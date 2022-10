Suomalaisittain suurin ottelu: Nyrkkeilyn huippuottelun mittelijät punnittiin – Wilder huomattavasti Heleniusta kevyempi

Tässä ovat hurjan ottelun lähtökohdat.

Jenkki-iskijä Deontay Wilder ja suomalaisjärkäle Robert Helenius ottavat yhteen sunnuntaiaamuna aikaisin Suomen aikaa New Yorkissa. Kaksikko kuvattiin punnituksessa 15. lokakuuta Yhdysvalloissa.

Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan MM-otteluun auotaan tietä aikaisin sunnuntaiaamuna Suomen aikaa New Yorkin Brooklynissä, ja suomalaisittain herkullisesti. Robert Helenius on Barclays Center -hallissa uransa toistaiseksi suurimmassa ottelussa, mutta suuri on vastuskin: WBC-liiton entinen tittelinhaltija Deontay Wilder.

Wilder on meriiteiltään suurempi, mutta kiloissa Helenius jättää amerikkalaisen varjoonsa. Ottelua edeltävän päivän punnituksessa Wilder pysäytti vaa'an lukemaan 214,5 paunaa eli noin 97,3 kiloa, kun Heleniuksen lukema oli 253,25 paunaa eli noin 114,9 kiloa. Wilder on kevyimmässä ottelupainossaan sitten ensimmäisen Tyson Furyn kohtaamisensa vuonna 2018. Helenius puolestaan on painavimmillaan sitten voiton Gonzalo Omar Basilesta 2016.

Kumpikin palaa kehään yli vuoden tauon jälkeen eli täsmällisemmin 378 päivän "huililta". Wilder, 36, otteli viime vuoden lokakuun 9. päivänä Las Vegasissa Furya vastaan ja koki toisen peräkkäisen tappion Furylle. Samana iltana Vegasissa iski myös Helenius, 38, ja voitti toisen kerran peräkkäin Adam Kownackin. Heleniuksella on kolmen ottelun voittoputki, viimeisin tappio on kahden vuoden takaa heinäkuulta Gerald Washingtonille.

Kaikkiaan Wilder on otellut ammattilaisena 45 ottelua, joista voittanut 42 ja niistä yhtä lukuun ottamatta kaikki tyrmäyksellä. Ainoat tappiot ovat Furylle, ja yksi ottelu (1. Furya vastaan) päättyi ratkaisemattomaan. Heleniuksella on 31 voittoa (20 tyrmäyksellä) ja kolme tappiota.