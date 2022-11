Jazzin piti ennen kautta kuulua NBA:n pohjasakkaan, eikä Markkaseltakaan odotettu aivan tämän tason palloa. Mistä rakentuu Markkasen ja Jazzin menestyksekäs symbioosi?

Aamulehti, STT

Lauri Markkanen voisi lopettaa uransa huomenna, ja hän tekisi sen Pohjoismaiden koripallohistorian parhaana pelaajana. Tänä syksynä Markkanen, 25, on nostattanut pelinsä tason uransa ilmavimpiin korkeuksiin, mikä siivitti ensin Suomen miesten koripallomaajoukkueen sen parhaaseen arvoturnaukseen sitten 1960-luvun. NBA:ssa Markkanen ja hänen työnantajansa Utah Jazz ovat kuuluneet alkukauden suurimpiin sensaatioihin.

Suomalainen koripalloväki on herännyt viime kuukaudet hymy huulillaan. Markkanen on pelannut tähdistöpelaajan tavoin johdattaen Utah Jazzin Läntisen konferenssin kärkeen ja ensimmäisenä joukkueena kuluvassa runkosarjassa 10 voittoon (10–3).

Torstaiaamuna riemu-uutiset tarkoittivat Markkasen 32 pisteen ja 8 levypallon iltaa, kun Jazz kaatoi hyvin kautensa aloittaneen (nyt 7–4) Atlanta Hawksin.

Jazzin piti ennen kautta kuulua NBA:n pohjasakkaan, eikä Markkaseltakaan odotettu aivan tämän tason palloa. Mistä rakentuu Markkasen ja Jazzin menestyksekäs symbioosi?

Markkasen huimasta alkukaudesta on syytä ymmärtää ensiksi yksi keskeinen fakta: Jazz on antanut Markkaselle roolin, joka hänellä on ollut vain kerran hetkellisesti NBA-uransa aiempina vuosina. Markkasen suoritustaso ei kuitenkaan selity pelkällä kasvaneella roolilla. Markkanen on kuudennella NBA-kaudellaan uransa parhaassa iskussa, mikä on nähty kirkkaasti Susijengin ja Jazzin paidoissa.

Markkanen on vuonna 2022 valmis kantamaan näin upeasti näin ison roolin. Vielä muutamisen vuotta sitten Markkanen ei ollut aivan yhtä hyvä, minkä lisäksi hän kärsi säännöllisesti loukkaantumisista.

Markkanen on auttanut ensin itseään ollakseen parempi koripalloilija, minkä päälle hän on saanut – ja ansainnut – isomman vastuun Salt Lake Cityssä. Tästä koostuu alkukauden koriralli.

Käydään läpi tätä ”minä autan sinua, auta sinä minua” -dynamiikkaa hieman tarkemmin.

Lauri Markkanen on edelleen kelpo kolmen pisteen heittäjä, erittäin hyvä kokoisekseen, mutta hän ei elä pelkästään bonusheitoilla. Tässä tosin tuuletetaan yhtä sellaista Utah Jazz -paidassa.

Markkanen, 25, on ollut yksi NBA:n vahvimpia korilleajajia. Siitä on usein seurannut tällaisia donkkeja.

Miten Utah Jazz on auttanut Lauri Markkasta?

Utah Jazzin urheilujohtaja, pelaajalegenda Danny Ainge aloitti pestissään joulukuussa 2021. Päättyneenä kesänä hän murskasi Jazzin voitokkaasti runkosarjoja tahkonneen pelaajarungon. Takapelaajatähti Donovan Mitchell ja sentteritähti Rudy Gobert sekä kelpo konkarit Bojan Bogdanović ja Royce O’Neale kaupattiin muualle. Kahdeksan vuotta seuraa valmentanut Quin Snyder erosi tehtävistään.

Häikäilemättömästä tyylistään tunnettu Ainge aikoi kasata riittävän huonon joukkueen, joka kenties nettoaisi seuraavassa varaustilaisuudessa ranskalaisen megalupauksen Victor Wembanyaman.

