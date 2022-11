Lempäälässä asuva Tarmo Lyytikäinen, 39, on aina katsonut jalkapallon MM-kisoja – paitsi tänä vuonna. Qatarin kohdalla ylittyi raja. Viimeinen niitti tuli viime talvena.

Aamulehti, Lempäälä

Jalkapallon MM-kisojen ottelu Argentiina–Saudi-Arabia on alkamassa. Lempäälässä asuvalla Tarmo Lyytikäisellä ei ole aikomustakaan avata televisioita. ”Ajateltiin mennä kauppaan. Keitä siellä tänään pelasikaan? En edes tiedä, millaiset ovat lohkojaot.”

Kommentti on erikoinen, sillä Lyytikäinen on –kuten hänen vaimonsa Anna-Katri Lyytikäinen toteaa – todella intohimoinen jalkapalloihminen.

Lyytikäinen boikotoi Qatarin kisoja. Hän ei aio katsoa MM-jalkapalloa hetkeäkään.

Lue lisää: Saudi-Arabia katkaisi Argentiinan pitkän voittoputken ja aiheutti MM-kisojen ensimmäisen suuryllätyksen

Ratkaisua voi pitää jopa radikaalina. MM-kisat ovat yleensä Lyytikäiselle ”h***etin tärkeä” asia. Qatarin kyseenalaisten kisojen kohdalla ylitettiin kuitenkin hyväksyttävyyden rajoja.

Nyt Lyytikäinen kertoo, miksi hän hylkää rakkaan lajinsa suurimman tapahtuman.

”Se ei ole niin yksinkertainen kysymys, siinä on niin monta juttua. Jos yksi asia nostetaan isoimmin esille, se on työläisten kuolema.”

Katsoa vaiko olla katsomatta? Tarmo Lyytikäinen on tullut tulokseen, että hän ei seuraa ollenkaan Qatarin jalkapallon MM-kisoja. ”Tv on pysynyt illat kiinni tai ollaan katsottu muita ohjelmia.”

Esimerkiksi Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti perustelee matkaansa Qatariin sillä, että asioihin voidaan vaikuttaa sisältä. Boikotin vastainen peruste onkin usein, että käännetään katse Qatariin ja osoitetaan kaikki epäkohdat.

Lue lisää: Suomen Palloliiton johto matkustaa Qatariin – ”Koen matkan ihan oikeutettuna”

Lyytikäisen mukaan se ei ole tarpeeksi. Hän sysää ison vastuun tv-kanaville. ”Keskustelu epäkohdista ei enää riitä. Qatar saa lokaa, mutta tänäkin iltana ympäri maailmaa miljoonat ihmiset katsovat lähetyksiä Qatarista.”

”Mitä olisi pitänyt tehdä? Kisat voidaan pelata Qatarissa, mutta kenenkään ei pitäisi niitä nähdä. Tv-kanavilla olisi pitänyt olla munaa vetää peli poikki. Jos pelejä ei kukaan näkisi, tuommoiset maat eivät hakisi kisoja”, Lyytikäinen sanoo.

Kuka? Tarmo Lyytikäinen Ikä: 39-vuotias. Asuinpaikka: Asunut lähes koko elämänsä Pirkanmaalla, nyt Lempäälässä. Kotoisin Lahdesta. Työ: Työskentelee raidetyöläisenä ja tekee freelancerina jalkapalloviestintää. Suosikit: Kannattaa Tampere Unitedia ja ruotsalaista Hammarbyta. Maajoukkueista Suomen jälkeen suosikit Argentiina, Hollanti ja Ruotsi.

Maradona hurmasi

Jotta Lyytikäisen päätöksen taustan ymmärtää laajemmin, täytyy peruuttaa vuoteen 1990. Silloin 7-vuotias Tarmo rakastui palavasti jalkapalloon. Argentiinan tähtipelaaja Diego Maradona ihastutti. MM-kisat pelattiin Italiassa.

”Imin aivan kaiken tuolloin, ja rakkaus lajiin löytyi oikein kunnolla. Siitä lähtien olen katsonut aivan kaiken mahdollisen MM-kisoista. Aikuisena olen järjestänyt aina kaikki lomani niin, että pystyn seuraamaan kisat”, Lyytikäinen kertoo.

”Vuoden 1990 välieräottelu Argentiina–Italia alkoi niin myöhään, että äiti kielsi sen katsomisen. Odotin huoneessani, kun vanhempani menivät nukkumaan. Sitten hiivin television ääreen katsomaan toisen puoliajan äänettömällä. Aamulla esitin, etten tiennyt, miten peli päättyi.”

