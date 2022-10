VaLePa taisteli pisteen sarjakärjeltä – Loimu juhli harvinaista voittoa hakkurinsa johdolla

Sastamalalainen VaLePa kärsi kauden toisen tappionsa miesten lentopalloliigassa, kun sarjakärki Raision Loimu haki vierasvoiton lukemin 3–2.

Miesten lentopalloliigaa johtava Raision Loimu sai sunnuntaina vastaansa alkukauden pahimman vastuksensa, kun se vieraili VaLePan kotihallissa. VaLePa aiheutti Loimulle kauden ensimmäisen pistemenetyksen, mutta voittoon asti kotijoukkueen eväät eivät riittäneet. VaLePa kaatui lukemin 2–3 (25–16, 15–25, 22–25, 25–12, 13–15).

Pisteet Sastamalasta olivat Loimulle harvinaista herkkua, sillä edellisen kerran se on onnistunut nappaamaan sarjapisteitä ja voiton VaLePasta sen kotikentällä lähes yhdeksän vuotta sitten.

Sunnuntaina VaLePan otteet ailahtelivat. Päävalmentaja Janne Kangaskokko koki, että parempaan pistepottiin olisi ollut mahdollisuudet, jos VaLePa olisi pelannut omalla, korkealla tasollaan alusta loppuun ja pystynyt luomaan nähtyä laadukkaampia jatkopallopaikkoja.

Vierasjoukkueen tehokkain oli hakkuri Joonas Jokela, joka iski 26 pistettä ja tykitteli toisessa erässä kenttään kolme ässää. Mikäli VaLePa olisi saanut hakkurin pidettyä paremmin kurissa, erityisesti tasaisissa erissä, olisi se voinut riittää voittoon.

”Jokela sai hirveästi passia ja oli monessa tilanteessa ratkaiseva kaveri. Sinne olisi pitänyt saada laatua enemmän torjunnan rakentamiseen ja torjuntapuolustamiseen häntä vastaan”, Kangaskokko harmitteli.

Tappiosta huolimatta VaLePa nousi sarjan neljänneltä sijalta toiseksi. Pisteitä joukkue on viidestä ottelustaan raapinut nyt 11. Loimu on ottelun enemmän pelanneena 17 pisteessä.

Kangaskokko kehui Loimua kurinalaiseksi joukkueeksi, joka pelaa vähillä virheillä.

”Heillä on hyvä hakkuri, joka lyö riittävästi pisteitä, mutta vähän ärsyttävä on torjua heidän nelospaikkaansakin. Siellä on ihan taitavia kavereita, jotka osaavat käyttää torjunnan käsiä hyvin hyödykseen. Jos laatu ei ole kohdillaan nelospaikan torjumisessa, he nakuttavat molemmilta puolilta hyvin pisteitä.”

Seuraavan kerran VaLePa pelaa keskiviikkona, kun se kohtaa Benfican Lissabonissa Mestarien liigan kolmannen kierroksen toisessa osaottelussa. Sastamalalaisjoukkue voi edetä liigan lohkovaiheeseen enää kultaisen erän kautta, sillä Benfica ryösti ensimmäisestä kohtaamisesta 3–1-vierasvoiton.