Tunteellinen video hotellista, Robert Helenius sanoo Deontay Wilderille: ”Minun täytyy sanoa, se oli siinä”

Robert Helenius tapasi tyrmääjänsä Deontay Wilderin ottelun jälkeen hotellissa. Kaksikon jälleennäkeminen oli hyvin lämmin.

Robert Helenius ja Deontay Wilder kohtasivat toisensa newyorkilaisessa hotellissa jotain tunteja ottelunsa jälkeen sunnuntaina.

Esnews jakoi Youtube-kanavallaan videon nyrkkisankareiden tapaamisesta.

Videon alussa Helenius istui sviitin sohvalla valmentajansa Johan Lindströmin kanssa. Hän nousee välittömästi ylös, kun näkee tyrmääjänsä Wilderin kävelevän huoneeseen.

Wilder kysyy heti suomalaiselta, onko tämä kunnossa. Sen jälkeen he antavat tunteilleen vallan ja rutistavat toisiaan kuin veljet konsanaan. Intensiivinen halaus kestää liki 40 sekuntia.

”Olen pahoillani. Rakastan sinua”, Wilder kuiskaa Heleniukselle.

”Olen itse pahoillani siitä, etten voinut antaa kovempaa haastetta”, suomalaisköriläs vastaa.

Helenius jäi rumasti Wilderin jyrän alle kehässä. Suomalainen oli tyrmäyksen jälkeen pahassa kunnossa, mutta yön tunteina hotellissa kuvatulla videolla hän vaikuttaa olosuhteisiin nähden hyvävoimaiselta.

Halauksen lopuksi Helenius vaikuttaa pudottavan ison uutisen.

”Minun täytyy sanoa: se oli siinä. Olen 38-vuotias, ja olen tehnyt tätä 25 vuotta. Kiitos, että annoit minulle tämän mahdollisuuden”, Helenius sanoo videolla ja halaa Wilderia uudestaan.

Ottelijoiden kohtaamisesta välittyy lämpö ja syvä molemminpuolinen arvostus. Wilder kehuu vuolaasti Heleniuksen asennetta ja luonnetta.

”Tämä on meidän työtämme, mutta tuntui pahalta nähdä sinut kanveesissa. Olemme veljiä. Meillä oli hauskaa treenileireillä, enkä ikinä haluaisi satuttaa yhtäkään ystävääni”, Wilder sanoo.

Helenius kävi Wilderin treenileireillä kolmeen otteeseen ennen yhdysvaltaisen otteluita Tyson Furya vastaan.

Helenius aloitti ammattilaisena toukokuussa 2008. Hän on otellut ammattikehissä 35 kertaa, joista voittoja on 31. Niistä 20 on tullut tyrmäyksellä. Hän on hävinnyt Wilderin lisäksi Johan Duhaupasille, Dillian Whytelle sekä Gerald Washingtonille.

Helenius ei ole vielä antanut haastatteluja ottelun jälkeen, eikä virallista ilmoitusta uran jatkamisesta ole kuultu.