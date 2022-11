Kausi näytti Kalle Rovanperän huiman potentiaalin ja kehityskohteet – mestari pakottaa muut reagoimaan

Kalle Rovanperällä on yhä ralli-ikonien tasolle matkaa, mutta niin on aikaakin.

Aamulehti

Kalle Rovanperä muokkasi rallikilpailujen luonnetta päättyneellä kaudella. Yksikään kuljettaja ei ole aiemmin ollut yhtä ylivoimainen power stage -erikoiskokeilla, joissa jaetaan ”ylimääräisiä” MM-sarjan pisteitä.

Jos aiemmin kuljettajat ovat ajaneet nämä yksittäiset erikoiskokeet hieman varman päälle, enää ei voi. Rovanperän huima vauhti pakottaa muut reagoimaan, kun uusi kausi alkaa ensi vuoden puolella. Muussa tapauksessa Rovanperä saa power stage -pisteillään jälleen niin paljon keulaa, että mestaruuden meneminen muualle kuin Suomeen on yllätys.

Kokonaan toinen asia on, pystyvätkö muut jyväskyläläistä haastamaan. Hän on osoittanut huimaa lahjakkuuttaan usein nimenomaan power stage -pätkillä.

Toisen polven rallitähti kahmi tällä kaudella jaossa olleesta 65 power stage -pisteestä peräti 50. MM-sarjassa toiseksi tullut Ott Tänak sai 24 pistettä vähemmän, mikä vastaa käytännössä yhtä kokonaista rallin voittoa. Tänak on ollut yksi power stage -erikoiskokeiden parhaista, mutta silti hänellä ei ollut palaakaan Rovanperää vastaan.

Näin kävi MM-sarjan loppupisteet 1) Kalle Rovanperä, Toyota 255 2) Ott Tänak, Hyundai 205 3) Thierry Neuville, Hyundai 193 4) Elfyn Evans, Toyota 134 5) Takamoto Katsuta, Toyota 122 6) Sébastien Ogier, Toyota 97 Tallipisteet 1) Toyota 525 2) Hyundai 457 3) M-Sport Ford 257

Kausi oli kokonaisuudessaan Rovanperän juhlaa alusta asti. Mestaruus alkoi varmistua jo keskikesällä. Vuosi oli muutenkin suomalaisten riemumarssia. MM-sarjassa on jaossa mestaruudet kuudessa luokassa. Suomalaiset voittivat niistä neljä.

Rovanperä sai lopulta 65 prosenttia maksimipisteistä. Komea määrä, mutta ei mitenkään poikkeuksellinen. Suurmestarit Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier ovat olleet parhaimmillaan paljon ylivoimaisempia. Kruununa on kausi 2006, jolloin Loeb rohmusi 93 prosenttia pisteistä ennen kuin loukkaantui. Hän voitti mestaruuden, vaikka joutui jättämään neljä viimeistä kilpailua väliin.

Rovanperällä, 22, on yhä laji-ikonien tasolle matkaa, mutta niin on aikaakin. Historian nuorin mestari on vielä hieman pulassa joillain tietyypeillä, kuten Japanin kapeilla, kimuranteilla ja liukkailla asfalttiteillä nähtiin. Rallissa vauhti kasvaa kokemuksen mukana, eikä Rovanperästä varmasti ole nähty vielä parasta versiota.

Vuosi 2022 oli Rally1-hybridiautojen debyytti. Poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä ei tuonut katsojille juuri mitään uutta mielenkiintoa, mutta talleille ja kuljettajille sitäkin enemmän murheita ja turhia pistemenetyksiä.

Sähkömoottori tuntuu olevan mukana lähinnä imagosyistä. Sitä käytettiin paikoin vain erittäin vähän aikaa. Tänak joutui Ruotsissa keskeyttämään käytännössä turhaan, kun hänen autossaan syttyi hybridiyksikön varoitusvalo ilman syytä.

Rovanperä säästyi murheilta yllättävän pitkään, mikä poiki riittävän karkumatkan MM-pisteissä.

Hyundain kohentunut vauhti loppukaudesta oli toivottavasti merkki myös ensi kaudesta. Se tarkoittaisi entistä kutkuttavampia aikoja suomalaisittain. Esapekka Lapin pesti Hyundailla on vain vahvistusta vailla.

Tehdastallien vähyys ja olematon kilpailu on jälleen krooninen murhe MM-sarjassa. Citroënin yllättävä lähtö kauden 2019 jälkeen vaivaa sarjaa vieläkin. Jos Hyundai ei ole iskussa, sarjasta kuolee viimeinenkin mielenkiinto.

Tilanne ei ainakaan parane, jos Hyundailta ovet paukkuen lähtenyt Ott Tänak ei saa täyttä ajo-ohjelmaa ensi vuodelle. Ainoa vaihtoehto vaikuttaa olevan M-Sport Ford. Ogier on jatkamassa osa-aikakuskina Toyotalla, joten siellä virolaiselle olisi vain puolikas kausi tarjolla.

M-Sportin resurssit eivät ole lähellekään tehdastallien tasolla. Tuskin edes Tänak pystyisi sillä kärkitaistoon. Se tarkoittaisi, että viime vuosien suurista nimistä Tänak ja Ogier olisivat pois pelistä mitä tulee mestaruuskamppailuun.

Kalle Rovanperän valtakaudelle on hyvin tilaa.