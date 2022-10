Angelica Augustsson Zanotelli ratsasti täysosuman Horse Show’ssa – ylisti hevostaan ja uskoi, että siitä tulee supertähti

Kalinka-tamma jätti vastustajat yli sekunnin päähän Helsingin Horse Show'n maailmancupissa.

Angelica Augustsson Zanotelli kertoi, että hänen ratsunsa Kalinka on herkkä ja voitontahtoinen.

Helsinki

Ruotsin Angelica Augustsson Zanotelli nappasi vakuuttavalla tavalla esteratsastuksen pääluokkien palkinnot Helsingin Horse Show'ssa. Zanotelli voitti lauantaina grand prix'n ja sunnuntaina tapahtuman loppuhuipennuksena esteratsastuksen maailmancupin.

Zanotelli ilmoitti perusradan jälkeen, että hän ratsastaa uusinnassa tammaa Kalinka van de Nachtegaele kaasu pohjassa. Voitto heltisikin reilun sekunnin erolla Saksan Gerrit Niebergiin ja Janne Meyer-Zimmermanniin.

Zanotelli oli uusinnassa monen katsojan suosikki, mutta voittajalla oli tuloksessa sulattelemista kilpailun jälkeen.

”Olen edelleen jonkinlaisessa kuplassa ja yritän selvittää itselleni, miten onnistuin voittamaan täällä molemmat kilpailut”, Zanotelli ihmetteli tuplamestaruuttaan.

”Olin tänään myös onnekas, sillä niin monen pienen yksityiskohdan pitää onnistua, että saa tällaisen tuloksen. Ja radalla oli tänään muitakin nopeita hevosia.”

Maailmancupia johtava Norjan Victoria Gulliksen oli kilpailussa kuudes. Zanotelli on cupissa Sveitsin Bryan Balsigerin jälkeen kolmantena yhdessä Niebergin kanssa.

Kalinka karkasi vastustajilta

Zanotelli ylisti Kalinkaa suorastaan ihanteelliseksi hevoseksi.

”Hevonen on herkkä ja todella voitontahtoinen”, Zanotelli kuvaili.

”Aiemmin se oli niin hermostunut, että aloin ratsastaa sillä aikaa vasta puoli vuotta sitten. Mutta nyt minulla on tunne, että siitä on tulossa esteratsastuksen supertähti.”

Zanotelli on ratsastanut 12-vuotiasta Kalinkaa kolme vuotta.

”Pidän hieman vaikeista hevosista”, Zanotelli tunnusti.

”Hienointa onkin sitten se, kun saa vihdoin hevosen luottamuksen ja tuntee, että sen jälkeen hevonen antaa radalla kaikkensa. Olen nyt päässyt Kalinkan kanssa juuri siihen tilanteeseen. Tunnen, että se haluaa voittaa, kun vien sen radalle.”

Seppälä nautti kokemuksesta

Jasmin Seppälä oli Captain-hevosellaan parhaana suomalaisena 27:s. Maiju Mallat hyppäsi E Belissillä sijalle 32. Suomalaisena suosikkina kilpailuun lähtenyt Anna-Julia Kontio hylättiin väärän radan takia, kun hän erehtyi hyppäämään neljännen sijaan kahdeksatta estettä.

Horse Show'n maailmancup oli ensimmäinen sekä Seppälälle että Captain-orille.

”Oli hyvät fiilikset lähteä kilpailuun, koska Captain on rauhallinen kaikissa tilanteissa ja se oli hypännyt hyvin koko viikon”, Seppälä kertoi.

Jasmin Seppälä oli sunnuntain paras suomalainen.

Kilpailu alkoi silti hankalasti, mutta Seppälä otti vastuun pudotuksista toisella ja kolmannella esteellä.

”Valuin alussa linjalta sisään ja tulimme liian lähelle esteitä”, Seppälä tunnusti.

”Sen jälkeen tsemppi nousi ja loppurata meni loistavasti.”

Seppälä oli kilpailun jälkeen hyvillä mielin ja kokemusta rikkaampi.

”Tässä lajissa oppii vain tekemällä ja uskon, että opin tästä paljon. Pitää vain ratsastaa hirveästi näitä isompien luokkien ratoja”, Seppälä totesi.

Jatkon pitäisi olla helpompi, sillä hän tiesi jo ennalta Helsingin maailmancupin mahdollisimman vaikeaksi.

”Tämä kilpailu on sillä tavalla ekstrahaastava, että Helsingin rata on pieni ja kilpailu on heti hallikauden alussa”, Seppälä muistutti.

Högberg hallitsi kouluratsastusta

Myös Horse Show'n kouluratsastuksesta tuli täydellistä ruotsalaisjuhlaa, sillä Jeanna Högberg voitti Astorialla kaikki kolme kilpailua. Hän kruunasi sunnuntaina täysosumansa viihteellisessä pudotuskilpailussa, jonka finaalissa hän voitti G-Renzolla ratsastaneen Pilvi Tuomisen.

Horse Show'ssa vieraili viiden päivän aikana lähes 52 000 katsojaa, mikä on tapahtuman yleisöennätys.