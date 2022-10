Max Verstappen juhli maailmanmestaruutta hämmennykseen päättyneessä Japanin tynkäkisassa

Kova sade aiheutti hankaluuksia ja traktori vaaratilanteen Suzukassa.

Mestaruus on Max Verstappenille toinen.

Suzuka/Helsinki

Suzukassa ajettu F1-kilpailu päättyi hämmentyneissä tunnelmissa, kun ykköseksi ajanut Red Bullin Max Verstappen ei aluksi itsekään tiennyt, onko hän voittanut myös maailmanmestaruuden vai ei.

Lopulta Verstappen ilmoitettiin mestariksi. Hämmennys johtui siitä, että sateen typistämästä kisasta jaettiin täydet pisteet ja Ferrarin Charlec Leclerc sai viiden sekunnin aikarangaistuksen kilpailun lopun tapahtumista. Rangaistus pudotti Leclercin kisan kakkospaikalta Red Bullin Sergio Perezin taakse kolmanneksi. Täydet MM-pisteet jaettiin, koska kisaa ei keskeytetty vajaamittaisena.

Alfa Romeon Valtteri Bottas sijoittui Japanin gp:ssä sijalle 15.

Avauskierroksilla keskeytynyt kilpailu oli pari tuntia tauolla, kunnes ajajat pääsivät jälleen matkaan. Ennen keskeytystä muun muassa Ferrarin Carlos Sainz romutti autoaan ja joutui keskeyttämään. Sainzin lisäksi Williamsin Alexander Albon keskeytti kisan heti alussa.

"Olot, joissa yritettiin lähteä, eivät olleet ajettavat. Ei nähnyt mitään”, Bottas sanoi V Sportin haastattelussa punaisia lippuja edeltäneestä kisaamisesta.

Pitkää odottelua edelsi vaarallinen tilanne, kun traktori siirsi Sainzin autoa osittain radalla. Varikolta lähtenyt Alpha Taurin Pierre Gasly kävi tilanteessa todella kuumana ajettuaan traktorin ohi vain metrien päästä huonossa näkyvyydessä. Gasly oli vielä kilpailun jälkeen V Sportin haastattelussa tilanteesta järkyttynyt.

Lopulta ajajat palasivat radalle turva-auton takana, kun sää oli parantunut tarpeeksi. Kisa-aikaa oli tuolloin jäljellä noin 40 minuuttia. Kilpailun jälleen käynnistyttyä Verstappen ajoi voittoon ongelmitta.

Verstappenille toinen mestaruus

MM-sarjaa on jäljellä neljä kilpailua. Verstappen on kerännyt 366 pistettä, kun MM-sarjassa toiseksi noussut Perez on saalistanut 253 ja Leclerc 252 pistettä.

Leclercin rangaistus tuli, kun hän teki päätöskierroksella viimeisessä mutkassa virheen taistellessaan Perezin kanssa.

MM-titteli on hollantilaiselle Verstappenille toinen peräkkäinen. Hän juhli titteliä myös viime vuonna.