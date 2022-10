Kokoonpanon vajauksesta yhä kärsivä Koovee taipui sarjakärjelle jatkoajalla

Kooveen Miikka Kuusela on joutunut miettimään viime päivinä tarkkaan, kuinka joukkue selviää vajaalla kokoonpanolla.

Kooveen vaikeudet jääkiekon Mestiksessä jatkuvat. Lauantaina sairastumisten runtelema joukkue pelasi Imatralla Ketterän vieraana vain yhdeksän kenttäpelaajan voimin, eikä kokoonpanoa saatu täyteen vahvuuteen vielä tiistain kotipeliinkään Kiekko-Espoota vastaan.

Koovee onnistui viemään sarjakärjen Hakametsässä jatkoajalle mutta taipui lopulta maalein 2–3 (2–1, 0–1, 0–0, 0–1).

”Tulos tietysti harmittaa. Tehtiin kovasti taas töitä”, huokaa Kooveen päävalmentaja Miikka Kuusela pettyneenä ottelun päätteeksi.

Hän toteaa kuitenkin olevansa hyvin ylpeä siitä, kuinka paljon kentälle saadut pelaajat ovat valmiita panemaan itseään ja kroppaansa likoon.

Koovee siirtyi ottelun avauskympin aikana jo 2–0-johtoon Jami Hännisen ylivoimamaalilla ja Joona Korhosen osumalla, mutta vierasjoukkue aloitti nousunsa alle puoli minuuttia Korhosen maalin jälkeen. Kiekko-Espoo tasoitti toisessa erässä Arttu Tuomaalan johdolla, ja Tommi Huhtala upotti voittomaalin, kun jatkoaikaa oli pelattu vain 49 sekuntia. Kiekko-Espoo ei ole hävinnyt tällä kaudella vielä ainuttakaan ottelua.

Vaikka Kuusela olikin pettynyt lopputulokseen, hänen mukaansa viime päivien vaikeudet eivät ole vielä vaikuttaneet joukkueen mielialaan. Kuusela kertoo, että joukkue ei kokoontunut Ketterä-ottelun jälkeen ennen tiistaiaamua, ja senkin vuoksi hän piti esitystä sarjakärkeä vastaan miehekkäänä.

”Kun katsoo, miten pelaajat taistelevat, ja kuitenkin pystymme luomaan paikkoja ja onnistumaan ylivoimallakin, niin ei siinä mielestäni ole mitään kielteistä vaikutusta. Se nyt on kuitenkin selvää, ettei tämmöinen voi kauhean pitkään jatkua”, valmentaja totesi.

Kuuselan mukaan Koovee elää nyt päivä ja hetki kerrallaan. Palautumisen tehostaminen on siinä tärkeässä roolissa.

”Pelin jälkeen täytyy esimerkiksi päästä syömään nopeasti, että saa ravintoa kroppaan. Se on iso asia. Huomenna täytyy taas miettiä, kuka menee jäälle ja kuka jumppaa eri tavalla, mikä on sinänsä ihan perushommaa, mutta peliminuutit ovat olleet osalla niin kovia, että se on kuitenkin aika poikkeuksellista.”