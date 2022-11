Joni Mikkosen juhlailta sai kokeneen päävalmentajan silmäkulmat kostumaan – Olli Kunnarin suitsutti seuralegendan merkitystä Akaa-Volleylle

Akaa-Volley voitti Joni Mikkosen juhlapelin 3–1 Vantaa Ducksia vastaan. Pitkä matka Portugaliin vaikeutti pelin alkua.

Aamulehti

Lauantai oli tunteikas päivä Akaa-areenassa monelle. Seuralegenda Joni Mikkosen pelipaita selässään numero 1 nostettiin hienojen seremonioiden säestämänä uuden areenan kattoon.

319-liigapeliä pelannut 36-vuotias Viialassa syntynyt Mikkonen sai useita onnitteluita ja juttuseuraa riitti. Kun paita nousi hiljaa mutta varmasti kohti kattoa, koko areena osoitti ihaillen kunnioituksensa viime kauteen peliuransa päättäneelle kotikylän sankarille.

Tilanne oli liikuttava myös Akaa-Volleyn päävalmentaja Olli Kunnarille. Kunnari pelasi Mikkosen kanssa yhdessä VaLePassa ja valmensi häntä uran viimeiseksi jääneellä edelliskaudella.

”Hieno kunnianosoitus ja täysin ansaittu. Kaikkiaan hieno tilaisuus. Täytyy sanoa, että vähän silmäkulmat kostuivat”, Kunnari kertoi mitä ajatteli, kun Mikkosen paita nousi.

Lue lisää: Akaalainen kulttipelaaja otti urallaan kaiken irti kehostaan ja pelasi viimeiset vuodet särkylääkkeiden voimalla: "Luojan kiitos, ei tarvitse rääkätä enää itseä"

Joni Mikkonen piti puheen ennen yleisölle tilaisuudessa.

Akaa-Volleyn manageri Risto Lahti onnittelee ja halaa Joni Mikkosta pitkän uran kunniaksi.

611 katsojaa oli saapunut seuraamaan Mikkosen juhlailtaa.

”Jonista aina näkyi, että lentopallo on hänelle tosi tärkeää. Hän nautti pelaamisesta ja vaikka viime kaudellakin tiesi, ettei vaivojen vuoksi ollut aina helppoa, hän oli aina hymyssä suin treeneissä. Hän oli seurassa usean vuoden kapteenina ja hyvä johtohahmo Akaalle”, Kunnari kiitteli.

Akaa-Volleyn joukkue kunnioitti pitkäaikaista kapteeniaan asiaankuuluvasti myös kentän puolella ja hoiteli kaikki sarjapisteet erin 3–1 (22–25, 28–26, 25–22, 25–18) Vantaa Ducksia vastaan.

Siellä se on – Joni Mikkosen numero 1 Akaa-areenan katossa.

Akaa-Volleyn pelaajat onnittelivat entistä kapteeniaan Joni Mikkosta.

Vaikeat lähtökohdat

Alku oli kotijoukkueelle haastava ja Ducks meinasi jo päästä erissä 2–0-johtoon. Akaan toisen erän loppukiri oli tärkeä ja pelasti kaikki sarjapisteet.

Kotijoukkueella oli takana rankka tappioon päättynyt europelireissu Portugalille kuuluvalle Azorien saarelle. Kunnari kertoi joukkueen päässeen kotiin vasta peliä edeltävänä yönä. Se näkyi tahmeana alkuna.

Lue lisää: Akaa-Volleyn ensimmäinen euro-ottelu toi vierastappion – "Emme olleet umpisurkeita tuloksesta huolimatta”

”Meillä oli haastava paluu Portugalista. Katsottiin vähän alussa, miten saadaan kone käyntiin”, Kunnari totesi.

Valkopaitainen Akaa-Volley pääsi pelin edetessä paremmin ja paremmin kiinni Vantaa Ducksin hyökkäyspelistä. Tässä pysähtyy Ducksin hakkuri Alek Rastamo.

Ja kun kone käynnistyi, Akaa-Volley hoiteli kaksi viimeistä erää kotiin rutiinilla. Kunnari oli tyytyväinen joukkueensa henkisestä kokoamisesta ja kahden viimeisen erän pelillisestä tasosta.

”Olen ylpeä jätkistä, lähtökohdat olivat vaikeat. Saatiin lopulta todella ehjä esitys.”

Akaan runkopelaajat tulevat urakoimaan tällä kaudella isot pelimäärät ja jälleen Kunnari marssitti kentälle luottoryhmänsä, vaikka alla oli pitkä pelireissu. Toinen keskitorjuja oli Petteri Tyynismaa, kokenut Sauli Sinkkonen tuli vaihtopenkiltä ratkaisemaan neljännen erän syöttövuorollaan. Kunnari oli iloinen etenkin Akaa-Volleyn erien loppujen tekemiseen: niissä tiukat erät kääntyivät kotijoukkueen hyväksi.

Hakkuri Ali Fazli oli jälleen Akaan voiton takuumies 24 pisteellään. Tähtäimessä siintää jo toinen runkosarjan pistepörssin voitto tällä tahdilla.

Akaa-Volleyn hyökkäyksestään alas tuleva hakkuri Ali Fazli jahtaa tällä kaudella pistepörssin voittoa.

”Helpottaahan se valmentajan työtä, kun hakkurina on tuollainen kaveri. Ali on ollut koko kauden luotettava ja pelannut hyvillä tehoilla. Hän on ollut vahva isojen pallojen päättämisessä”, Kunnari kehui.

Akaan tiivis pelitahti jatkuu jo keskiviikkona seurahistorian ensimmäisellä eurokotipelillä. Fonte Bastardo saapuu silloin kylään. Akaa tarvitsee 3–0- tai 3–0-voiton ottelusta. Kun sarjakärki Loimu kärsi yllätystappion Tiikereille 0–3, sarjakakkonen Akaa kiri sarjakärjen eron kahteen pisteeseen.