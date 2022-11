Ranskan ja Englannin avausvoittojen takana leijuu selviä kysymysmerkkejä. Argentiinan surkea alku voi vielä kääntyä.

Ranskan hyökkääjä Olivier Giroud (oikealla) on taas avainasemassa MM-turnauksessa, kun Karim Benzema loukkaantui.

Hallitseva jalkapallon maailmanmestari Ranska on kerännyt taas todellisen tähtinipun, mutta silti katseet kääntyivät Australia-avauspelin jälkeen yhteen nimeen: hyökkääjä Olivier Giroudiin.

AC Milanin hujoppihyökkääjä osui Ranskalle kahdesti suvereenissa 4–1-voitossa myöhään tiistai-iltana. Samalla Ranska sai tarvitsemansa vahvan startin MM-kisoihin.

Vahvaa starttia ei puolestaan ole saanut koko MM-kisat. Qatarin kyseenalaiset ja monella tapaa brutaalit arvokisat ovat alkaneet yskähdellen. Katsomoissa on ollut paikoin hyvinkin tyhjää, kapteeninnauha-kohu on ollut naurettava ja käytännössä kaikki sateenkaareen viittaava on poistettu näkyvistä.

Yskähtelyä on ollut myös mestarisuosikeilla ja -kandidaateilla nurmella.

Neljän kisapäivän alussa jo usea suosikki on nähty nurmella. Miltä tilanteet näyttävät nyt?

Tässä kohtaa kisoja ei ole vielä kukaan joukkue näyttänyt sellaisia otteita, että päälle voisi lyödä ehdotonta suosikkileimaa. Onnistujiltakin löytyy isoja kysymysmerkkejä.

Argentiinan šokkitappio Saudi-Arabialle on tähän asti kentän puolella kisojen isoin yllätys. Lionel Messin johtamaa tähtinippua ei kuitenkaan kannata heti haudata aavikolle.

Tappion myötä 36 ottelun tappioton putki meni poikki. Argentiinan avausjakson kolme hylättyä paitsiomaalia kuitenkin osoittivat, että hieman paremmilla ajoituksilla ottelu olisi voinut olla Englanti–Iran-tyylinen ylikävely. Jos Argentiinan joukkue pystyy käsittelemään tappion tuovat massiiviset paineet, voi ryhmä vielä yltää korkealle. Jos ei, Messi jättää MM-areenat taas tyhjin käsin.

Englannin 6–2-voitto Iranista on tähän asti vaikuttavin pelillinen esitys. Englannin heikosti mennyt Kansojen liiga on antanut ryhmälle samalla kovan takapaineen ja toisaalta madaltanut odotuksia. Päävalmentaja Gareth Southgate on kuitenkin osoittanut olevansa loistava turnausvalmentaja MM-välierä- ja EM-finaalipaikoillaan.

Iran-peli näytti pahimmillaan FA Cupin ottelulta, jossa Kakkosliigan joukkue haastaa Valioliiga-ryhmän, joka latoo heti taululle nopeat maalit ja sen jälkeen odotetaan pelipaitojen vaihtoa pelin päätyttyä.

Iran ei siis ollut Englannille pelillinen mittari. Parhaimmillaan joukkue sai hyvän itseluottamusbuustin jatkoon. Pahimmillaan kapteeni Harry Kanen jalkavamma tuhoaa brittien mahdollisuudet ja Kansojen liigan painajaiset palaavat.

Englannin kapteeni Harry Kane loukkasi nilkkaansa Iran-ottelussa. Jalka kuvattiin keskiviikkona.

Ranska on ollut kisojen epäonnisin joukkue tähän mennessä loukkaantumisrintamalla. Poissa ovat avauspelissä loukkaantunut Lucas Hernandez sekä Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe ja Christopher Nkunku. Ranskalta puuttuu jopa puolet ihanne­avauskokoonpanosta.

Uhkakuvat ovat käyneet toteen pelaajien terveystilanteiden kohdalla. Talvelle siirretyt MM-kisat yhdessä tiivistahtisen seurajoukkuekauden alun kanssa ovat tuottaneet loukkaantumissuman. Jotkut maat kärsivät jopa useista avainpelaajien poissaoloista ja muun muassa Senegal menetti supertähti Sadio Manén.

Poissaoloissa onkin syy, mihin Ranska todennäköisimmin kisoissa kompastuu: materiaalin leveys ei välttämättä kestä tähtien poissaoloja.

36-vuotiaan Giroud’n hahmo on Ranskan tilanteen ytimessä. Hänen piti olla varahyökkääjä Benzeman ja Kylien Mbappén takana mutta on taas kirkkaimmassa valokeilassa. Hän johdatti ykköskärkenä Ranskan MM-kultaan 2018 ja nousi Australia-pelin osumillaan Ranskan kaikkien aikojen parhaaksi maajoukkueen maalintekijäksi 51 maalillaan yhdessä legendaarisen Thierry Henryn kanssa.

Ranskan Olivier Giroud (vasemmalla) osui kahdesti MM-avauksessa, vieressä juhlii Ousmane Dembele.

Giroud on noussut huikeilla saavutuksillaan kulttipelaajaksi ranskalaisessa futiksessa, vaikka häntä on aina pidetty kakkoskategorian tähtenä.

Nyt pitäisi venyä vielä yhteen urotekoon ja viedä Ranska tuplakultaan – Australiaa vastaan Ranska vakuutti, mutta vastus ei ollut kummoinen ja haaste kovenee vielä hurjasti.

Mustaksi hevoseksi arveltu Hollanti aloitti yskähdellen mutta 2–0-voitolla Senegalista. Hollannilla on arvokkaan voiton myötä kaksi peliä aikaa kohentaa pelaamistaan vaadittavalle tasolle.

Hollannin Andries Noppert (vasemmalla) ja Virgil van Dijk juhlivat Senegal-voittoa.

Myöskään Tanska ja Kroatia eivät jättäneet sellaista kuvaa, että Kööpenhaminassa tai Zagrebissa juhlittaisiin minkäänlaista yllätystä kisojen edetessä. Tunisia ja Marokko pystyivät maalittomiin tasapeleihin otteluissa, joissa varottiin enemmän tappiota kuin haettiin voittoa.

Suurmaista Saksa, Espanja ja Belgia avaavat keskiviikkona, myöskään Brasilia ja Portugali eivät ole vielä pelanneet. Nähtäväksi jää, löytyykö viisikosta avauskierroksen vahvin joukkue. Kun kaksi pelikierrosta on pelattu, pystyy tekemään jo isompia arvioita joukkueiden MM-kisojen suunnasta.