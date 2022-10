Salibandylegendan poika teki liigauransa avausmaalin, Ville Lastikan maila taas kuumana – Classic antoi myrskyvaroituksen ja otti paikkansa sarjakärjestä

Classic voitti Indiansin selvästi vieraskentällä miesten salibandyliigassa ja nousi sarjakärkeen.

Loistava kakkoserä toi Tampereen Classicille kaikki sarjapisteet perjantaisesta Espoon salibandyillasta. Classic teki viisi maalia erässä ja voitti miesten liigassa Westend Indiansin 6–3 (1–1, 5–1, 0–1).

Samalla Classic kuittasi tyylikkäästi KrP:lle koetun paikallispelitappion ja nousi sarjakärkeen.

”Hyvä, että päästiin voittojen tielle. Hyvä vierasvoitto, mutta ei loistokas”, Classicin päävalmentaja Juha Kivilehto tyytyi kuvailemaan. Voitto ei saanut häntä vielä riehaantumaan.

”Tyytyväinen, että meni vain kolme maalia omiin.”

Viime kaudet tiiviisti salibandyliigan keskikastissa ollut Indians on aloittanut kauden loistavasti ja lähti otteluun sarjakakkosena. Ennen Classic-kohtaamista Indians ei ollut jäänyt kertaakaan ilman pisteitä ja voitti kauden alkajaisiksi Nokian KrP:n vieraskentällä.

Classic kuitenkin on juhlinut keskinäisissä peleissä läpi vuosien ja niin nytkin. Voitto oli yhdeksäs putkeen, edellisen kerran Indians onnistui yllättämään Classicin maaliskuussa 2019. Classic esitti muille liigajoukkueille myrskyvaroituksen selvällä voitollaan ja otti viime kausilta tutun paikkansa taulukon järjestä.

Vänttisen avausmaali

Viime kauden runkosarjan pistepörssin voittaja Ville Lastikka alkaa saada maalivirettään kohdilleen MM-kisojen lähestyessä. Lastikka osui kakkoserään kahdesti. Alkukauden saldo on nyt 6+6=12.

Kotijoukkue Indiansin pasmat sekosivat toisen erän edetessä täysin ja Classic teki hyökkäyspäässä ajoittain mitä tahtoi. Lastikka ja Albert Koskinen tekivät kuuteen sekuntiin kaksi maalia ja Classic karkasi 5–2-johtoon. Siitä Indians ei enää noussut.

”Ei puhuttu avauserän jälkeen mitään erikoista kopissa. Yritettiin muistuttaa, että puolustuspelin kautta se tulee”, Kivilehto kertoi.

Tilastoihin saatiin myös uusi maalintekijä. Classicin 19-vuotias Oliver Vänttinen pelasi uransa kolmatta liigapeliä ja avasi maalihanansa 35. minuutilla.

Hän on lajilegenda Lassi Vänttisen poika ja pelaa isänsä tapaan numerolla 40. Hiusmuoti tosin on selvästi lyhyempi. Isä pelasi urallaan yli 500 liigapeliä ja teki 957 pistettä, maaotteluitakin vyölle kertyi 69. Pojalla on niihin lukuihin vielä pelattavaa, mutta alku on ollut liigauralle lupaava.

”Hienoa, että saatiin Oliver maalintekijöiden kirjoihin. Toisen polven Classicin liigapelaaja. Hän on erityyppinen kuin isänsä. Lassi oli pelaajatyypiltään maalintekijä, Oliver on hyvä kahden suunnan pelaaja”, Kivilehto kuvaili.

Otteluiden avausmaalit ovat karttaneet Classicia miesten salibandyliigassa alkukaudesta. Perjantaina Classicin Eetu Sikkinen sivalsi tamperelaisryhmän kuitenkin 1–0-johtoon.

Ottelun avausmaali oli Classicille vasta toinen kauden kuuteen peliin. Avauserässä vierasjoukkueella oli useampi hyvä paikka myös lisätä johtoaan. Maaliryöppy sai odottaa toiseen erään.

Classicin kausi jatkuu 13.10. vieraspelillä EräViikinkejä vastaan.