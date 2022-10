Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen vihitään Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden kunniatohtoriksi toukokuussa.

Jukka Jalosen johtama joukkue on juhlinut tänä vuonna sekä MM- että olympiakultaa.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen saa yllättävän kunnianosoituksen, kun hänet vihitään Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden kunnia­tohtoriksi toukokuussa.

Jalonen on valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1988.

Tieto huomionosoituksesta yllätti Jalosen.

”Kyllä se hiljaiseksi veti, kun tieto saavutti minut. Onhan tämä huikea kunnianosoitus, kun oma nimi päätyy aiempien vastaavan arvonimen saaneiden joukkoon. On hienoa, että tiedekunnan ulkopuolista toimintaa arvostetaan”, Jalonen kiittää Jyväskylän yliopistoa Leijonien tiedotteessa.

Promootio järjestetään lauantaina 20. toukokuuta kello 12. Suomi kohtaa samana päivänä Itävallan Tampereella pelattavissa MM-kisoissa. Ottelu alkaa klo 16.20.

”Olemme sopineet järjestelystä johtoryhmän kesken. Jukka on pois pelipäivän vapaaehtoisista aamuharjoituksista ja hotellilla pidettävästä pelipalavarista, jonka vetovastuun ottavat muut valmentajat. Pelin alkuun mennessä Jukka on takaisin Tampereella. Tämä on uskomattoman hieno asia Jukalle ja uskon, että koko joukkue saa siitä lisäenergiaa kevään kotikisoissa”, Leijonien general manager Jere Lehtinen kertoo.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela onnittelee Jalosta ja kokee tunnustuksella olevan laajempikin merkitys.

”Jukan ohella kyse on mielestäni tunnustuksesta myös koko suomalaiselle valmentajien ammattikunnalle ja heidän tekemälleen arvokkaalle työlle. Uskon, että tämä omalta osaltaan lisää koko suomalaisen valmentajakunnan arvostusta lajista ja sarjatasosta riippumatta.”

Jukka Jalonen on Leijonien kaikkien aikojen ylivoimaisesti menestyksekkäin päävalmentaja. Hänen alaisuudessaan Suomi on voittanut muun muassa kolme MM-kultaa ja yhden olympiakullan.