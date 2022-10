Päävalmentaja on hyvin huolissaan Kooveen vaisuista otteista – lokakuun vaikeudet aukaisivat superlupaukselle paikan hyökkäykseen

Koovee hävisi tylysti IPK:lle jääkiekon Mestiksessä tiistaina. Vaikean lokakuun aikana joukkueen hyökkäyksessä vastuuta on saanut 17-vuotias taituri Emil Järventie.

Aamulehti

Jääkiekkojoukkue Koovee hävisi toista kertaa putkeen miesten Mestiksessä, kun Iisalmen Peli-Karhut haki täydet pisteet Hakametsästä tiistaina lukemin 2–5. Koovee oli ottelussa vaikeuksissa.

Päävalmentaja Miikka Kuusela kertoi C Morella olevansa todella huolissaan joukkueen viime aikojen otteista.

Kooveen alkukausi on ollut ailahteleva. 13 ottelustaan se on voittanut viisi. Viidestä viime ottelusta voittoja on tullut vain yksi. Lokakuun alussa joukkue paini sairasteluhuolien kanssa ja pelasi kaksi ottelua vajaalla kokoonpanolla. Nyt tilanne on normalisoitunut.

Pelaajavaje avasi kokoonpanoon oven 17-vuotiaalle hyökkääjälupaukselle Emil Järventielle. Tiistain peli oli hänelle kauden kolmas Mestiksessä.

”Hyvältä on tuntunut. Olen pärjännyt vauhdissa, se on aika samanlaista kuin nuorissa. Peli on vähän on fyysisempää, muttei sen kummempaa.”

Alkukaudesta Järventie on pelannut enimmäkseen Ilveksen alle 20-vuotiaiden joukkueessa. 17 ottelussa hän on tehnyt tehot 8+10=18. Pistetili miesten peleissä on vielä avaamatta, mutta vastuuta on tullut. Tiistaina Järventie pelasi hyökkääjistä viidenneksi eniten ja sai minuutteja myös ylivoimalla.

Järventien ennakoidaan olevan ensimmäinen suomalainen, joka varataan ensi kesänä NHL:ään. Kanadalaiskanava TSN:n arvostetussa arvioinnissa uskotaan, että Järventie varattaisiin numerolla 12.

Varausasioita Järventie ei ole paljoa miettinyt.

”Pidän sen takaraivossani, mutten mieti sitä päivittäin. Varaus tulee, jos tulee. Joka päivä teen sen eteen töitä, että se tulisi ensi kesänä.”

Järventiellä on sopimus Ilveksen kanssa vuoden 2024 loppuun ja optio kaudesta 2025.

Koovee jatkaa pelejään lauantaina kello 17, kun Hakametsään vieraaksi saapuu sarjan häntäpään joukkue, forssalainen FPS.