Olli Koivusella kahden tolpan ilta Teivossa

Turkulaisohjastaja Olli Koivunen teki onnistuneen vierailun Teivoon tiistai-illan Roosa nauha -raveissa. Koivunen ajoi illan aikana kaksi voittoa ja yhden kakkosen.

Arvokkain tolppa tuli Toto5-pelin avauskohteessa, kun hän käänsi voittajaesittelyyn nelivuotiaan ruunan Precious Rockin koko matkan johdon jälkeen. Voittoaika oli 15,6a/2 100 metriä.

”Kaikki meni oikeastaan suunnitelmien mukaan. Saimme pahimman vastustajamme ulkopuolellemme. Sen jälkeen pystyimme hallitsemaan lähtöä”, Koivunen kertoi.

Tiistai-iltana ruuna otti kauden kolmannen tolppansa ja se irtosi lähes näytöstyyliin. Teivon rahasuoralla muista ei ollut sen uhkaajiksi.

”Hevonen tuntui vielä loppusuoralla alussa hyvältä ja koitin katsoa, ettei selässä oleville hevosilla ole liikaa voimia jäljellä”, Koivunen jatkoi.

Kylmäveristen 2 100 metrin tasoitusajossa neljä hevosta tuli lähes rinta rinnan maalitikulle ja pisimmän korren nappasi tällä kertaa Oiva Käsnäsen Ohikiitävä. Yksitoistavuotiaan ruuna voittoaika oli 27,9/2 140 metriä.

”Hevonen on parantanut startti startilta. Sen takia voitto ei ollut ainakaan minulle yllätys”, Käsnänen sanoi lyhyesti.

T5-pelin rivin pienet yllätykset jatkuivat lämminveristen 2 100 tasoitusajossa. Todella tulisesti kirinyt Janita Antti-Roikon Bearway ohitti juuri maalilinjalla Antti Teivaisen Suejedin. Ruunan voittoaika oli 17,5/2 120 metriä.

”Tämä oli kokeilu, koska ennakkotieto hevosen volttaamisesta ei ollut kauhean loistava. Loppumatkasta pakitin hännille ja pääsimme viimeisessä kurvissa avaruuskaistalle. Kun tulimme loppusuoralle, maali näytti kaukaiselta ja hymy tuli huulille”, Antti-Roiko totesi.

Rivin kaksi viimeistä kohdetta menivät Jukka Torvisen yllättäjille ruuna He Is In ja tamma Mette-Marit. Torvinen ohjasti Koivusen tavoin kaksi voittoa. Kahden ykkösen klubiin liittyi myös Janita Antti-Roiko, joka vei illan viimeisen lähdön War Paintilla.

Oikea Toto5-rivi palautti peräti 9 997,10 euroa.