilöä marraskuun 10. päivän jälkeen.

Kaikki teloitetut olivat miehiä. He olivat kotoisin Syyriasta, Pakistanista, Jordaniasta ja Saudi-Arabiasta. He saivat tuomionsa huumeisiin liittyvistä rikoksista.

Telegraph-lehden mukaan valtaosa teloituksista tehtiin katkaisemalla rikollisen kaula miekalla.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi vuonna 2018, että maa on siirtymässä ”pehmeämpiin” rangaistuksiin, mutta ihmisoikeusaktivistien mukaan puheet ja teot ovat huolestuttavan kaukana toisistaan.

"Mohammed bin Salman on tuonut toistuvat esille visionsa kehityksestä, ja hän on luvannut vähentää teloitusten määrää sekä lopettaa huumerikoksista langetettavat kuolemanrangaistukset. Nyt kun teloitusten verinen vuosi on lähestymässä loppuaan, Saudi-Arabia on jälleen aloittanut teloitukset huumeisiin liittyvistä rikoksista – suurissa määrin ja salaa”, ihmisoikeusjärjestö Reprieven pomo Maya Foa sanoi Telegraphissa.

Reuters kertoo, että Saudi-Arabia on teloittanut tänä vuonna jopa 144 rikollista – enemmän kuin kahden viime vuoden aikana yhteensä. Esimerkiksi maaliskuussa maassa teloitettiin 81 rikollista yhden päivän aikana.

Saudi-Arabian raaka toiminta on ollut esillä myös muissa yhteyksissä.

Lokakuussa vuonna 2018 toimittaja Jamal Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Saudien 15 miehen iskujoukko tappoi Khashoggin ja hävitti tämän ruumiin.

Tapauksen oikeudenkäynti on edelleen kesken. Epäiltynä on kruununprinssi bin Salman, jolle Yhdysvaltain hallitus suosittelee syytesuojaa, koska hän on valtionpäämies.

Yhdysvaltain Washingtonissa riemuittiin, kun Saudi-Arabian murhaaman toimittajan Jamal Khashoggin kunniaksi nimettiin katu.

Kuinka suurta varjoa kaikki nämä asiat sitten heittävät maan jalkapallolle? Saudi-Arabian maajoukkue järjesti Qatarissa 22. marraskuuta yhden MM-kisahistorian suurimmista yllätyksistä voittamalla suursuosikki Argentiinan maalein 2–1. Kurinalaisesti ja fiksusti pelannut altavastaaja sai myös sympatiaa.

Kuningas Salman julisti seuraavan päivän kansalliseksi vapaapäiväksi Saudi-Arabiassa.

Kenttien ulkopuolisen maailman näkevät ovat pysyneet valppaina. Esille on nostettu esimerkiksi se, että kruununprinssi bin Salman istui MM-kisojen avausottelussa 20. marraskuuta kunniavieraana Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon vieressä liiton kunnia-aitiossa.

Urheilun läpinäkyvyyttä ja sananvapautta edistävän Play The Game -järjestön Stanis Elsborg piti kuvaa huolestuttavana.

"Siinä ei ole mitään sattumaa, että Saudi-Arabian kruununprinssi istuu Infantinon vieressä”, Elsborg totesi tanskalaiselle TV2:lle.

Elokuussa Infantino ja bin Salman kuvattiin istumassa vierekkäin, kun Saudi-Arabiassa oteltiin nyrkkeilyn raskaan sarjan ottelu Anthony Joshuan ja Oleksander Usykin välillä.

"Saudi-Arabia haluaa epätoivoisesti järjestää MM-kisat. Viime vuosina he ovat päässeet lähemmäs Infantinoa kuin minkään muun maan jalkapalloliitot. Olkaa varuillanne”, New York Timesin arvostettu jalkapallotoimittaja Tariq Panja twiittasi elokuussa.

Infantinon on väitetty rohkaisseen Saudi-Arabiaa hakemaan vuoden 2030 kisaisännyyttä. Maa on hakemassa kisoja yhdessä Egyptin ja Kreikan kanssa.

Seuraavat jalkapallon MM-kisat 2026 pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.

Vuoden 2030 MM-kisojen isäntä tai isännät on määrä valita Fifan kongressissa vuonna 2024.

Saudi-Arabia pelaa MM-kisoissa nyt kuudetta kertaa. Sen paras saavutus on ollut selviytyminen kisojen puolivälieriin vuonna 1994, mutta maan maineenkiillotus jalkapallossa ei rajoitu ainoastaan MM-kisoihin.

Saudi-Arabian maajoukkue yllätti MM-kisojen avauksessaan suosikki Argentiinan.

Saudiarabialainen sijoitusrahasto Public Investment Fund osti vuosi sitten 80 prosentin enemmistön englantilaisesta valioliigaseura Newcastlesta. Kauppa tarkoittaa käytännössä sitä, että Newcastle on nyt kruununprinssi bin Salmanin ja sitä kautta Saudi-Arabian valtion hallinnassa.

Odotettavissa on, että Newcastlesta kasvaa saudirahojen avulla merkittävä tekijä Euroopan jalkapallon huipulle.

Ilmiö ei ole uusi. Saudi-Arabia osallistuu pehmeään vallankäyttöön samalla tavalla kuin esimerkiksi Arabiemiirikunnat Manchester Cityllä ja Qatar PSG:llä.