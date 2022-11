Sivusto: Esapekka Lappi suosikki korvaamaan Ott Tänakin Hyundailla

Esapekka Lappi on lähteiden mukaan korvaamassa Ott Tänakin.

Helsinki

Ralliautoilun MM-sarjan Hyundai-tallin virolaistähti Ott Tänak kohautti hiljattain ilmoittamalla, että hän jättää tallin tämän kauden jälkeen, eli viimeiseksi Hyundai-kisaksi hänelle jää ensi viikon viikonlopun Japanin ralli. Hyundailla kolme kautta ajaneen vuoden 2019 maailmanmestarin korvaajasta on sen jälkeen spekuloitu kiihkeästi, ja nyt rallimedia tarjoilee haluttua paikkaa suomalaisittain kihelmöivästi: Motorsport-sivusto kertoo lähteisiinsä vedoten, että Esapekka Lappi on suurin suosikki Tänakin korvaajaksi.

Lappi, 31, on ajanut urallaan 72 MM-rallia (tilillä vuoden 2017 Suomen rallin voitto), ja tämän kauden Lappi on ollut Toyotalla jakaen tallin kolmatta ajokkia Sebastien Ogierin kanssa. Kauden seitsemästä MM-rallistaan Lapilla on 58 pistettä, ja sijoitus MM-taulukossa on yhdeksäs. Lappi on ajanut tällä kaudella kolme kolmossijaa.

Lapin osa-aikaispestin Toyotalla on viime aikoihin asti ajateltu jatkuvan, ja syyskuussa mies itse kertoi neuvottelujen olevan käynnissä. Myös Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi, että aikoo pitää kuljettajistonsa samana myös ensi kaudella. Tänakin ilmoitus kuitenkin muutti kuljettajamarkkinoiden tilanteen.

Hyundain tilanne elää senkin suhteen, että tallin kolmosauton toinen ajaja on haussa. Dani Sordo jatkanee, mutta toiseksi kuljettajaksi vahvoilla on Motorsportin mukaan Hyundain i20N-autoa tällä viikolla testannut Teemu Suninen. Hänellä on jo sopimus Hyundain Rally2-autoon, mutta pääsarja WRC tietenkin houkuttelee.

”Olipahan hienoa palata Rally1-auton rattiin. Ja sanoisin, että totta kai tavoite on saada täysi kausi sillä. Olisin tyytyväinen muutamastakin rallista”, Suninen sanaili Motorsportille.