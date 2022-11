Ruotsille kymppi täyteen salibandyn MM-kultamitaleita: Tšekki jäi finaalissa jyrän alle

Ruotsi voitti jo kymmenennen salibandyn miesten maailmanmestaruutensa.

STT, Zürich

Ruotsi murskasi salibandyn miesten MM-turnauksen finaalissa Tšekin maalein 9–3 ja nappasi kultamitalit itselleen. Zürichissä pelatusta loppuottelusta ei tullut klassikkoa, kun ottelua hallinnut Ruotsi karkasi jo avauserässä 4–0-johtoon.

Tšekki kavensi avauserän lopussa, mutta toisessa ja kolmannessa erässä Ruotsi meni menojaan. Ruotsi teki toisessa erässä kaksi ja päätöserässä kolme maalia. Tšekki teki kolmannen erän loppupuolella kaksi kavennusosumaa pelatessaan ilman maalivahtia, mutta ne jäivät laihaksi lohduksi.

Lue lisää: Suomi kesti Sveitsin uhittelun ja nappasi salibandyn MM-pronssia

Miesten maailmanmestaruuksista on pelattu 14 kertaa, ja Ruotsille ykkössija on jo kymmenes. Suomi on voittanut neljä mestaruutta. Sveitsin MM-turnauksessa Ruotsi eteni välieristä finaaliin voittamalla Suomen rangaistuslaukauskisan jälkeen. Tšekki murjoi välierissä kisaisäntä Sveitsiä.

Ruotsille mestaruus on toinen peräkkäinen, sillä maa kukisti vuosi sitten loppuottelussa kotikisojaan pelanneen Suomen.

Sunnuntain finaalissa ruotsalaisista kahden maalin miehiä olivat Malte Lundmark (2+1), Emil Johansson ja Alexander Galante Carlström. Lundmarkin tavoin Linus Nordgren (1+2) ja Hampus Ahren (0+3) ylsivät kolmeen tehopisteeseen.

Tšekin maalintekijät olivat avauserässä Matyas Sindler ja päätöserässä Matej Havlas sekä Matej Jendrisak.

Tšekki oli edellisen kerran MM-hopealla vuonna 2004, jolloin turnaus järjestettiin tämän vuoden tavoin Sveitsissä. Sen jälkeen MM-finaali pelattiin kahdeksan kertaa peräkkäin Ruotsin ja Suomen välisenä. Suomi voitti sunnuntaina päättyneen MM-turnauksen pronssipelissä kisaisäntä Sveitsin 5–3 ja nappasi pronssia.