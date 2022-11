BC Nokia hävisi kotonaan hallitsevalle mestarille – Päävalmentaja paljasti, mitä joukkue tekee parin viikon pelitauolla: ”Harjoittelemme todella kovaa”

BC Nokia haastoi Kauhajoen Karhubasketia tasapäisesti, mutta vahva vierasjoukkue repi ratkaisevan eron päätöserässä.

Aamulehti

BC Nokian marraskuu jatkui mollivoittoisesti miesten Korisliigassa. Joukkue hävisi kotonaan Kauhajoen Karhubasketille lukemin 76–86 (17–23, 23–12, 16–27, 20–24). Tappio oli toinen peräkkäinen, sillä BC Nokia hävisi aiemmin tällä viikolla jatkoajalla joensuulaiselle Kataja Basketille.

BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson oli pettynyt tappioon, mutta ei painanut päätä pensaaseen joukkueensa esityksestä.

”Olen tietysti pettynyt tappioon, mutta joukkue teki kovasti töitä 40 minuutin ajan. Olimme hieman vajaana poissaolojen takia, mutta pelaajat taistelivat. Hävisimme tiistaina, mutta nyt olimme paremmin pelissä mukana”, Gibson sanoi.

Gibson viittasi poissaoloilla etenkin Niko Mattilaan, joka puuttui BC Nokian vahvuudesta. Mattila on ollut joukkueensa paras syöttäjä tällä kaudella 4,5 syötöllä ottelua kohden. Hänen puuttumisensa oli merkittävä lovi BC Nokian hyökkäyspeliin.

Tuttu pistenikkari

BC Nokia haastoi hallitsevan mestarin Kauhajoen Karhubasketin mainiosti ja oli vahva etenkin toisessa ja kolmannessa erässä. Lopulta vierasjoukkueen sekä etenkin erinomaisesti pelanneen Jaye Crockettin laatuylivoima oli liikaa.

Gibson oli tyytyväinen puolustuspeliin, mikä on ollut muutenkin BC Nokian vahvuus tällä kaudella.

”Paransimme avausneljänneksen jälkeen puolustuspeliämme ja saimme hyviä vastahyökkäyksiä. Loppujen lopuksi vastassamme oli kuitenkin erittäin hyvä koripallojoukkue”, Gibson sanoi antaen tunnustusta vastustajalle.

BC Nokian pistenikkarina kunnostautui tuttu henkilö. Joukkueen tehokkain pelaaja Jonathan Stove teki yhteensä 25 pistettä.

Muista pelaajista edukseen erottui muiden muassa Mikael Laihonen, joka teki 10 pistettä ja otti 8 levypalloa. Stove, Laihonen ja joukkueen kokenut kapteeni Antero Lehto heittivät jokainen kaksi kolmen pisteen koria.

Parin viikon tauko

BC Nokialla on edessään kahden viikon mittainen tauko ennen seuraavaa runkosarjapeliä, joka on kuuma paikalliskamppailu vieraskentällä Tampereen Pyrintöä vastaan.

BC Nokia on sarjassa yhdeksäntenä, kaksi ottelua vähemmän pelannut Pyrintö kahden pisteen päässä takana.

Gibsonin mukaan pieni tauko tulee hyvään paikkaan, jotta pelaajat tervehtyvät täyteen teräänsä.

”Meillä on ollut loukkaantumisia. Tärkein asia on saada heidät ensin terveiksi. Kun he ovat palanneet takaisin, harjoittelemme todella kovaa. Aiomme tehdä juttuja, joita emme voineet tehdä harjoituskaudella”, Gibson paljasti.