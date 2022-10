Korona pysäytti kahden huippu-urheilijan elämät – maajoukkuepeluri siirtyi Lempäälään, kun unelmasiirto ulkomaille kariutui: ”Mitä jos en enää koskaan pysty urheilemaan?”

Lempo-Volleyn kanssa sopimuksen tehneen lentopalloilijan Iina Andrikopouloun siirto kariutui pitkään jatkuneisiin terveysongelmiin. Synnynnäinen sydänsairaus lopetti jääkiekkoilija Mikael Hakkaraisen uran.

Lentopalloilija Iina Andrikopoulou käy taistelua terveytensä kanssa. Hän sairastui koronaan viime kauden pudotuspelien aikaan. Hakkurina pelaava Andrikopoulou halusi auttaa salolaisjoukkuettaan LP Viestiä ratkaisevissa peleissä, joten hän palasi kentälle puolikuntoisena.

”Tunsin heti, etten ole kunnossa. Kauden jälkeen sain levättyä, mutta maajoukkuepeleissä oireet palasivat. Minulta löytyi tutkimuksissa sydänpussitulehdus, ja astmani oli pahentunut. Astmalääkkeet saivat sydämen tykyttämään entistä kovempaa, mikä ei ollut hyvä asia sydämen heikon kunnon vuoksi.”

Iina Andrikopoulou palasi kentälle puolikuntoisena koronaan sairastuttuaan.

Taitava pelaaja ehti jo kesällä tehdä sopimuksen ulkomaille kuluvaksi kaudeksi. Se kuitenkin kariutui terveysongelmien vuoksi.

”Seura kertoi, ettei aio hankkia uutta hakkuria tilalleni. Mahdollisuus siirtyä sinne on siis vielä olemassa”, Andrikopoulou toteaa.

Andrikopoulou solmi viime viikolla sopimuksen ykkössarjassa pelaavan Lempo-Volleyn kanssa, jossa hakkuri hakee pelituntumaa sairastelun jälkeen.

Painetta ulkopuolelta

24-vuotias Mikael Hakkarainen oli viime vuoden heinäkuussa osana sensaatiomaista vaihtokauppaa maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa, NHL:ssä. Taalaliigan parhaaksi maalivahdiksi kertaalleen valittu Marc-Andre Fleury siirtyi Chicagoon Hakkaraisen mennessä vastineeksi Vegasiin ja Golden Knightsin organisaatioon.

Vain vuotta myöhemmin Hakkaraisen ura oli ohi. Syynä oli synnynnäinen sydänsairaus, joka alkoi oireilla hänen mentyään pelaamaan sairaana.

Hakkarainen edusti kaudella 2021–2022 ruotsalaista Västerås IK:ta.

”Heräsin yksi aamu kovaan päänsärkyyn ja silmäkipuun. Tein koronatestejä usean päivän ajan, mutta ne näyttivät negatiivista. Lopulta testikin totesi sen, mitä epäilin, eli minulla oli korona”, Hakkarainen toteaa.

Seurajohto painosti suomalaista jäälle oireista huolimatta.

”Kerroin heikosta olostani, mutta he eivät välittäneet. Tein itse päätöksen, että nyt on levättävä. Valmentaja kutsui minut tapaamiseen, jossa kerroin voivani huonosti. Vastaus oli, että sydänongelmien kanssa emme leiki, mutta sinulla on vain korona”, Hakkarainen kertoo.

Mikael Hakkarainen oli osa puhuttanutta kauppaa NHL:ssä, mutta pelejä taalaliigassa ei uralla kertynyt.

Keskustelun jälkeen Hakkarainen pelasi kuusi ottelua kymmeneen päivään. Mailataituri paljastaa joukkueen toimitusjohtajan astelleen pukukoppiin otteluruuhkan keskellä ja sanoneen, ettei poissaoloihin ole varaa ja näin ollen koronatestejä ei hetkeen tehdä.

”Lähdin Suomeen magneettikuvaan, jossa synnynnäinen sydänsairauteni paljastui. Luulen kuitenkin koronan laukaisseen oireet. Kotimaassa tilanteeseeni suhtauduttiin paljon vakavammin. Olisin voinut jopa kuolla kentälle.”

Seuraava askel

Kiekkounelmistaan luopunut Mikael Hakkarainen on oppinut hyväksymään tilanteensa. Hän onkin löytänyt jo uuden kutsumuksensa, kasinopelit. Hakkaraisen lähetyksiä Twitch-striimauspalvelussa seurasi aluksi vain muutama ihminen, mutta nyt yleisö on kasvanut moninkertaiseksi.

”Annan kasinopeleille mahdollisuuden ja katson, mitä tapahtuu. Pääsisin kiekkovalmentajan hommiin, mutta tiedän kuitenkin haluavani sieltä kentän puolelle”, Hakkarainen naurahtaa.

Oireista yhä kärsivä Andrikopoulou on puolestaan yrittänyt täyttää urheilun jättämää tyhjiötä muun muassa sisustamalla uutta asuntoaan. Vahvasti kilpailuviettistä 24-vuotiasta on koeteltu monin eri tavoin.

”Tilanne vaatii malttia ja vahvuutta. En kuitenkaan tiedä, kuinka kauan tätä enää jaksaa. Mitä jos en enää koskaan pysty urheilemaan?”