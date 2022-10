Eemeli Akola muutti 16-vuotiaana Tampereelle unelmansa perässä, ja nyt hän sai palkinnon: ”Olin varmasti maailman onnellisin ihminen”

Classicin Eemeli Akola valittiin MM-kisoihin ennen kaikkea puolustuspelitaitojen takia.

Eemeli Akola puolusti kieli keskellä suuta, kun Classic kohtasi Happeen Lempäälässä. Pian edessä on kova näyttöpaikka MM-kisoissa.

Aamulehti, Lempäälä

Tampereen Classic tarjosi yli tuhannelle katsojalle melkoista puolustuspelin juhlaa miesten salibandyliigan lauantai-illan kotiottelussa. Classic nujersi Jyväskylän Happeen jalkapallolukemin, kun voitto irtosi voittomaalikisan jälkeen 2–1 (0–0, 0–0, 1–1).

”Lauantai-illan viihdettä. Kumpikin pääsi aika vähän laadukkaille maalipaikoille. Oli puolustusten taistelu”, Classicin Eemeli Akola tokaisi.

”Happee on aina osannut puolustaa viisikkona, ja mekin olemme siinä hyviä. Olisimme kuitenkin pystyneet paremmalla työmoraalilla purkamaan heidän tiivistä pakkaansa. Joillekin paikoille päästiin, mutta viimeistelyprosentin olisi pitänyt olla parempi.”

Kuka? Puolustaja Eemeli Akola Syntynyt: 30.06.1999 Seura: Tampereen Classic Kasvattajaseura: FBT Karhut, Pori Liiga: Miesten liigassa 149 ottelua pistein 14+34=48, kaikki pelit Classicissa Maajoukkue: 12 ottelua, 3+4 pistettä Kätisyys: vasen käsin alhaalla

Lue lisää: 11 Classic-pelaajaa valittiin Suomen MM-joukkueeseen, myös Nokian KrP saa edustuksen – Tällä joukkueella Suomi hakee paluuta maailmanmestariksi

Eemeli Akolan ei ole tarvinnut katua Tampereelle muuttoa päivääkään. ”Tiedän, että olen oikealla tiellä, mutta hommia on vielä paljon edessä”, hän sanoo.

Maalien lisäksi myös huippupaikat olivat tosiaan kortilla. Kamppailuun tuli eloa päätöserän osumien jälkeen, mutta suurin osa pelistä oli tiukkaa ja tasaista vääntöä. Ottelu oli siis juuri sellainen, jollaisesta puolustaja Akola nauttii.

”Sytyin todellakin. Nautin maalien estämisestä ja tiukasta puolustamisesta.”

Siinä missä osa saa virtaa maaleista ja komeista syötöistä, Akolan pelihuumori nousee huippuunsa hyvistä peitoista, syötönkatkoista ja kaksinkamppailuvoitoista.

Yksi tällaisista teoista nähtiin ottelun loppuhetkillä, kun Happeelle oli avautumassa huippupaikka. Akola syöksyi korkeaan polviasentoon ja pallon tielle.

”Onneksi osuin linjalle. Se oli sellainen kaikki tai ei mitään -heittäytyminen”, hän sanoi.

Myös Konsta Tykkyläinen on yksi Suomen MM-kisajoukkueen ensikertalaisia. Hän pelasi Akolan pakkiparina lauantaina.

Classicin puolustajan teot eivät ole jääneet vaille huomiota. Eemeli Akola valittiin miesten MM-kisajoukkueeseen, joka jahtaa maailmanmestaruutta Sveitsissä marraskuussa. Akola, 23, on yksi MM-kisojen ensikertalaisista.

Hän pääsi joukkueeseen nimenomaan liikkeensä ja puolustuspelitaitojensa takia.

”Jos sanon, että on muitakin syitä, niin valehtelen. Puolustaminen on aina ollut vahvuuteni. Hyökkäyspäässä koetan lähinnä tehdä liikkeitä, että kaverit saisivat parempia paikkoja.”

Ulkopuolisille Akolan kisapaikka oli kenties pieni yllätys, mutta pelaaja osasi sitä tavoitella ja odottaa. Nuorten maailmanmestarilla on vyöllään vasta 12 aikuisten maaottelua.

”Olin muiden ensikertalaisten kanssa varmasti maailman onnellisin ihminen, kun valinta tuli”, Akola sanoo.

Kun paikka irtosi, puolustaja haluaa päästä näyttämään osaamistaan.

”Toivottavasti pääsen myös pelaamaan, mutta täytän vaikka pulloja, jos tarvitsee.”

Päävalmentaja Juha Kivilehto osaa entisenä huippupuolustajana opastaa Eemeli Akolaa ja muita Classicin pelaajia puolustamisessa.

Akolan ura on mennyt nousujohteisesti eteenpäin. Toissa kausi oli eräänlainen liigaläpimurto ja viime vuonna hän nousi jo sarjan parhaiden puolustajien joukkoon. Nyt Akola on yksi Classicin avainpelaajista, vaikka ei pistepörssissä loistakaan.

Nousua ovat vauhdittaneet tutut elementit: vastuu ja kehittävä ympäristö.

”Meillä on niin kovia poikia joukkueessa ja arki on niin kovatasoista, että se ajaa jo vahingossa eteenpäin. Saamme itse luoda ongelmiin ratkaisuja, mikä myös kehittää. Valmennus on pelaajalähtöistä.”

Akola ei juuri paremmassa opissa voisi olla. Classicin päävalmentajaksi viime kauden jälkeen tuli seurassa peliuransa lopettanut puolustajalegenda Juha Kivilehto.

”Hän saattaa olla paras valmentaja, joka minulle voi tässä kohtaa tulla”, Akola ylistää.

”Häneltä saa aina vinkkejä, kun kysyy. Kyllä hän myös sanoo, jos olen ihan pihalla.”

Akola on porilaisen Karhujen kasvatti. Hän muutti Tampereelle salibandyn perässä jo 16-vuotiaana. Akola pohti pelaamista Kooveen ja Classicin välillä, mutta päätyi tamperelaisseuroista jälkimmäiseen.

Akola asui ensin pelikaverinsa Antti Suoraniemen kanssa. Arjessa haasteet olivat suuremmat kuin pelikentällä. Makaronin keitto-ohjeet piti katsoa Googlesta.

”Väitän, että nyt Gordon Ramsay jää kakkoseksi, jos makaronilaatikot laitetaan riviin.”

Kehitystä on siis tapahtunut keittiössäkin.