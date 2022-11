Ike Smith, 25, palasi Tampereelle ja Pyrinnön korintekijäksi. Suomessa Smith on oppinut kerrospukeutumisen ja kasvisruokavalion saloja.

Tampereen Pyrinnön koripalloilija Ike Smith on pukeutunut haastattelua varten paksuun, punaiseen takkiin ja pipoon. Smith ei ota ulkovaatteitaan pois edes sisällä. Yhdysvaltalainen on kotoisin Floridan Gainesvillesta, jossa ei sada lunta lainkaan. Vuoden kylmimpänä kuukautena, joulukuussa, keskilämpötila on 15 astetta.