Wide ContentPlaceholder

Kati Packalén valmentaa Tampereen Pyrinnön Unified-ryhmiä. Innokkaiden nuorten kanssa toimiminen tuo kaivattua vastapainoa työlle Suomen koripalloliitossa.

Urheilu

Koripalloelämää

Pirkkalalainen Kati Packalén on koripallon monitoiminainen, joka johtaa nyt lajia menestykseen Suomessa. Hänen poikansa Miro Little ilmoitti viisivuotiaana äidilleen, että hän aikoo isona pelata NBA:ssa. Little, 18, on yksi Suomen kuumimpia koripallolupauksia.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Aamulehti ”Eihh! Ei mennyt!” Tampereen Pyrinnön Unified-joukkueen Miro Koski parkaisee Amurin koulun liikuntasalissa äänekkäästi. Toinen peräkkäinen hyppyheitto on kolahtanut korirautoihin. Koripalloileva nuorukainen ei anna periksi, vaan spurttaa uuteen kierrokseen. Seuraavan kerran saavuttaessa samalle korille Koski lähettää pallon ilmaan. Korisukka suhahtaa.