HJK pani AS Roman tähtisikermän ahtaalle, Brownen kaukopommi hylättiin videotarkastuksella – ”Tilanne oli kimurantti”

Roman päävalmentaja Mourinho kuittasi viileästi kysymyksen HJK:n maalihylkäyksestä.

Helsinki

Helsingin Jalkapalloklubin täpötäyden kotiyleisön euforinen huutomyrsky vaihtui rajuun, portugalilaistuomari Tiago Martinsille suunnattuun buuauskonserttiin Eurooppa-liigan huippukohtaamisessa italialaisjätti AS Romaa vastaan. Laitahyökkääjä David Browne oli tykittänyt 80. peliminuutin paikkeilla noin 30 metristä lähteneellä unelmalaukauksellaan lukemat 2–2:een, mutta videotarkastus koitui Klubin kohtaloksi.

Maali hylättiin rikkeen takia, koska HJK-hyökkääjä Malik Abubakari oli sohaissut melko hennosti Roman keskikenttämies Bryan Cristantea. Roma kairasi niukan 2–1-voiton, joka varmisti HJK:n jäämisen lohkon viimeiselle sijalle.

”Aina se (maalihylkäys) tuntuu pahalta siitä joukkueesta, joka siitä kärsii. Rikettä voidaan sitten miettiä, työnsikö hän (Cristante) naamansa käden eteen vai miten se menikään. Tuomarille se oli vaikea tilanne, koska hän saa palautteen hylkäyksestä”, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela pohdiskeli ottelun jälkeen.

”Davidilta se oli mieletön laukaus, mutta tilanne oli kimurantti.”

Urallaan kaiken voittanut Roma-päävalmentaja Jose Mourinho muistutti, että avausjaksolla myös Romalta vietiin maali videotarkastuksen kautta. Vasta 18-vuotias Roma-hyökkääjä Cristian Volpato häiritsi paitsioasemassa HJK-vahti Conor Hazardia, kun Cristante puski pallon maaliviivan yli.

”Säännöt ovat selvät, joskus niistä pitää ja joskus ei. Joskus pehmeä askel jalan päälle tai käden huitaisu kasvoihin voi johtaa tuollaisiin päätöksiin. Mutta erotuomareilla on ohjeistuksensa”, Mourinho kuittasi.

”Heidän valmentajansa on hyvä”

Syksyn europeleissä loistavasti esiintynyt HJK-konkari Perparim Hetemaj toi Klubin yllättäen 1–1-tasatilanteeseen toisen jakson alussa. Roma hallitsi ottelua valtaosan, mutta pelin loppupuolella HJK sai aikaan kovan rynnistyksen luomalla miesylivoiman oikealle laidalle.

”Sanoin jo Roomassa (Roman 3–0-voiton jälkeen HJK:sta), että heidän valmentajansa on hyvä. Heidän pelissään on ideaa, ja se on hyvin organisoitua. Vaikka heidän toiveensa jatkopaikasta olivat pienet, he pelasivat rohkeasti ja yritteliäästi. Lopussa he yllättivät meidät taktisilla muutoksillaan”, Mourinho kehui Suomen mestarijoukkuetta.

Roman painostus palkittiin avausjakson lopussa englantilaiskärki Tammy Abrahamin puskumaalilla. Vieraiden 2–1-osuma merkittiin epäonnekkaasti HJK:n Arttu Hoskosen omaksi maaliksi vain hetkisen kuluttua Hetemaj'n tasoituksesta.

”Todella ylpeä olen suorituksestamme. Olemme olleet vahvoja kotona kovia vastustajia vastaan. Jos vertaa viime vuoden otteluihin (Konferenssiliigassa), olemme olleet paljon kilpailukykyisempiä. Siitä pitää olla ylpeä, koska vastustajat ovat pykälää kovempia”, Koskela sanoi.

Kausi päättyy Betis-otteluun

HJK pääsi otteluun vahvalla miehityksellä, vaikka joukkuetta oli vaivannut flunssa- ja korona-aalto. Sairastelun takia avainpelaajista oli poissa vain Miro Tenho, jota tuurasi kapteenina väkevän ottelun pelannut Santeri Väänänen. Klubin avauksessa pelasi peräti yhdeksän suomalaispelaajaa.

HJK:n kausi päättyy ensi torstaina Sevillassa, jossa vastaan asettuu lohkovoiton varmistanut Real Betis.