Alansa maestroihin kuuluva Ainge teki kuitenkin muutaman kardinaalivirheen. Ainge, 63, hankki tai jätti Jazziin parisen kourallista kelpo pelaajia, joista hohdokkaimmaksi on osoittautunut Mitchell-kaupassa ostettu Markkanen. Lisäksi Ainge toi pitkäaikaisesta seurastaan Boston Celticsista Salt Lake Cityyn uudeksi päävalmentajaksi Will Hardyn.

Jo ensimmäisestä Jazzin runkosarjaottelusta alkaen on Pihtiputaan mummokin voinut havaita, että kyseessä on erinomaisesti valmennettu koripallojoukkue. Jazz pelaa hyökkäyspäässä upeita kuvioita, tekee fiksuja valintoja ja on kuin vuosikausia yhdessä soittanut orkesteri. Jazz on 13 ottelun jälkeen NBA:n toiseksi paras hyökkäysjoukkue. Puolustuspäässä Jazz on kenties vielä yllättävämmin 10:s, mikä on onnistunut tiiviillä joukkuetoteuttamisella ja sataprosenttisella asenteella. Hardyn, 34, Jazz on Joukkue isolla jiillä.

Markkanen taas on Joukkuepelaaja isolla jiillä. Vielä Chicagon häviävän itsekkäässä kulttuurissa tämä oli rooliin kuin rooliin sopeutuvalle Markkaselle haitaksi, mutta Clevelandissa ja Utahissa Markkanen on ollut vahvuusalueillaan. Ei ole sattumaa, että Markkasen kaksi viimeisintä joukkuetta ovat pelanneet selvästi yli odotusten suomalainen omassa roolissaan loistaen. Jazz-paidassa rooli on vielä ollut hurjasti isompi.

Jazz peluuttaa Markkasta hänen NBA-uransa monipuolisimmassa roolissa. Markkanen oli viimeksi yhtä käytetty osa joukkueensa hyökkäyspelaamista hetkittäin toisella NBA-kaudellaan 2018–19. Tuolloin Markkanen pelasi Bulls-paidassa helmikuun ajan vastaavalla tasolla kuin tänä syksynä.

Markkanen ottaa hienoisesti joukkueensa eniten heittoja ja tekee selvästi eniten pisteitä. Hardy on antanut Markkaselle luvan ampaista puolustuslevypallojen jälkeen hyökkäykseen pallo käsissään ja käyttää nopeuttaan. Tässä Hardy on varmasti Susijenginsä katsonut, sillä A-maajoukkueessa Markkanen käynnisti 213-senttiseksi pelaajaksi harvinaisen usein itse Suomen hyökkäyksen.

Viidellä viittä vastaan, hitaammin, pelatessa Markkasta juoksutetaan kauniiden skriinikuvioiden läpi heitto- tai korilleajopaikkoihin, joissa Markkanen on erittäin hyvä. Markkasta käytetään Jazzissa myös palloskriinaajana useammin kuin kertaakaan aiemmin suomalaisen NBA-uralla.

Markkanen on ollut NBA:ssa syksystä 2019 alkaen lähinnä pallottoman kaukoheittäjän roolissa. Markkanen onkin heittänyt kausina 2019–22 joka kausi yli 50 prosenttia pelitilanneheitoistaan kolmen pisteen kaaren takaa.

Hardy on voimaannuttanut Markkasen myös puolen matkan heittäjänä, korilleajajana ja pelaajana, jolle voidaan pelata pallo korin lähelle staattisempiin tilanteisiin, minkä seurauksena Markkanen on kuluvalla kaudella heittänyt vain 40 prosenttia pelitilanneheitoistaan bonuskaaren takaa. Markkanen on saanut Jazzissa viimeistellä monipuolisemmin koripallon kaikilta viimeistelyalueilta – ja jyväskyläläinen on kiittänyt valmennusta sulattamalla sukan kuumalla heittokädellään.

Markkanen teki tuhoa jo Susijengissä keskimatkan heitollaan. Sama on jatkunut NBA:ssa.

