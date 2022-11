Rokin Maxi jyräsi vanhan liiton tyyliin Teivossa

Teivon Toto5-kierroksella kylmäveristen ykkössarja ajettiin täyden matkan volttina ja aikatasoituksena. Viimeistä kauttaan kilpaileva veteraaniori Rokin Maxi näytti muille kaapin paikan, kun se voitti lähtönsä kilometriajalla 25,0. Voitto irtosi varmasti 40 metrin takamatkasta huolimatta.

Rokin Maxin ohjastaja Teemu Okkolin käytti veteraanioriin parasta asetta eli vahvuutta. Okkolin suunnisti ajokillaan heti lähdöstä kohti keulapaikkaa verkkaisen avauspuolikkaan jälkeen ja haki sen itselleen kierros ennen maalia, vaikka Seppo Markkulan ohjastama Karlo harasikin parhaansa mukaan vastaan. Keulaan päästyään Rokin Maxi hallitsi lähtöä varmoin ottein. Teivon tolppa irtosi vanhan liiton tyyliin: ajamalla hyväkuntoisella hevosella eteenpäin.

”Vahvuus on oriin valtti. Tällä pitää ajaa reipasta tempoa. Tänään (tiistaina) se myös lähti rivakasti liikkeelle. Se on oppinut starttaamisen, kun ikää on tullut lisää”, Teemu Okkolin kiitteli suojattinsa kilpailusuoritusta.

15-vuotiaaksi varttuneen Rokin Maxin kilpailuoikeus päättyy vuodenvaihteessa.

”Hieno juttu, että saimme voiton oriin kilpailusarakkeeseen näin loppuvaiheessa”, sataprosenttisen iltapuhteen (kaksi ajokkia ja kaksi voittoa) Teivon illassa tehnyt Okkolin fiilisteli.

Toto5-peli päättyi Enge Jasin, sen ohjastajan Tino Keväänrannan sekä hevosen valmentajan Kim Åkerlundin voitonjuhliin. Enge Jas jyräsi varmaan voittoon kuolemanpaikalta. Se noteerasi kilometriajan 15,6 lämminveristen täyden matkan ryhmässä.

Toto5-pelin muut voittajat olivat Bansky, Kratos Di Quattro ja Williamsburg. Oikealla rivillä pääsi lunastamaan 118,63 euroa.