Suomella on kaksi valttikorttia käyttämättä.

Suomen miesten salibandymaajoukkue pelasi vuosikausiin huonoimman ottelunsa, kun se hävisi Sveitsille MM-kisoissa sunnuntaina. Ansaitun tappion jälkeen Suomi ei ainakaan ole se suurin mestarisuosikki.

Suomen hyökkäyspeli sakkasi, puolustus vuoti eikä edes maalivahti Lassi Torisevalla ollut paras päivänsä. Parannettavaa riittää.

Valmennusjohto on kovan paikan edessä. Vieläkö löytyy luottoa nähtyihin kokoonpanoihin vai pannaanko paletti uusiksi?

Kakkoskenttä on ollut suurimmissa vaikeuksissa, minkä takia myös Ville Lastikka on jäänyt pimentoon. Suomi tarvitsee laiturin tehoja.

Vuosia yhdessä ollut Classic-vitja Eemeli Salin–Nico Salo–Sami Johansson oli myös yllättävän pahasti hukassa Sveitsiä vastaan. Ketju päästi tasakentin kolme maalia omiin lepsun puolustamisen seurauksena. Tämän ryhmän peli alkoi sakata myös viime vuoden MM-kisojen ratkaisupeleissä. Kolmikon hajottaminen voisi olla tarvittava herätys ja piristysruiske koko joukkueelle.

Suomella on kaksi valttikorttia käyttämättä. Joona Rantala pääsi Sveitsiä vastaan mukaan viimeisellä kympillä. Joonas Pylsy ei syystä tai toisesta ole mahtunut kokoonpanoon lainkaan. Rantalalla on hurja ratkaisupotentiaali. Pylsy on ennenkin ollut kovissa paikoissa parhaimmillaan. Heidät pitäisi vain päästää irti.