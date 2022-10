Seppälän on tarkoitus kilpailla Helsingin Horse Show’ssa kokeneella orilla.

Hollannissa hevostallia pyörittävä Jasmin Seppälä on tullut Suomeen kilpailemaan ensi kertaa yli vuosikymmeneen. Helsingin Horse Show'ssa hän osallistuu ensimmäistä kertaa viiden tähden maailmancupiin.

Lisäksi Seppälä, 31, kilpailee Horse Show'ssa ensimmäistä kertaa loppuviikosta.

”Tämä on hirveän hieno mahdollisuus minulle, joten olen innolla mukana. Katsotaan, miten käy”, Seppälä kuvasi päällimmäisiä tuntemuksiaan tapahtuman ennakko­tilaisuudessa keskiviikkona.

Seppälä haki viime viikonloppuna Järvenpäästä kisatuntumaa Florijn W -hevosellaan ja sijoittui kahden tähden kilpailussa toiseksi. Sunnuntain maailmancupiin hän lähtee näillä näkymin kokeneimmalla hevosellaan Captainilla.

Captain on 16-vuotias ori, jolla Seppälä on jo kilpaillut 150- ja 160-luokissa.

”Captain on kylmäpäinen ja kiltti hevonen. Sen voi viedä ongelmitta mihin tahansa luokkaan ja areenalle”, Seppälä kertoi.

Florijn W on 12-vuotias ruuna.

”Florijn on ailahtelevaisempi. Se on kyvykäs, mutta hirveän herkkä hevonen. Se reagoi voimakkaasti ympäristöön ja muutoksiin. Siinä on potentiaalia, mutta sitä ei ole aina helppoa saada rentoutumaan.”

Seppälän kolmas Suomeen tuoma ratsu, 10-vuotias Harley, on vasta nousemassa isompiin luokkiin.

”Hyvä potentiaali, suoraviivainen ja hyväpäinen. Sitä on kiva rakentaa ja luulen, että siitä tulee hirmu hyvä hevonen.”

Kasvatustyö palkitsee

Seppälä muutti hevostensa kanssa Hollantiin 12 vuotta sitten. Siellä hän on ratsastanut pääasiassa nuoria hevosia. Isommissa esteratsastusluokissa hän alkoi kilpailla vasta viime vuonna.

”Alun perin ajatus oli, että menen Hollantiin treenaamaan omien hevosten kanssa puoleksi vuodeksi tai vuodeksi ja tulen takaisin. Mutta jotenkin sydän jäi sinne, ja samalla tiellä ollaan”, Seppälä kertoi.

”Omien hevosten myynti tuli Hollannissa ajankohtaiseksi, kun piti tienata rahaa. Siitä saakka olen tehnyt omaa bisnestä. Viime vuonna käyttööni tuli pari vanhempaa hevosta, ja menin ensimmäisen 145-luokan ja muutaman isommankin.”

Seppälä keskittyy hevosten kasvatukseen ja myyntiin. Kilpailumenestys tulee sivutuotteena.

”Nousu isoihin luokkiin tuli vaivihkaa. On vain tullut uusia mahdollisuuksia positiivisina yllätyksinä. En ole osannut tästä aiemmin unelmoidakaan”, Seppälä tunnusti.

”Menestys, voitot tai pääsy isompiin luokkiin ei ole ollut minulle ikinä iso asia. Palkitsevinta on ollut nuorten hevosten koulutus ja niiden kehitys. Mutta myös menestys kilpailuissa on hieno tunne. Se on plussaa kasvatustyön ohessa.”

Päätyö myyntitilalla

Seppälän kokemus maailmancupista rajoittuu Itä-Euroopan liigan kahden tähden kisoihin 150–155-luokissa. Hyppy viiden tähden tasoon on poikkeuksellisen mielenkiintoista suomalaisen yleisön edessä.

”Luulen, että on positiivista aloittaa Helsingissä. Viikonloppuna kilpailin pitkästä aikaa Suomessa ja kotiyleisöstä tuli kiva fiilis, siitä sai positiivista energiaa”, Seppälä kertoi.

Samalla kilpailumatkat aiheuttavat hieman ristiriitaisia ajatuksia, koska päätyö eli hevosten koulutus jatkuu Hollannissa toisten ratsastajien voimin. Hän osallistuukin hevosten kasvatuksen ehdoilla maailmancupiin ja esteratsastajien Nations Cup -joukkuekilpailuun.

”Lähden mukaan, jos tulee lisää tilaisuuksia osallistua cupin kisoihin, mutta elinkeino eli hevosten myyminen on kotona. En pääse joka kerta repeämään hirveän kauas, mutta olisi hienoa saada tilaisuus silloin tällöin. Eli mahdollisuuksien rajoissa lähden innolla mukaan”, Seppälä selvitti asennettaan maailmancupiin.

”Nations Cupissa on sama idea. Mielelläni osallistun mahdollisuuksien rajoissa.”

Ensi vuonna aletaan myös kilpailla olympiapaikoista Pariisin 2024 kisoihin.

”Olympiapaikka ei ole käynyt edes mielessä”, Seppälä kuittaa naurahtaen kysymyksen mahdollisista olympiasuunnitelmista.