Markkasen kehittyneet puolustustaidot ovat tulleet tarpeeseen Los Angeles Lakersin Anthony Davisin kaltaisia tähtiä paimennettaessa.

Miten Lauri Markkanen on auttanut Utah Jazzia?

22,7 pistettä, 8,8 levypalloa ja 2,5 korisyöttöä ottelua kohden. Jos nyt olisi helmikuu, Lauri Markkanen pelaisi uskomattomasti NBA:n tähdistöottelussa. Kautta on paljon jäljellä, mitä vain voi sattua loukkaantumisista Aingen entistä rajumpiin siirtoihin, ja taistelu tähdistöpaikoista on Lännessä hurjaa luokkaa, mutta tilanne kertonee oleellisen Markkasesta, joka pelaa uransa parasta koripalloa.

Markkanen on tehnyt viime vuosina erinomaista työtä kehittyäkseen entistä paremmaksi, räjähtävämmäksi ja monipuolisemmaksi koripalloilijaksi. Esimerkkejä kehityksestä voi ottaa niin NBA:n kuin Susijengin puolelta. Vielä alkukesästä 2018 saavuttuaan tulokaskautensa jälkeen Suomen maajoukkueeseen kotimaan liigansa duunareista koostunut Tšekki pimensi Markkasen Pardubicen MM-karsintaillassa. Tämän syksyn EM-kisoissa Markkanen teki samaisesta Tšekin joukkueesta muhennosta ja nautti sen iltapalaksi.

On tapahtunut kasvua, mikä on mahdollistanut entistä isomman roolin kantamisen.

Markkanen on satsannut Jyväskylässä harjoitellessaan räjähtävyyteen ja nopeuteen, mikä näkyy molemmissa kenttäpäissä. Puolustajana Markkanen meni valtavasti eteenpäin Cleveland Cavaliersissa, mikä on ollut isoksi avuksi Jazzille. Enää Markkanen ei ole puolustuksessa kierrettävä keila. Kaukana siitä. Entistä voimakkaampi Markkanen on myös repinyt levypalloja, etenkin hyökkäyspäässä, ja runnonut tiensä vapaaheittoviivalle useammin kuin aiemmin urallaan.

Lisäksi Markkasesta on tullut entistä taitavampi pallon kanssa. Aiemmin kentän kulmassa syöttöä odottanut Markkanen on voitu Jazzissa asettaa hyökkäyspelin kulmakiveksi, eikä Markkanen ole pettänyt odotuksia.

Markkanen on aina ollut nopea kokoisekseen, kunhan tätä ominaisuutta on hyödynnetty. Kuluvalla kaudella Markkanen on tehnyt nopeista hyökkäyksistä NBA:n 24. eniten pisteitä ottelua kohden.

Hitaammissa hyökkäyksissä Markkanen on ollut Jazzille kuin sveitsiläinen linkkuveitsi. Erinomainen kaukoheittäjä on tehnyt NBA:n 11. eniten pussukoita korin läheisyydestä (kolme metriä korista). Markkanen on yksi 43 pelaajasta, jotka ovat tehneet vähintään neljä vastaavaa koria ottelua kohden. Heistä vain Sacramento Kingsin De’Aaron Fox ja Brooklyn Netsin Nic Claxton ovat onnistuneet kolmen metrin säteellä sukasta Markkasta tarkemmin.

Markkanen on aiemminkin ollut etevä korilleajaja. Nyt ajoihin on tullut vielä lisää pippuria. Rinnalle on tullut tarkka keskimatkan heitto, joka on auttanut Markkasta niin sanotuissa post upeissa, maalatun alueen reunoille syötetyissä, staattisemmissa tilanteissa.

Markkanen on aloittanut kauden tasolla, jota on erittäin vaikea ylläpitää läpi kauden. Samaa voi sanoa koko Jazz-joukkueesta. Inhimillisen pudotuksenkin jälkeen niin Markkanen kuin Jazz olisivat matkalla odotuksiin nähden sensaatiomaiseen kauteen.