Lyytikäinen on aiemmin tehnyt kaikkensa, jotta pelejä ei jää väliin. Brasilian vuoden 2014 kisojen aikaan hän sai lomat vain alkulohkojen ajaksi, joten yöaikaan pelattujen pudotuspelien aikaan unet jäivät vähiin. ”Se oli ihan zombina vetelemistä kaksi viikkoa, kun katsoin yöllä pelit ja olin päivät töissä.”

Argentiinan ja Saudi-Arabian ottelu ei Tarmo Lyytikäistä kiinnostanut tiistaina. Hän suunnitteli menevänsä pelin alkaessa kauppaan ostamaan lasagnetarpeita. Lionel Messin (kuvassa keskellä) Argentiina hävisi 1–2.

Laji on pysynyt elämässä mukana tavalla tai toisella. Juniorina Lyytikäinen pelasi itse. Sittemmin hän on muun muassa valmentanut kaksi kautta nokialaista viitosdivisioonajoukkuetta ja kiertänyt Huuhkajien kannattajana vierasmaaotteluissa. ”Elämäni ekat muistikuvat ovat jalkapallosta. Kun olin 4–5-vuotias, isä kuljetti Lahden Kuusysin peleihin.”

Tarmo Lyytikäinen on kova Tampere Unitedin kannattaja. Toinen fanituksen kohde on ruotsalainen Hammarby. Lyytikäinen uskoo, että Qatarin kisat eivät välttämättä ole viimeiset kyseenalaiset. ”Niin kauan kuin hyväksytään tämä ja katsotaan kisoja, näitä tulee vielä tulevaisuudessakin.”

Lyytikäinen seurasi MM-kisoja paikan päällä vuonna 2018 Venäjällä. ”Olihan se unelmien täyttymys. Kun Brasilia–Costa Rica-ottelussa joukkueet tulivat kentälle ja liput lähtivät valumaan nurmelle, meni semmoisia kylmiä väreitä, joita urheilu harvemmin on aikaisemmin tuottanut.”

Lue lisää: Näin Fifa käyttää valtaansa yksityiskohtien poistamiseen MM-kisoissa – Kielsi Belgian pelipaidat yhden sanan vuoksi

Häpeän tunne

Kuinka Lyytikäinen pystyi seuraamaan paikan päällä Venäjällä kisoja, joiden järjestäjävaltio käy parhaillaan sotaa Ukrainassa ja oli tuolloin jo miehittänyt Kirimin? ”Jälkikäteen ajateltuna, olisihan niitä pitänyt boikotoida. En ole mitenkään ylpeä, että olin siellä”, Lyytikäinen toteaa.

Hänen mielestään Venäjän MM-kisat tai Pekingin talviolympialaiset eivät kuitenkaan vertaudu täysin Qatarin tilanteeseen, vaikka molemmat kisat olivat kyseenalaiset järjestäjämaiden ihmisoikeustilateiden takia.

”Ei niitä voi verrata, koska nyt kisat ovat ensimmäistä kertaa orjavaltiossa”, Lyytikäinen väittää ja viittaa Qatarin siirtotyöläisten oloihin. ”Keskeisin ero on stadionien sekä kisainfrastruktuurin rakentamisessa havaitussa täydellisessä piittaamattomuudessa ihmishengen arvosta. Venäjän ja Kiinan ihmisoikeusrikkomukset olivat näkyvästi esillä heidän isännöidessä kisoja. Mitä sillä keskustelulla saavutettiin? Molemmissa maissa tilanne on mennyt vain huonompaan suuntaan”, Lyytikäinen sanoo.

Onko yksittäisellä boikotoinnilla mitään isompaa vaikutusta? ”Omalla sekä muiden yksittäisten ihmisten boikoteilla ei tietenkään ole käytännössä mitään merkitystä. Ne ovat enemmänkin henkilökohtaisia kannanottoja siitä, että kaikkea ei voi hyväksyä. On kuitenkin tärkeää, että boikottia tekevät aukaisevat suunsa.”

Lue lisää: Qatarissa alkaa nyt yhden valtion massiivinen kiiltokuvaoperaatio – Listasimme 29 epäkohtaa jalkapallon MM-kisoista

Medialähteiden mukaan Qatarin MM-kisoja rakentamassa olleita siirtotyöläisiä on kuollut yli 6 500. Juuri heidän kohtalonsa saa Lyytikäisen voimaan pahoin.

”En katso kisoja, koska minulle tulisi niin paha mieli niiden katsomisesta. Ajatus, että näkisin jonkun tuulettavan maalia stadionilla, saisi minut raivon partaalle.”

Ecuador aloitti MM-kisat voitolla kisaisäntä Qatarista. Koko joukkue juhli 2–0-maalia. Qatar teki kyseenalaista historiaa olemalla ensimmäinen isäntäjoukkue, joka häviää MM-kotikisojen avauspelinsä.

