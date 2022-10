LP Kangasala on juuri nyt suurin mestarisuosikki – Naisten lentopallokaudesta voi odottaa todella tasaista

LP Kangasala pelaa mestaruudesta ja Oriveden Ponnistus on alkukauden mukaan matkalla selvästi kohti pudotuspelejä. Naisten lentopalloliigan alkukausi vaikuttaa hyvin tasaiselta ja tuo paljon mielenkiintoa sarjaan.

Aamulehti

Alkukauden perusteella naisten lentopallokaudesta saadaan todella tasainen ja kutkuttava – ellei LP Kangasalan ylivoima pilaa näkymää.

Kun pelattuna on joka joukkueella neljästä kuuteen ottelua, voi sanoa, että oikein mitään ei voi sanoa. Kausi on alkanut tuloksellisesti niin tasaisesti.

Sarjakärjessä erottuvat LP Kangasala ja ainoana tappiottomana kuopiolainen Puijo Wolley, mutta suuria eroja ei ole vielä syntynyt. Kauden mittaan muutamia eri kasteja varmasti saadaan, mutta tuskin kovin räikeitä jakolinjoja.

Kangasala on juuri nyt sarjakärki 12 pisteellään ja OrPo neljäs yhdeksällä. Torstaina pelatussa kauden ensimmäisessä paikallispelissä Kangasala oli aika ajoin täysin omaa luokkaansa ja voitti selvästi 3–0 (25–10, 25–22, 25–17). Pelin perusteella Kangasala on usean askeleen OrPoa edellä.

Kangasalan ainoa tappio on tullut ilman perulaishakkuri Katherine Regaladoa. Kangasalalla on koossa vahva ryhmä, mutta ei ehkä kuitenkaan nimiltään aivan toissa kauden veroinen, jolloin mestaruusjahti katkesi kesken pudotuspelien koronavirukseen. Todennäköisesti runkosarjan voitosta saadaan hyvä kamppailu muutaman joukkueen kesken, mutta torstaisen esityksen perusteella Kangasala on suurin mittatikku kaikille muille.

Tässä kohtaa on vielä vaikea sanoa, ketkä kaikki nousevat koko kauden mittapuulla Kangasalaa haastamaan. Kuinka kauan Puijon lentokeli kestää? Saako hallitseva mestari Kuusamo oiottua pelinsä alkukauden haasteiden jälkeen. Mihin vahvistunut Hämeenlinnan Lentopallokerho pystyy?

Tasaisuuden on huomannut myös Oriveden Ponnistuksen ukrainalaishakkuri Darja Butkevytsh. Hän totesi Aamulehden haastattelussa, että koko kautta on vaikea pitää tasaista voittovirettä, sillä sarja on niin tasainen.

Lue lisää: Pommi räjähti, kun ukrainalaispelaajan äiti oli parvekkeella – OrPon Darja Butkevytsh haluaisi jouluksi kotiin: ”Nauramme auttaaksemme mielenterveyttämme”

Hänen mukaansa seitsemisen joukkuetta ovat lähes samaa tasoa ja lisäksi on muutama hieman vahvempi ja hieman heikompi joukkue.

Urheilullisesti tilanne on upea – sarja, jossa kliseisesti kuka vaan voi voittaa kenet vaan joka ilta. Se lisää mielekkyyttä katsojillekin yksittäisiin peleihin.

OrPon on ollut alkukaudesta odotuksiin nähden hyvin pirteä, torstai toi siihen tosin takapakkia. Italialaisvalmentaja Andrea Carasi on kerännyt kehuja ja joukkue on mitannut rosteristaan hyvin tehoja irti.

LP Kangasala puolestaan on juuri nyt suurin mestarikandidaatti. Joukkue vaikuttaa stabiililta ja tasapainoiselta, ja varmasti parantaa alkukaudesta vielä paljon.

Lue lisää: Perulainen Katherine Regalado odottaa kokevansa erityisesti yhden suomalaisen asian: ”Minun näkökulmastani teette kaikkea hullua” – Kangasalla tähtäimessä on lentopallon Suomen mestaruus

Viime kauteen verraten kaksi kestomenestyjää vaikuttavat hieman ottaneen takapakkia. Viime kaudella Kangasalan finaaleissa voittaneella Kuusamolla on ollut haasteensa kotimaassa ja Mestarien liigan karsinnoissa tuli kylmää kyytiä. Joukkue on kuitenkin voittanut kolme viidestä pelistään, joten pois kärkikamppailusta joukkuetta ei voi liputtaa.

Kestomenestyjä LP Viesti jäi viime kaudella neljänneksi. Alkukauden loukkaantumishuolien kanssa paininut joukkue on ottanut vain yhden kolmen pisteen voiton tähän mennessä.

Näyttäisi siltä, että selvää hännänhuippua ei ole. Yksikään joukkue ei ole enää ilman voittoja ja jokainen on ottanut pisteitä vähintään kahdesti.

Ristiin pelaamista tapahtuu varmasti paljon ja siitä saa varmasti osansa LP Kangasala ja OrPo yllätystuloksilla.

Oikaisu 27.10.2022 kello 20.22. OrPo on sarjassa neljäs, ei kolmas.