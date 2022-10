Manse PP:n sensaatiouutinen kertoo pesiksen yhdestä ongelmasta – pikaista siirtymää helpottaa se, että kyseessä on juuri Toni Kohonen

Mansen miesten joukkueen pelinjohtajaksi palkattu Toni Kohonen oli eräänlainen pelinjohtaja jo koko legendaarisen peliuransa ajan, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Mikko Pajala.

Manse PP tarjoili perjantaina pesäpallotalven luultavasti suurimman jymypaukun.

Lajin kohuseura vahvisti paria päivää aiemmin julkisuuteen huhun muodossa tihkuneen uutisen, että sen miesten joukkueen pelinjohtajana kaudella 2023 toimii kaikkien aikojen paras pesäpalloilija Toni Kohonen.

Samaisen Kohosen, 46, kunniakasta uraa juhlittiin viimeisen pelin jälkeen vain muutama kuukausi sitten.

Kuulostaakin riskialttiilta ratkaisulta, että kahdesti peräkkäin finaaleissa olleen joukkueen tärkeimpään johtotehtävään palkataan ummikko suoraan pelikentiltä.

Tai no, ei aivan täysin ummikkoa: Kohonen johti peliuransa aikana Sotkamon Jymyn B-poikien peliä kauden 2014 ajan.

Nyt solmittu 1+2-vuotinen sopimus osoittaa mitaltaan ainakin jossain määrin, etteivät Manse ja Kohonen kumpikaan ole sataprosenttisen varmoja, onko tämä pidemmän päälle hyvä ajatus.

Siirtymää helpottaa se, että lukkarin pelipaikalta siirtymä pelinjohtajaksi on selvästi luontevin. Lukkarin tehtävä on jo itsessään jatkuvaa pelinjohtamista lautasen ääreltä.

Ja tässä erityisesti Kohonen oli huippu­vuosinaan parempi kuin kukaan muu. Hänellä oli oman joukkueensa lisäksi näpeissään useimmiten myös vastustaja.

Lukkareiden menestys pelinjohtotehtävissä onkin ollut hyvää. Mansen mestaruus­vuoden 2021 pelinjohtaja Matti Iivarinen oli pelivuosinaan lukkari. Samoin oli suurelta osin uraansa vuonna 2020 miehissä voittanut Jani Komulainen, yhtä lailla kuin 2019 mestari Juhani Lehtimäki.

Pelinjohtajia ei huippupesäpallossa muutenkaan kasva puissa. Tästä kertovat hyvin vaikka Mansen viime kauden rekrytoinnit: miesten pelinjohtaja tuli parin vuoden sapattivapaalta, naisten puolestaan parinkymmenen.

Kilpailijoista Sotkamon Jymyn toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen joutui palaamaan yhdeksi vuodeksi takaisin myös pelinjohtajaksi. Mikko Huotari vapautui viime kaudeksi Joensuun Mailalle väsyttyään Pesäpalloliiton johtotehtävissä päätöksenteon jatkuvaan eripuraan.

Tehtävä on vaativa ja kuluttava, siitä saatava korvaus verrattain vaatimaton. Siksi vaihtuvuus on vielä huomattavasti suurempaa kuin esimerkiksi miesten jääkiekko­liigassa, jossa päävalmentajien tulotaso on varsin hyvä.

Menestyneiden pelinjohtajien osaamiselle on käyttöä myös pesiskenttien ulkopuolella, paremmalla korvauksella ja inhimillisimmin työehdoin. Esimerkiksi Petri Pennanen palkattiin JoMasta Itä-Suomen Liikuntaopiston toimitus­johtajaksi, Sami-Petteri Kivimäki puolestaan Vimpelin Vedosta jalkapallon pariin SJK-konsernin toimitusjohtajaksi.

Manse PP:n edellinen pelinjohtaja Juhani Lehtimäki ja lukkari Juha Puhtimäki ennen ratkaisevaa kolmatta loppuottelua Vimpelin Vetoa vastaan. Puhtimäen ja Kohosen yhteistyö tuo erittäin kiehtovan lisämausteen ensi kauteen.

Kohonen pitää yllä Manse PP:n tähtistatusta, asemaa jonkinlaisena pesiksen “Real Madridina”. Kempeleen Kiriin siirtyneen Tuomas Jussilan kaltaista nimeä kun ei pelaajamarkkinoilla todellakaan ole tarjolla.

Toisaalta julkisuusarvon puolesta Kohosen palkkaaminen tuskin aiheuttaa suurta buustia käytännön tasolla. Pesispiireissä Manse puhuttaa muutenkin, ja taas Tampereella edes kaikkien aikojen pesäpalloilija ei pelinjohtajana aivan kauheasti katsojia liikuta.

Auktoriteetin puutteen ei Kohosen meriiteillä pitäisi olla ongelma. Mansessa on useita vahvoja persoonia, jotka ovat toistakymmentä vuotta olleet Kohosen kanssa eri puolilla. Nyt leiri on sama, ja yhdistävä tavoite löytyy helposti: Suomen mestaruus.

Siinä kilpailussa Manse ei kuitenkaan tällä hetkellä ole ykkössuosikki – tuskin kakkonenkaan.