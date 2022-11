LP Kangasalan voittoputki poikki kärkipelissä – vastustajan tähtipelaajan loukkaantuminen ei auttanut

Puijo Wolley jatkaa naisten lentopalloliigan kärjessä. LP Kangasala tipahti kolmanneksi.

LP Kangasalan viiden ottelun voittoputki tuli päätökseensä sunnuntaina naisten lentopalloliigan kärkikamppailussa. Liigan alkukauden yllättäjä Puijo Wolley jatkoi sarjakärjessä kaatamalla kakkosena otteluun lähteneen Kangasalan 3–1 (25–21, 25–22, 11–25, 25–20).

”Ansaittu tappio. Oli hyvin sekava peli meiltä. Tasapainoa ja rytmiä ei meinannut löytyä meidän peliimme. Jäimme tasollisesti aiemmista peleistämme”, LP Kangasalan päävalmentaja Arttu Keränen ruoti.

Ottelun käännekohdaksi olisi saattanut koitua toisen erän puoliväli, kun yksi sarjan pelätyimmistä pallonmätkijöistä, Puijon venezuelalaishakkuri Johelins Belisario loukkasi jalkaansa torjuntatilanteessa. Puijo Wolley kuitenkin osoitti sitkeytensä hoitamalla toisen ja neljännen erän ilman pääiskijäänsä.

”Loukkaantuminen vaikutti paljon heidän hyökkäyspelaamiseensa. Meidän ei tarvinnut kakkospuolta vahtia juurikaan torjunnalla. Annoin luvan tulla yhdellä yhtä vastaan. Pelin lopputulokseen se ei vaikuttanut. Meidän täytyy katsoa peiliin, myös minun päävalmentajana”, Keränen lausui.

Belisarion pudottua muiden oli astuttava esiin. OrPossa aiemmin pelannut Emilia Kääntä takoi illan kovimmaksi pistelukemaksi 15 (+5). Neea-Maria Joki oli tasapaksuksi jääneen LP Kangasalan pisteykkönen, 10/+4.

Kuopiolaislähtöiselle Keräselle ilta oli erityinen, vaikka tulos ei ollutkaan haluttu. Keränen on entinen Puijo Wolleyn edustus- ja juniorijoukkueiden päävalmentaja.

”Olen tosi iloinen Puijon puolesta. Se on edelleen pitkäaikaisin seurani. He ovat ottaneet selvän stepin eteenpäin. Jos Belisario on pitkään poissa, se voi vaikuttaa paljonkin, mutta heillä on oikeanlaiset pelaajat heidän sapluunaansa. Mahdollista on, että he menestyvät hyvinkin tällä kaudella.”