Aki Ajon talli on jälleen lähellä maailmanmestaruutta – ”Taistelemme rajusti Valenciassa”

Augusto Fernández nousi Moto2-luokan johtoon ennen viimeistä osakilpailua. Aki Ajon talli johtaa myös tallipisteissä.

Aki Ajon johtama Red Bull KTM Ajo -talli on taas lähellä yhtä maailmanmestaruutta ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa. Ajon tallin espanjalaiskuljettaja Augusto Fernández nousi Moto2-luokan MM-sarjan kärkeen ennen viimeistä osakilpailua.

Fernández ajoi Sepangin radalla Malesian osakilpailussa neljänneksi sunnuntaina. Kun MM-sarjan piikkipaikkaa hallussaan pitänyt Ai Ogura keskeytti, nousi Fernández johtoon 9,5 pisteen erolla.

Fernández kolaroi edellisessä kisassa, mikä lisäsi paineita onnistua Malesiassa.

”Hän käsitteli tilanteen hyvin. Hänellä oli hieman ongelmia renkaiden kanssa, eikä pystynyt siksi taistelemaan palkintopallisijasta. Olemme todella tyytyväisiä, ja taistelemme rajusti Valenciassa”, Akaan Toijalasta lähtöisin oleva Ajo sanoi tallinsa tiedotteessa.

Kauden viimeinen osakilpailu ajetaan Espanjan Valenciassa 6. marraskuuta. Jos Ogura voittaa siellä, pitää Fernándezin olla toinen tai kolmas.

Fernández, 25, aloitti uransa MM-sarjassa suoraan Moto2-luokasta vuonna 2017. Hän on ollut parhaimmillaan MM-sarjassa viides vuosina 2021 ja 2019. Tämä on hänen ensimmäinen kautensa Ajon tallissa.

Ajon tallin toinen Moto2-kuski Pedro Acosta, 18, on pisteissä kahdeksantena. Viime vuoden Moto3-mestari ajaa luokassa debyyttikauttaan. Acosta on voittanut tälläkin kaudella kaksi osakilpailua, mutta kausi on ollut epätasainen.

Ajon talli on tukevasti kiinni tallimestaruudessa. Idemitsu-talli, jossa myös Ogura ajaa, on 33,5 pisteen päässä.

Moto3-luokassa Aki Ajon kuskit eivät yltäneet mestaruustaistoon. Kaksi kisaa tällä kaudella voittanut Jaume Masià on kuudentena ja toinen espanjalainen Daniel Holgado 11:ntenä. Moto3-mestaruuden on varmistanut Espanjan Izan Guevara.

MotoGP-luokan mestaruus ratkeaa viimeisessä osakilpailussa. Ducatin Francesco Bagnaia voitti Malesiassa ja kasvatti pistejohtonsa Yamahan Fabio Quartararoon 23:een.

Italialainen Bagnaia oli MM-sarjassa viime vuonna toinen ja hän jahtaa ensimmäistä MotoGP-mestaruuttaan.

