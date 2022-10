OrPo yllätti hallitsevan mestarin kotikentällään – Uusi passari kehuu joukkueen hitsautumista yhteen

OrPon kausi on alkanut komeasti kahdella voitolla naisten lentopalloliigassa.

Aamulehti

OrPon passari Taija Kaukoranta takoo innoissaan kädellään Oriveden liikuntahallin lattiaa, kun hakkuri Daria Butkevych on lyönyt ottelupallon Kuusamon torjunnasta katsomoon. OrPo onnistui melkoisessa yllätyksessä, kun naisten lentopalloliigassa hallitseva mestari Kuusamo Pallo-Karhut kaatui kauden kotiavauksessa lauantaina 3–0 (25–22, 25–19, 25–23).

OrPon kausi on alkanut loistavasti: kahdesti avauspelistä saldona on täydet pisteet yhdellä erätappiolla.

”On alkanut kausi kyllä hyvin ja ollaan hitsauduttu yhteen. Elokuusta asti on ollut joukkue koossa ja se on jo näkynyt ekoissa peleissä”, OrPon Kaukoranta kertoi ottelun jälkeen.

Taija Kaukoranta tarjoili monipuolisia passeja OrPon hyökkääjille. Hän kehui joukkueensa vastaanottoa, josta oli mukava jakaa palloa.

OrPon peliä pyörittää takaisin liigakentille palannut Kaukoranta. Hän on löytänyt hyvän yhteyden hakkuri Butkevychin (20 pistettä) ja yleispelaaja Ada Arosen (14) kanssa. Kaksikko tehoili pisteillään Kuusamon nurin, isossa roolissa olivat myös OrPon vahva syöttö- ja torjuntapeli.

”Syötöllä saatiin tosi hyvin aikaiseksi. Joka osa-alue toimi ja peli pysyi tasaisena kaikki kolme erää”, Kaukoranta analysoi. Kuusamon vastaanottoprosentti oli vaivainen 21.

Ukrainalaishakkuri Butkevych vaikuttaa nappihankinnalta ja OrPon pelilliseltä johtajalta, joka pystyy tiukoissa paikoissa koviin suorituksiin. Myös Aronen on ottanut isot harppaukset eteenpäin ja kantaa isoa roolia.

”Olemme tehneet paljon töitä ja temmot hyökkääjien kanssa alkavat löytymään. Paluu on tuntunut todella hyvältä ja on maistunut, kun on päässyt haastamaan itseään”, Kaukoranta kertoi.

Daria Butkevych (keskellä) tuuletti ottelun ratkettua.

OrPoa valmentaa italialainen Andrea Carasi. Hän saa kehut passari Kaukorannalta: ”Hän on mahtava valmentaja, tykkään hänen tyylistään. Hän on monipuolinen ja vaativa, mutta pitää homman hyväntuulisena.”

Kuusamo uusiutui viime kaudesta rajusti, kun vain entinen OrPo-pelaaja Sanna Häkkinen jäi joukkueeseen. Se on näkynyt alkukaudesta ja ryhmällä on iso työ toistaa viime kauden menestys. Perjantaina Kuusamo sai Hämeenlinnaa vastaan parhaimmillaankin vain 16 pistettä erässä, eikä Oriveden-reissu mennyt juurikaan paremmin.

Yleisöä Orivedelle oli saapunut 332. OrPon kausi jatkuu ensi lauantaina vieraspelillä LiigaPlokia vastaan.