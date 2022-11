Toyotalle kelpaa vain voitto kotikisasta – Heikki Kovalainen ajaa Japanissa ensimmäisen MM-rallinsa

Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä on jo varmistanut rallin maailmanmestaruuden.

STT

Rallin MM-kausi päättyy tällä viikolla Toyotan WRC-tallin kotikisaan Japanissa.

Vaikka Jari-Matti Latvalan johtama Toyota on jo varmistanut kaikki mestaruudet, tuo kotikisa mukanaan ylimääräistä painetaakkaa. Kahdella edellisellä kaudella Japanin osakilpailu peruttiin koronapandemian vuoksi, joten odotukset Toyotan kotikonnuilla ovat valtaisat.

”Kisa on todella tärkeä tiimille. Kilpailua on odotettu ja valmisteltu kolme vuotta. Lähtökohtana on, että juhlimme voittoa sunnuntaina yhdessä Toyotan väen kanssa”, Latvala sanoo STT:lle.

”Olisi hienoa voittaa kotiyleisön edessä. Kuskeilla ei niinkään ole paineita, mutta teknisellä puolella voi vähän olla”, ettei nyt ainakaan mitään sillä saralla satu kotikisassa.

Latvala sekä maailmanmestarit Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen saapuivat Japaniin jo hyvissä ajoin erilaisiin pr-tilaisuuksiin. Edustustehtävät jatkuvat myös kilpailun jälkeen.

”Itse jään vielä viikoksi tänne kisan jälkeen, ja kuskit ovat myös useamman päivän rallin jälkeen paikalla pr-hommissa. Otetaan nyt kaikki hyöty tästä irti”, Latvala kuvailee.

Uusi kisa Rovanperän valttikortti

Japanissa ajettiin viimeksi MM-ralli vuonna 2010, mutta tuolloin kisa kaasuteltiin maan pohjoisosissa Hokkaidon saarella.

Nyt rallin keskuspaikkana toimii pääsaari Honshulla sijaitseva Toyotan kaupunki, josta on matkaa pääkaupunki Tokioon noin 300 kilometriä.

Myös olosuhteet ovat täysin erilaiset kuin reilu vuosikymmen sitten, sillä aiemmin Japanissa ajettiin soralla, mutta nyt pikipinnalla.

”Tosi teknisiä, hitaita ja kapeita erikoiskokeita on luvassa. Juuri ja juuri mahtuu meidän leveillä kilpa-autoilla menemään. Ei ainakaan minun mielestä ole kovin nautinnollista”, Rovanperä summaa.

Kuusi osakilpailuvoittoa tällä kaudella ajanut Rovanperä on aina ollut elementissään, kun kilpailu on ollut kaikille kuskeille uusi.

”Kalle on varmasti ihan kärjessä keikkumassa. Se on ihan satavarma, että hän ajaa voitosta. Olen hyvin vakuuttunut siitä”, tallipomo Latvala linjaa.

Suomalaiskuski ei itse ole ihan yhtä luottavainen.

”Etukäteen oli jo tiedossa, että tällaiset pätkät eivät ole minulle ihan mieluisia tai eivät ne ainakaan sovi kovin hyvin minun ajotyylilleni. Katsotaan, millaiseen vauhtiin saamme itsemme, mutta hankala kisa on varmasti luvassa”, Rovanperä pohtii.

Suomalaisittain WRC2-luokassa on Japanissa panoksena mestaruus. Emil Lindholmille riittää viides sija titteliin, mikäli puolalainen Kajetan Kajetanowicz jää hänen taakseen.

Luokassa menestystä hakevat myös Teemu Suninen, Sami Pajari sekä uransa ensimmäisen MM-rallin ajava entinen formulakuljettaja Heikki Kovalainen.

Japanin MM-ralli käynnistyy torstaiaamuna Suomen aikaa ajettavalla yleisöerikoiskokeella.