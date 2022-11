Mick Schumacher ei jatka Haasilla, nuoren saksalaiskuljettajan F1-ura on uhattuna

Seitsenkertaisen F1-mestarin poika ei pystynyt kahden kauden aikana tekemään riittävää vaikutusta työnantajaansa.

Helsinki

Saksalaiskuljettaja Mick Schumacher ei jatka Haasin formula 1 -tallissa ensi kaudella, Haas vahvisti torstaina kauden viimeisen kisaviikonlopun alla. Uutinen tarkoittaa sitä, että Schumacherin F1-uran jatkuminen on vaakalaudalla.

Toista kauttaan F1:ssä ajavan Schumacherin, 23, sopimus yhdysvaltalaistalli Haasin kanssa päättyy tähän kauteen. Hänen on yleisesti odotettu menettävän ajopaikkansa, sillä mediatietojen mukaan Haas on etsinyt Schumacherille korvaajaa. Jo muutama kuukausi sitten ilmoitettiin, että Schumacher ei jatka tämän kauden jälkeen Ferrarin nuorten kuljettajien ohjelmassa.

Schumacher ei todennäköisesti aja F1:ssä ensi kaudella, sillä lähes kaikki kuljettajapaikat on jo täytetty. Haasin toisen paikan ohella tyhjänä on vielä Williamsin toinen paikka.

Mick Schumacher on seitsenkertaisen F1-maailmanmestarin Michael Schumacherin poika, minkä vuoksi häneen on kohdistunut junioriluokista lähtien erityinen huomio. Schumacher oli junioriluokissa erittäin hyvä mutta ei antanut itsestään kuvaa todellisena superlupauksena. Hän voitti kuitenkin F2-sarjan mestaruuden vuonna 2020 ja siirtyi kuninkuusluokkaan Haasille kaudeksi 2021.

Huippuhetki Itävallan kuudes sija

Debyyttikausi sujui ilman pisteitä, sillä viime kauden Haas-auton kilpailukyky oli erittäin heikko. Schumacher oli kuitenkin selvästi niskan päällä tallitoveriinsa Nikita Mazepiniin nähden.

Tällä kaudella Haas on ollut huomattavasti parempi, mutta Schumacher ei ole pystynyt tekemään riittävää vaikutusta. Hän on pystynyt kukistamaan kokeneen tallitoverinsa Kevin Magnussenin vain ajoittain ja on tehnyt muutamia kalliita virheitä.

Schumacher on yltänyt F1-urallaan kahdesti pisteille. Hänen paras sijoituksensa F1:ssä on tällä kaudella Itävallan gp:ssä ajettu kuudes sija. MM-sarjassa Schumacher majailee sijalla 16 ennen tämän viikonlopun päätöskisaa Abu Dhabissa.

Haasin tallipäällikkö Günther Steiner kiitti Schumacheria hänen panoksestaan tallin hyväksi.

”Tiesimme hyvin Mickin saavutukset junioriluokissa, ja hän on jatkanut kasvamistaan ja kehittymistään kuljettajana Haasin F1-tallissa, mikä huipentui hänen ensimmäisiin F1-pistesijoihinsa aiemmin tällä kaudella. Kun päätämme lähteä eri suuntiin tulevaisuudessa, koko talli toivoo Mickille hyvää seuraavilla askeleilla hänen urapolullaan”, Steiner sanoi.