Lyytikäinen nostaa esille myös Qatarin huonon ihmisoikeustilanteen sekä Fifan vallankäytön ja maajoukkueiden hiljentämisen. Siirtotyöläisten kohtalossa Lyytikäisen rima ylittyi. ”He ovat lähteneet köyhistä maista, jotta voisivat tuoda perheilleen rahaa, jota eivät ole aina edes saaneet. Voi vain kuvitella, mitä se tekee näiden ihmisten perheille, kun isä ei koskaan palaa reissulta. Se vaikuttaa kymmeniintuhansiin ihmisiin sukupolvien ajan.”

Viimeinen niitti

Lyytikäinen kertoo päätöksen kehittyneen parin vuoden aikana. Viimeinen niitti oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022. ”Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, alkoi heti hävettämään, että olen ollut silloin neljä vuotta sitten osana Venäjän propagandakoneistoa. En halua tehdä samaa virheittä kahdesti.”

Lue lisää: Sauli Niinistö tyrmistyi: ”Fifan ja Qatarin luoma maailma on aivan kuin toiselta planeetalta”

Lyytikäisen mukaan hänen tuttavapiirissään boikottipäätös ei ole kovin harvinainen. Hän ymmärtää kisoja katsovia. ”Eniten ihmettelen pelaajia. Tässä olisi aika monelle maailmantähdelle tarjottu saumaa olla peliä isompi. Yksikään ei sanonut, että ei tule.”

Mitä sijalle?

Kanava vaihtui nopeasti, kun Lyytikäinen katsoi vaimonsa kanssa televisiota ja kanavasurffauksessa ruudulle osui hetkeksi MM-kisapeli. ”Sanoin heti, että vaihda kanavaa.”

Tarmo Lyytikäinen on menettänyt makuaan kansainväliseen huippujalkapalloon. ”Suhde kansainväliseen futikseen on jo muutenkin muuttunut. Se on parin kolmen vuoden aikana muuttunut öljysheikkien bisnekseksi.” MM-kisojen sijaan tv-ruudussa on enemmän esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon NFL:ää.

Lyytikäinen on korvannut jalkapallon MM-kisojen jättämän aukon katsomalla muun muassa televisiosarjoja, Ilveksen jääkiekkopelejä ja amerikkalaista jalkapalloa. ”Viime aikoina olemme katsoneet paljon Robaa. Aika hyvin tämä on mennyt, onko tässä nyt kolme päivää takana”, Lyytikäinen sanoo, kun kaksi kisapäivää on pelattu.

”Laskin, että näin 89 peliä Veikkausliigaa viime kaudella. Pystyn olemaan kuukauden ilman futista.”

Mitä olisi pitänyt muuttua, jotta Lyytikäinen olisi voinut kisoja katsoa puhtaalla omallatunnolla? ”Olisin voinut katsoa, jos Fifa olisi myöntänyt virheensä ja joukkueilla sekä katsojilla olisi ollut lupa protestoida.”

Entä jos Suomi?

Myös yksi erityinen asia olisi muuttanut Lyytikäisen päätöksen. ”Jos Suomi olisi tuolla, en pystyisi olemaan katsomatta. Katsoisin ainakin Suomen pelit. Ehkä yrittäisin boikotoida, mutta en usko lujuuteni siinä tilanteessa riittävän.”

”Suomen ulosjääminen ei harmittanut yhtään. Se olisi ollut selvää, että en olisi Qatariin lähtenyt, jos Suomi olisi mukana. Suomen poisjäänti helpotti päätöstä.”

Turnauksen avauspelin voittajan Lyytikäinen sai tietää nähtyään internetissä meemin aiheesta. Uutisia kisojen ympärillä tapahtuvista asioista, kuten kapteeninnauhakohusta, Lyytikäinen on huomannut. ”Kisat ovat kuin p**kasti järjestetyt festarit”, Lyytikäinen sanoo.

Kisojen oluenmyyntikiellon Lyytikäinenkin pani merkille. Se kertoo hänen mukaansa paljon. ”Fifa on täysin Qatarin talutusnuorassa. Olisi kiva olla Fifan ja Budweiserin palaverissa kärpäsenä katossa”, hän viittaa kisojen virallisen olutmerkkikumppaniin.

Lyytikäinen odottaa jo vuoden 2026 MM-kisoja. Haastatteluhetkellä aika seuraaviin kisoihin on tarkasti tiedossa. ”Näillä kisoilla ei tule koskaan olemaan minulle mitään arvoa. Sydämessäni hallitseva maailmanmestari on Ranska. Jalkapallon MM-kisoihin on aikaa 1 293 päivää elämässäni tällä hetkellä.”