Sairastelut ajoivat Pyrinnön Kotkassa vaikeaan tilanteeseen, mutta pahin skenaario ei toteutunut – yhdysvaltalaispelaaja onnistui lupauksia herättävästi

Pyrintö hävisi miesten Korisliigassa KTP:lle Kotkassa, vaikka Pyrintö johti peliä puolivälissä.

Aamulehti

Tampereen Pyrintö oli kaksi neljännestä kiinni yllätyksessä Kotkassa. Miesten Korisliigassa kotijoukkue KTP nousi kuitenkin vahvemmalla rutiinilla takaa ohi ja piti sarjapisteen koriluvuin 95–80 (14–24, 21–18, 32–15, 28–23).

Tamperelaiset aloittivat vahvasti ja johtivat avausneljänneksen jälkeen kymmenellä pisteellä. Vielä pitkällä tauolla Pyrintö oli johdossa, mutta alun tyrmäysisku ei ollut tarpeeksi tainnuttava.

Kolmas neljännes oli kotkalaisten näytös 17 pisteen erolla ja se katkaisi sairastelleen Pyrinnön joukkueen selkärangan. Viimeisen neljänneksen kiri ei enää ollut riittävä.

”Toisen puoliajan tarina oli, että meiltä loppui intensiteetti pelistä. Olen ylpeä joukkueesta, että oltiin valmiina pelaamaan haastavissa olosuhteissa, mutta se ei riittänyt 40 minuuttia huippujoukkuetta vastaan”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen arvioi ottelun jälkeen.

Sopanen kertoi, että kuluneella viikolla lähes jokainen Pyrinnön pelaaja oli ollut kipeä jossain kohtaa. Pelipäivän aamuna selvisi, että joukkue pääsee matkaan yhdeksällä eikä vain seitsemällä pelaajalla. Haastava viikko kuitenkin vaikutti isosti tekemiseen.

”Kun meille tulee väsy, se näkyy huonojen tapojen tulemisella esiin”, Sopanen kertoi pelin kääntymisestä.

”KTP rupesi pelaamaan kovempaa ja meillä kävin taas päinvastoin.”

Pyrinnön yhdysvaltalaisvahvistus Jaquan Lawrence teki tämän kauden ennätyspisteensä 19 ja oli tamperelaisjoukkueen valopilkku. 206-senttinen pelaaja rikkoi ensi kertaa kymmenen pistettä. Lawrence kokosi tuplatuplan napsimalla 13 levypalloa.

”Hän sai isoimmat minuuttinsa ja on sieltä tulossa. Muutama näyttävä suorituskin mahtui mukaan. Oli ensimmäisellä jaksolla puolustuksessa betonia, mutta pieneni sitten toisella jaksolla. Jaquan onnistui meiltä parhaiten omaan tasoonsa nähden”, päävalmentaja kehui.

Ike Smith keräsi Pyrinnöstä korkeimmat pisteet 25. Illan ykkösnimi oli kotkalaisten kapteeni Vili Nyman 26 pisteellään.

Miesten Korisliiga on alkanut hyvin tasaisesti. Joukkueet sijoilla 8–12 ovat tasapisteissä, kaikilla on kerättynä tässä kohtaa neljä pistettä. Pyrintö on samassa rykelmässä sijalla kahdeksan: pelattuna on kuusi ottelua, joista voittoja kaksi. KTP nousi voitollaan sarjakärkeen.