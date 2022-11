Hurja taisteluvoitto nosti LP Kangasalan sarjakärkeen – tulikuuman pelaajan loukkaantuminen huolenaiheena

Yleispelaaja Emmi Riikilän loukkaantuminen oli LP Kangasalan riemukkaan illan iso huolenaihe.

LP Kangasala ansaitsee suuren tunnustuksen keskiviikkoillan voitostaan Salossa. Kotijoukkue LP Viesti ei ole tänä päivänä aivan huippuvuosiensa iskussa, mutta se on siitä huolimatta voittanut viimeisestä 13 lentopallon naisten Suomen mestaruudesta peräti 10 – viimeisimmän keväällä 2021.

LP Kangasala päihitti naisten lentopalloliigan kärkipään kamppailussa Viestin, vaikka se oli erissä 0–2-tappioasemassa. Loppuluvut kirjattiin vieraille 3–2 (13–25, 21–25, 25–18, 25–21, 16–14). Mikä makeinta nousu siivitti Kangasalan sarjakärkeen ohi Puijo Wolleyn.

Kirin taustalla oli erittäin vahva yleispelaajien panos. Emmi Riikilä (koko ottelussa 17/+7) ja kasvattiseuraansa kurittanut Roosa Heikkiniemi (12/+3) paukuttivat seitsemän pistettä naiseen neljännessä erässä.

Kangasalan kannalta riemukasta voittoa varjosti Riikilän ikävä polvivamma ratkaisevassa viidennessä erässä. Kangasala johti erää 5–3, kun Riikilä laskeutui huonosti maahan lyöntinsä jälkeen. Hurjassa lyöntivireessä ollut peluri kannettiin tunteikkaasti kentältä pois.

Riikilän korvannut 17-vuotias Iida Pöllänen osoitti kylmähermoisuutensa takomalla neljä pistettä viidennessä erässä, mukaan lukien tärkeän 15–14-pisteen, kun LP Viesti oli selvittänyt neljä ottelupalloa lietsoen kotiyleisön hurmokseen. Kangasala oli päättänyt ottaa voiton mukaansa, tapahtui mitä vain.

Vaikka voitto oli hieno, Riikilän polvivamma oli päällimmäisenä ottelun jälkeen päävalmentaja Arttu Keräsen mielessä.

”Tuollainen loukkaantuminen jättää aina surullisen maun pelistä. Oli oman vai vastustajan pelaaja. Tuollaista ei haluaisi nähdä. Polvivamma tietää vielä usein pidempää huilia. Loukkaantuminen oli päivän isoin asia, kuitenkin. Joukkueemme on hyvin empaattinen. En olisi syyttänyt ketään, jos olisimme hävinneet viidennen erän”, Keränen lausui.

Mikäli loukkaantuminen tietää Riikilälle pitkää poissaoloa, tämä on valtava takaisku LP Kangasalle, joka on pelannut jo entuudestaan ilman liberoaan Tiiamari Sievästä. Lisäksi perulaishakkuri Katherine Regaladolla on ollut pikkuvaivaa, mutta hänen pelipaikkansa ei olisi varma terveen papereillakaan, sillä Salossa 14 pistettä paukuttanut ja ottelun ratkaisseen ässän syöttänyt Neea-Maria Joki on ollut niin hyvä.

Keräsen luotsaama joukkue on taistellut naisten lentopalloliigan kärkipaikan arvoisesti, mutta pitkässä juoksussa on vaikeaa menestyä, jos kärkipelaajia puuttuu riveistä useampia.

”Emme olleet ottelun alussa valmiita pelaamaan. Pitää katsoa itse peiliin ja keskustella asiasta. Tällaista on ollut aiemminkin vierasotteluissa. Tärkeää tietysti, että saimme pelistä kiinni. Viesti vastaanottaa hieman eri tavalla kuin muut liigajoukkueet – käytännössä kahdella pelaajalla. Sellaista vastaan on erilaista syöttää. Puhuimme asiasta ennen peliä, mutta meillä kesti päästä siitä jujulle”, Keränen analysoi LP Viesti -peliä.

”Yleispelaajilla oli samanlainen noususuhdanne kuin koko joukkueella. ”

LP Kangasala jatkaa kauttaan ensi lauantaina kotiottelulla Pitkäjärven koulussa. Vastaan asettuu pihtiputaalainen Liigaploki.