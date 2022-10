Akaa-Volleyn uusi tukipilari palasi Savoon ja näytti kaikille suuruutensa – Kova joukkue kesti jopa maajoukkuesentterin loukkaantumisen

Finaalipaikkaa metsästävä Akaa on aloittanut lentopalloliigan neljällä peräkkäisellä voitolla.

Lentopalloliigan huippukamppailu Savo Volley–Akaa-Volley alkoi vieraiden kannalta dramaattisesti, kun maajoukkuesentteri Sauli Sinkkosen ilta päättyi jo viiden pallon jälkeen.

Sinkkosen oikea nilkka vääntyi ikävännäköisesti torjuntahypyn huonossa alastulossa.

Siinä vaiheessa moni mietiskeli, kuinka Sinkkosen korvannut Petteri Tyynismaa pärjää.

Huoli oli turhaa. Tyynismaa täytti Sinkkosen tontin hienosti kovassa paikassa, tehtaili komeat lukemat 8/+4 ja nousi hienon illan yllättäjäksi.

Akaa venytti voittoputkensa jo neljän ottelun mittaiseksi pehmitettyään Savon Siilinjärvellä 3–1 (25–21, 16–25, 25–20, 25–21).

”En ollut huolissani tuloksesta, sillä Petteri on esiintynyt edukseen harjoituksissa. Hän on todistanut olevansa valmis hyppäämään kentälle. Myös joukkue tiesi tämän. Kukaan ei hätkähtänyt”, Akaan valmentaja Olli Kunnari kuvaili.

Sinkkosen vointi askarrutti luonnollisesti kaikkia.

”En osaa antaa tarkkaa diagnoosia. Sen näin, että hän pystyi kävelemään. Sillä perusteella tilanne on suht ok”, Kunnari muotoili.

Iranilaiskaksikon Ali Fazli–Mohammedreza Beik näyttävät suoritukset ovat herättäneet runsaasti ihastusta.

Suitsutuksia on tullut aiheesta, mutta kumpikaan heistä ei ole Akaan uusi tukipilari. Tämä titteli kuuluu kiistattomasti kokeneelle amerikkalaislaiturille Greg Pettylle.

Petty todisti suuruutensa hänelle tutussa Savossa kirjaamalla liigaillan komeimman saldon 19/+9.

”Petty on ottanut isoa roolia paitsi pelillisesti myös kentän ulkopuolella. Juuri niin kuin olen toivonutkin. Hän on jeesannut muita paljon. Olen tosi tyytyväinen, että hän on meillä”, Kunnari myönsi.

Petty oppi savolaiset tavat kaudella 2015–16 pelatessaan Leka Volleyssa. Sen jälkeen luotettavan laiturin nahka on parkkiintunut Kreikassa, Ranskassa, Saksassa, Kyproksella ja Espanjassa.

On selvää, ettei puntti tutise kovin herkästi tämän kierroksen jälkeen.

Kunnari kuului pelaajaurallansa eurooppalaisten hihamiesten aateliin. Niinpä oli helppo päätellä, mikä miestä nyppi eniten lauantaisen kamppailun jälkeen. Akaa antoi Savolle peräti yksitoista pistettä suorilla vastaanottovirheillä.

”Sillä sektorilla on runsaasti työsarkaa. Joskus vastustajan syötöille ei vaan voi mitään, mutta nyt ei ollut kyse siitä. Annoimme pisteitä todella halvalla tavalla. Mutta kiva, kun on jotain treenattavaa. Silloin olisi syytä olla huolissaan, jos peli kulkisi jo tässä vaiheessa kuin unelma”, Kunnari tuumi.