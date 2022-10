Roosa Heikkiniemi tarjosi OrPolle tyrmäystippoja – Kangasalan valmentaja innostui: ”Vastustaja saa pelata hyvin, jos aikoo voittaa meidät”

TAUSTA Pitkäjärven piina jatkui

Vaikea paikka: Pitkäjärven sali on ollut viime vuosina hankala paikka OrPolle. Orivesiläisjoukkue on kaatanut Kangasalan vieraskentällä viimeksi kevään 2019 kolmannessa puolivälieräkamppailussa. Sen jälkeen Kangasala on takonut liigassa viisi kotivoittoa putkeen.

Entä nyt? OrPo matkustaa ensi keskiviikkona loukkaantumisista kärsineen LP Viestin vieraaksi. Kangasala käy 6.11. valmentaja Arttu Keräsen kotikulmilla Kuopiossa ja kohtaa alkukauden ilopillerin Puijo Wolleyn.