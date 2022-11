Tällainen on Nokian KrP:n tähtipelaaja Joona Rantala, joka voi ratkaista Suomelle salibandyn MM-kullan – ”En ole eläessäni nähnyt yhtä motivoitunutta urheilijaa”

Joona Rantalan murtautuminen MM-kisoihin on ollut vain ajan kysymys.

Aamulehti

Suomella on uusi jokerikortti käsissään, kun se yrittää palata salibandykenttien valtiaaksi lajin MM-kisoissa.

Joona Rantala on yksi maajoukkueen ensikertalaisista. Nokian KrP:n pelaaja voi nousta suureenkin rooliin MM-turnauksessa, jos hän vain saa luottoa valmennusjohdolta.

”Hän pystyy ratkaisemaan finaalissakin useammalla maalilla”, hyökkääjän hyvin tunteva KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen sanoo.

Lue lisää: 11 Classic-pelaajaa valittiin Suomen MM-joukkueeseen, myös Nokian KrP saa edustuksen – Tällä joukkueella Suomi hakee paluuta maailmanmestariksi

Kysymys on, minkä roolin Rantala saa. Tampereen Classicista tutut tähdet johtanevat Suomen ykköskenttää. Rantalan, 23, rooli voi olla mitä tahansa kakkosketjun laiturista juomapullon täyttäjäksi.

Syyskuun alun EFT-turnauksessa Sveitsin St. Gallenissa Rantala pelasi kaksi ottelua Justus Kainulaisen molemmilla laidoilla sekä myös Oskari Heikkilän ja Eetu Sikkisen ketjussa.

Kainulainen oli kolmella maalillaan Suomen ykköspyssy viime vuoden MM-finaalissa. Rantalan kanssa hän voisi muodostaa huipputehokkaan kaksikon. Tehoja Rantala nimittäin on osannut aina tehdä. C-juniorinakin pisteitä kertyi jo 6,5 ottelua kohden.

Rantala siirtyi Nokialle kaudeksi 2018–19. Kun lasketaan pisteet syksystä 2018 lähtien, hän on ollut koko miesten salibandyliigan tehokkain pelaaja runkosarjassa.

Vielä vuosi sitten Rantala olisi kuitenkin saattanut olla riskivalinta MM-kisajoukkueeseen. Kun Rantala on käynyt maajoukkueen tapahtumissa, nuorten maailmanmestari on saanut palautetta puolustuspelistään. Hyökkäyskolmanneksen taidot ovat olleet pitkään parasta A-luokkaa, mutta puutteet puolustamisessa ovat estäneet kansainvälisen läpimurron.

”Viime kaudella hän kehittyi kokonaisvaltaisena pelaajana. Hän ei ollut enää vain pisteiden varassa, vaan hoiti myös puolustuspään hyvin. Uskon, että se on ollut viimeinen naula arkkuun”, Janne Kainulainen sanoo ja viittaa MM-kisavalintaan.

”Tehoja hän on osannut aina tehdä, niin sikäli hänen oli helppo keskittyä puolustuspelaamisen kehittämiseen.”

Puolustaminen on kehittynyt, kun Rantala on päässyt pelaamaan KrP:ssä keskushyökkääjänä. Maajoukkueessa hänen paikkansa löytyy erittäin todennäköisesti laidalta.

Rantala tulee salibandyperheestä, jossa tukea ja kannustusta on riittänyt alusta asti. Hänen isänsä Jarkko Rantala on valmentanut muun muassa Classicia. Tällä hetkellä hän on Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja. Äiti Tuuli Rantala on entinen liigapelaaja.

”Tarinan mukaan olen syntynyt pelimatkalla. Isä oli peliressulla valmentajana ja raskaana ollut äitikin oli mukana, mutta ei sillä kertaa pelannut”, Joona Rantala on kertonut liiton julkaisemassa jutussa.

Mailat tulivat nopeasti tutuiksi. Ensimmäinen oli keittiölaatikosta otettu vispilä.

Rantala kasvoi Taipalsaarella, joka sijaitsee lähellä Lappeenrantaa. Salibandy oli ja on perheessä intohimon asia. Isäkin teki Taipalsaarelta asti työmatkoja Tampereelle.

Sama voima ajaa myös Joona Rantalaa eteenpäin.

"En ole eläessäni nähnyt yhtä motivoitunutta urheilijaa”, Kainulainen ylistää ja kertoo, miten kokonaisvaltaisesti ja määrätietoisesti hyökkääjä tekee asioita kehittyäkseen.

”Hän on miettinyt unesta ja ravinnosta lähtien kaiken tarkasti. Harjoituksissa hän tekee kaiken 110-prosenttisesti. Hänelle ei tule vapaapäiviä.”

Rantalassa yhdistyvätkin perheen tuki, liikunnallinen lapsuus, hurja motivaatio ja lahjakkuus.

”On ollut vain ajan kysymys, että tulee tällaisia palkintoja.”

Mikä? MM-turnaus 2022 Ajankohta: 5.–13. marraskuuta Sveitsin Zürichissä ja Winterthurissa. Suomen pelit: La 5.11. klo 16 Slovakia Su 6.11. klo 15 Sveitsi Ti 8.11. klo 19 Norja Jatko-ottelut: Alkulohkon kaksi parasta suoraan puolivälieriin, kaksi muuta pelaa puolivälieräpaikasta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Puolivälierät pelataan 10.–11.11., välierät 12.11. ja mitaliottelut 13.11. TV: Yle näyttää Suomen ottelut, välierät ja mitalipelit suorana.

Ruotsin sankarivahti on nyt pois

Suomi koki pahan pettymyksen viime joulukuussa, kun Ruotsi nousi MM-finaalissa voittoon.

Suomi ja Ruotsi lähtevät jälleen suosikkeina viikonloppuna alkavaan miesten MM-turnaukseen. Maat ovat kohdanneet finaalissa kahdeksan kertaa peräkkäin. Voitot ovat noista peleistä 4–4.

Ruotsi palasi kultakantaan koronan siirtämissä kisoissa Helsingissä vuosi sitten. Suomi johti finaalia avauserän jälkeen 2–0 ja hallitsi tapahtumia, mutta menetti sitten kontrollin. Ruotsi keskittyi pitkään lähinnä rikkomiseen, mutta nosti tasoaan sen verran, että nappasi mestaruuden.

Lajin mahtimaat eivät olleet vuosi sitten parhaimmillaan. Suomikin oli pullahtaa loppuottelusta ulos, mutta Sami Johanssonin viimeisen minuutin maali Tšekkiä vastaan pelasti joukkueen välierissä.

Suomen ja Ruotsin kokoonpanot ovat pysyneet merkittävältä osin ennallaan. Suomen kokoonpanossa on kuusi MM-kisojen ensikertalaista. Juha Kivilehto ja Tatu Väänänen eivät ole enää mukana, ja tutuista nimistä Peter Kotilainen on varalla.

Ruotsilla on lähes sama joukkue kuin viimeksi. Maalivahti Jonathan Edling on vetäytynyt maajoukkueesta. Hän oli Ruotsin paras pelaaja ratkaisuotteluissa vuosi sitten. Edling on myös yleisesti arvioitu yhdeksi maailman parhaista pelaajista, joten poissaolo on merkittävä.

Syyskuisen EFT-turnauksen perusteella Sveitsillä ja Tšekillä on jälleen yllätyssaumansa. Suomi pelasi kolme tasapeliä Ruotsia, Sveitsiä ja Tšekkiä vastaan. Ruotsin saldo oli sama.